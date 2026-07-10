Meta lanza Muse Image, una IA para crear y editar imágenes gratis en WhatsApp e Instagram

Meta presentó Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes, creado por Meta Superintelligence Labs (Meta)

Meta lanzó Muse Image, el primer modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs, disponible en la aplicación y el sitio web de Meta AI, en los mensajes de WhatsApp y en Instagram Stories.

El modelo de IA permite convertir instrucciones escritas en lenguaje conversacional en imágenes de alta calidad, que el usuario puede descargar y compartir directamente en su feed, historia o chat de las aplicaciones de Meta.

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Muse Image se suma a Muse Spark, el modelo que ya potencia las capacidades de razonamiento de Meta AI.

Mientras Muse Spark reforzó la inteligencia del asistente, Muse Image apunta a la parte creativa: planifica la composición de cada imagen, busca contexto en tiempo real y combina múltiples referencias visuales para que el resultado coincida con la instrucción del usuario.

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El modelo transforma descripciones en texto en imágenes de alta calidad. (Meta)

Qué puede hacer Muse Image

El modelo admite instrucciones que van desde ediciones simples hasta creaciones complejas.

El usuario puede pedirle que ubique a su mascota dentro de una pintura histórica, que genere una imagen de sí mismo frente a un monumento, que elimine a una persona del fondo de una foto o que construya un código QR funcional a partir de una descripción personalizada.

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También renderiza texto legible dentro de las imágenes, lo que permite generar guías paso a paso o infografías con tipografía coherente al diseño.

Meta AI incluye presets —indicaciones sugeridas— para empezar a crear con un solo toque. (Meta)

La edición sobre la imagen es otra de las funciones disponibles: el usuario puede seleccionar el ícono de marcado y circular, dibujar o señalar zonas específicas para aplicar cambios.

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Meta AI conserva el contexto completo de la conversación, de modo que es posible ajustar estilos, añadir elementos o modificar detalles sin reiniciar el proceso desde cero.

Plantillas y punto de partida para nuevos usuarios

Para quienes no saben cómo comenzar, Meta AI incorporó un panel de presets, plantillas con indicaciones sugeridas, que funcionan con un solo toque.

Entre las opciones disponibles figuran la restauración de fotos familiares antiguas, la visualización de peinados de moda aplicados al rostro del usuario, o la transformación de una imagen en el estilo de un personaje de plastilina o de un videojuego de 16 bits.

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Las creaciones se pueden compartir para que otros usuarios apliquen el mismo preset con sus fotos. (Meta)

Cada creación puede compartirse con otros usuarios de las aplicaciones de Meta para que prueben el mismo preset con sus propias fotos.

Integración con Instagram, WhatsApp y más plataformas

Muse Image habilita más de 30 nuevos efectos de inteligencia artificial para Instagram Stories, disponibles primero en Estados Unidos, y permite generar imágenes dentro de los chats directos con Meta AI en WhatsApp. Ambas funciones se están activando de forma gradual en distintos países.

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La herramienta también admite menciones con @ para incorporar perfiles públicos de Instagram directamente en una creación.

Los usuarios pueden transformar sus fotografías propias según el estilo que quieran. (Meta)

De esa forma, el usuario puede diseñar invitaciones personalizadas, conceptos colaborativos o gráficos que incluyan la imagen de otra cuenta. Meta aclara que cada usuario tiene control sobre si su contenido puede ser etiquetado para creaciones con IA, con una opción para desactivar esa función.

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En Estados Unidos, además, está disponible una función que permite fotografiar una habitación y pedirle a Meta AI que la rediseñe con productos reales disponibles en la web o en Facebook Marketplace.

Acceso, costos y lo que viene

El uso de Meta AI con Muse Image no tiene costo para la creación cotidiana. Quienes superen el límite de uso gratuito pueden esperar a que se restablezca o acceder a funciones adicionales a través de los planes de suscripción de Meta, como Meta One.

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En las próximas semanas, la compañía extenderá Muse Image a Facebook y Messenger, y ampliará su presencia en más superficies de Instagram y WhatsApp.

Los anunciantes y agencias también podrán acceder al modelo a través de Advantage+ creative. Paralelamente, Meta confirmó que Muse Video se encuentra en desarrollo como el siguiente paso de la plataforma creativa construida sobre Muse Image.