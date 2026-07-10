Deportes

La crítica de Deschamps al arbitraje argentino por el penal fallado por Mbappé: la inesperada coincidencia con Haaland

El entrenador del seleccionado galo se quejó del parate que antecedió al remate desde los doce pasos contenido por Bono en el triunfo de Francia ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026

Guardar
Google icon

La selección de Francia avanzó a las semifinales del Mundial tras imponerse 2-0 sobre Marruecos en el estadio de Boston. Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas al marcar el primer tanto del encuentro, aunque antes había desperdiciado una oportunidad desde el punto penal.

El delantero francés falló su remate en la primera mitad, en una jugada que abrió un debate inesperado fuera del campo: la extensa demora en la ejecución del disparo desde los doce pasos, que terminó con una atajada de Yassine Bono, generó repercusiones rápidamente, con el equipo arbitral argentino en la mira.

PUBLICIDAD

El penal fue sancionado por Facundo Tello tras una infracción de Noussair Mazraoui sobre el propio capitán francés a los 24 minutos del primer tiempo. El cobro fue revisado durante varios minutos por el VAR -encabezado por Hernán Mastrángelo-, en un proceso que se extendió más de lo habitual y que pudo haber generado alguna incomodidad en Kiki.

Uno de los que se pronunció inmediatamente fue Erling Haaland, delantero de Noruega, quien publicó en sus redes sociales: “Tener que esperar cinco minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo”. El comentario del goleador se viralizó enseguida.

PUBLICIDAD

Didier Deschamps
El posteo de Haaland en Snapchat

Consultado sobre esta queja en conferencia de prensa, el entrenador francés Didier Deschamps se mostró en sintonía con el atacante noruego.

“Estoy totalmente de acuerdo con Haaland”, expresó ante la consulta de un periodista, y explicó: “Yo hablo español y los árbitros también, eran de Argentina, pero creo que hubo dos revisiones de VAR. No tengo muy claro qué pasó exactamente, pero sí, tomó tiempo este penal. Kylian estaba listo para patear. No quiero buscar excusas para Kylian, pero no era una situación fácil”.

Deschamps agregó que el delantero ya había vivido un episodio similar en la serie de penales ante Paraguay y señaló que este tipo de interrupciones puede alterar la concentración del ejecutante.

Previamente, apenas finalizado el juego había revelado: “Le pregunté al cuarto árbitro y me dijo que el problema era que primero confirmaban la decisión y después volvían a pedir otra revisión. Yo le dije que esperaran lo que tuvieran que esperar y que hicieran las cosas como correspondían en lugar de estar yendo y viniendo”.

Más allá de la polémica por la demora, el DT galo analizó el desarrollo del partido y valoró el rendimiento de sus dirigidos. “Creo que tres semifinales consecutivas ya es un buen resultado, pero parece lógico y natural. Tengo grandes jugadores. Hoy fue complicado. El penal fallado y las ocasiones que no aprovechamos nos lo pusieron difícil. Kylian reaccionó bien y marcó. Estamos donde queríamos estar”, declaró.

El director técnico también se refirió al estado físico de sus futbolistas tras la clasificación. Confirmó que “Kylian tenía el tobillo algo dolorido”, pero aclaró que no reviste gravedad. Además, informó que Manu Koné terminó con un golpe en la rodilla y calambres, aunque destacó el ingreso de Warren Zïre-Emery. “Todos necesitan sentirse listos. Los que no juegan entrenan con el resto del grupo”, afirmó.

Didier Deschamps celebró la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial (REUTERS/Brian Snyder)
Didier Deschamps celebró la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial (REUTERS/Brian Snyder)

Por su parte, Mbappé también atendió a la prensa luego del triunfo. El delantero se refirió a la jugada del penal y a su estado físico: “Estoy bien, me di un golpe en el tobillo, pero estoy bien. JP (Mateta) estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos quince minutos”, aseguró. Sobre el objetivo colectivo, el goleador subrayó: “Sabemos que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Estamos en semifinales, estamos muy contentos, pero aún queda mucho camino por recorrer”.

La selección francesa espera ahora por el ganador del duelo entre España y Bélgica para conocer a su próximo rival en semifinales.

Temas Relacionados

Selección Francia Mundial 2026Mundial 2026Selección Marruecos Mundial 2026CopaMundial2026Didier DeschampsDeportes-internacionaldeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mientras define su futuro, Vozinha mostró cómo son sus lujosas vacaciones en Cabo Verde tras el Mundial 2026

El arquero de 40 años disfruta de sus días libres en Mindelo, en la isla de São Vicente, mientras el mercado de pases empieza a moverse. Inter Miami, dos clubes brasileños y otras opciones esperan por su decisión

Mientras define su futuro, Vozinha mostró cómo son sus lujosas vacaciones en Cabo Verde tras el Mundial 2026

El emotivo video de la selección argentina con René Favaloro como protagonista: “Con el corazón siempre”

La pieza audiovisual reunió momentos del triunfo ante Egipto con frases del recordado médico: “Los argentinos están unidos”

El emotivo video de la selección argentina con René Favaloro como protagonista: “Con el corazón siempre”

“Están tentando a la suerte”: el dardo de un histórico de Inglaterra al analizar el rendimiento de Argentina en el Mundial

Gary Neville, ex jugador del elenco europeo, apuntó contra La Scaloneta tras el triunfo ante Egipto: “No hay manera de que este equipo pueda seguir avanzando”

“Están tentando a la suerte”: el dardo de un histórico de Inglaterra al analizar el rendimiento de Argentina en el Mundial

La preocupante imagen de la gran figura de Suiza a 48 horas del partido ante Argentina por los cuartos del Mundial

Johan Manzambi no se entrenó a la par de sus compañeros y es una incógnita si estará presente en el duelo de este sábado

La preocupante imagen de la gran figura de Suiza a 48 horas del partido ante Argentina por los cuartos del Mundial

Christian Eriksen comenzó su proceso de rehabilitación para volver a jugar al fútbol: la contundente advertencia de los médicos

El centrocampista danés de 34 años no se presentó a la pretemporada del Wolfsburgo y llevará a cabo su recuperación de forma independiente en Dinamarca

Christian Eriksen comenzó su proceso de rehabilitación para volver a jugar al fútbol: la contundente advertencia de los médicos

DEPORTES

Mientras define su futuro, Vozinha mostró cómo son sus lujosas vacaciones en Cabo Verde tras el Mundial 2026

Mientras define su futuro, Vozinha mostró cómo son sus lujosas vacaciones en Cabo Verde tras el Mundial 2026

El emotivo video de la selección argentina con René Favaloro como protagonista: “Con el corazón siempre”

“Están tentando a la suerte”: el dardo de un histórico de Inglaterra al analizar el rendimiento de Argentina en el Mundial

La preocupante imagen de la gran figura de Suiza a 48 horas del partido ante Argentina por los cuartos del Mundial

Christian Eriksen comenzó su proceso de rehabilitación para volver a jugar al fútbol: la contundente advertencia de los médicos

TELESHOW

Román El Original cerró Infobae Mundial con un show en vivo y contó su travesía para seguir a la Selección

Román El Original cerró Infobae Mundial con un show en vivo y contó su travesía para seguir a la Selección

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Una de las hijas de Wanda Nara volvió con una lesión muy delicada en el pie”

Anunciaron al primer famoso de MasterChef Celebrity para la próxima temporada: es periodista y vive un gran momento

El encuentro de Charly García con Ciro Martínez y su hijo: “Gracias por todo máster”

Los artistas recordaron a Mercedes Sosa en el día en el que habría cumplido 91 años

INFOBAE AMÉRICA

San Salvador recibe una cohorte regional para formar epidemiólogos de campo

San Salvador recibe una cohorte regional para formar epidemiólogos de campo

Honduras deberá responder ante la CIDH por el uso del juicio político para destituir a altos funcionarios

Tabaco, alcohol y agroquímicos alimentan el comercio ilegal en Centroamérica

“Es un sueño por el que hemos trabajado”: Dévora Medina y Giselle Rendón representan a El Salvador en el Mundial Sub-18

«Lo dejaron morir»: padre de conductor de rapidito acribillado en Honduras pide justicia