La crítica de Deschamps al arbitraje argentino por el penal fallado por Mbappé: la inesperada coincidencia con Haaland

La selección de Francia avanzó a las semifinales del Mundial tras imponerse 2-0 sobre Marruecos en el estadio de Boston. Kylian Mbappé fue uno de los protagonistas al marcar el primer tanto del encuentro, aunque antes había desperdiciado una oportunidad desde el punto penal.

El delantero francés falló su remate en la primera mitad, en una jugada que abrió un debate inesperado fuera del campo: la extensa demora en la ejecución del disparo desde los doce pasos, que terminó con una atajada de Yassine Bono, generó repercusiones rápidamente, con el equipo arbitral argentino en la mira.

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El penal fue sancionado por Facundo Tello tras una infracción de Noussair Mazraoui sobre el propio capitán francés a los 24 minutos del primer tiempo. El cobro fue revisado durante varios minutos por el VAR -encabezado por Hernán Mastrángelo-, en un proceso que se extendió más de lo habitual y que pudo haber generado alguna incomodidad en Kiki.

Uno de los que se pronunció inmediatamente fue Erling Haaland, delantero de Noruega, quien publicó en sus redes sociales: “Tener que esperar cinco minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo”. El comentario del goleador se viralizó enseguida.

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El posteo de Haaland en Snapchat

Consultado sobre esta queja en conferencia de prensa, el entrenador francés Didier Deschamps se mostró en sintonía con el atacante noruego.

“Estoy totalmente de acuerdo con Haaland”, expresó ante la consulta de un periodista, y explicó: “Yo hablo español y los árbitros también, eran de Argentina, pero creo que hubo dos revisiones de VAR. No tengo muy claro qué pasó exactamente, pero sí, tomó tiempo este penal. Kylian estaba listo para patear. No quiero buscar excusas para Kylian, pero no era una situación fácil”.

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Deschamps agregó que el delantero ya había vivido un episodio similar en la serie de penales ante Paraguay y señaló que este tipo de interrupciones puede alterar la concentración del ejecutante.

Previamente, apenas finalizado el juego había revelado: “Le pregunté al cuarto árbitro y me dijo que el problema era que primero confirmaban la decisión y después volvían a pedir otra revisión. Yo le dije que esperaran lo que tuvieran que esperar y que hicieran las cosas como correspondían en lugar de estar yendo y viniendo”.

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¿LA RAZÓN DEL PENAL FALLADO POR MBAPPÉ?



Atención a la queja de Didier Deschamps con el cuarto árbitro por la demora en el penal que Bono le atajó a Kylian.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/bcQ0Nqf1hY — DSPORTS (@DSports) July 9, 2026

Más allá de la polémica por la demora, el DT galo analizó el desarrollo del partido y valoró el rendimiento de sus dirigidos. “Creo que tres semifinales consecutivas ya es un buen resultado, pero parece lógico y natural. Tengo grandes jugadores. Hoy fue complicado. El penal fallado y las ocasiones que no aprovechamos nos lo pusieron difícil. Kylian reaccionó bien y marcó. Estamos donde queríamos estar”, declaró.

El director técnico también se refirió al estado físico de sus futbolistas tras la clasificación. Confirmó que “Kylian tenía el tobillo algo dolorido”, pero aclaró que no reviste gravedad. Además, informó que Manu Koné terminó con un golpe en la rodilla y calambres, aunque destacó el ingreso de Warren Zïre-Emery. “Todos necesitan sentirse listos. Los que no juegan entrenan con el resto del grupo”, afirmó.

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Didier Deschamps celebró la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial (REUTERS/Brian Snyder)

Por su parte, Mbappé también atendió a la prensa luego del triunfo. El delantero se refirió a la jugada del penal y a su estado físico: “Estoy bien, me di un golpe en el tobillo, pero estoy bien. JP (Mateta) estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos quince minutos”, aseguró. Sobre el objetivo colectivo, el goleador subrayó: “Sabemos que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Estamos en semifinales, estamos muy contentos, pero aún queda mucho camino por recorrer”.

La selección francesa espera ahora por el ganador del duelo entre España y Bélgica para conocer a su próximo rival en semifinales.