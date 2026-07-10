Christian Eriksen comenzó su proceso de rehabilitación para volver a jugar al fútbol: la contundente advertencia de los médicos

Christian Eriksen sufrió un nuevo episodio cardíaco el 7 de junio durante un amistoso entre Dinamarca y Ucrania, su desfibrilador intervino y le proporcionó una descarga para restaurar el ritmo de su corazón

Christian Eriksen inició un programa de rehabilitación individual en Dinamarca tras el nuevo episodio cardíaco que sufrió el pasado 7 de junio durante un amistoso de la selección danesa. El centrocampista de 34 años, que ya sobrevivió a un paro cardíaco en la Eurocopa 2020, busca retomar su carrera como futbolista profesional, aunque los médicos advierten que volverá a colapsar.

Un mes después de que su desfibrilador cardioversor implantable (DCI) le salvara la vida por segunda vez, Eriksen no se presentó al inicio de la pretemporada de su club, el VfL Wolfsburgo, y el equipo alemán confirmó este jueves que el futbolista llevará a cabo su recuperación de forma independiente en su país natal.

PUBLICIDAD

"Christian Eriksen comenzará en breve un programa de rehabilitación individual. Tras las conversaciones con el director general del VfL Wolfsburgo, Dieter Hecking, se ha decidido que el jugador, de 34 años, lo completará en su Dinamarca natal", indicó el club en un comunicado oficial.

El Wolfsburgo, que milita en la Bundesliga 2 y donde Eriksen tiene contrato hasta el próximo verano, precisó que mantiene “un contacto regular con Christian y con los médicos que supervisan su tratamiento”. El club no aclaró si el futbolista podrá retomar su actividad como jugador profesional.

PUBLICIDAD

El comunicado del Wolfsburgo

El incidente tuvo lugar durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania el 7 de junio. Las imágenes del encuentro mostraron a Eriksen agarrarse el pecho y caer al suelo a mitad de la segunda mitad, alejándose del balón. El personal médico acudió de inmediato. Tras recibir atención en el campo, el propio futbolista pudo caminar hasta la ambulancia que lo trasladó al Hospital Universitario de Odense.

Al día siguiente del episodio, Eriksen emitió un comunicado personal: "Como probablemente podéis imaginar, recibir una descarga de mi DCI ha tenido un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021. Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado“.

PUBLICIDAD

El jugador también agradeció al equipo médico del campo y a los especialistas que han tratado su corazón a lo largo de los años. ”Gracias a su experiencia, mi DCI hizo exactamente lo que fue diseñado para hacer: protegerme cuando lo necesitaba“, añadió.

El dispositivo que le salvó la vida en esta ocasión es el mismo que le fue implantado en 2021, tras el paro cardíaco que sufrió en pleno campo durante la Eurocopa 2020. Aquel episodio, uno de los más impactantes en la historia del fútbol europeo reciente, obligó a Eriksen a ser reanimado sobre el césped. Después de ese primer incidente, el jugador —entonces en el Tottenham— logró reincorporarse al fútbol de élite, pasando posteriormente por el Manchester United antes de firmar con el Wolfsburgo.

PUBLICIDAD

El desfibrilador que salvó a Eriksen en junio es el mismo que le fue implantado en 2021, después del paro cardíaco que sufrió durante la Eurocopa 2020

La decisión de continuar con la rehabilitación y, eventualmente, evaluar un regreso al fútbol choca con las advertencias del mundo médico. Henning Molgaard, experto danés en cardiología, declaró al medio danés Bold que Eriksen no debería volver a competir. "La mayoría de los atletas de élite eligen retirarse tras haber recibido un DCI“, afirmó Molgaard, quien también citó el caso de Stale Solbakken, actual seleccionador de Noruega, como ejemplo de esa práctica habitual.

“Nuestra recomendación clara, también a la luz de los estudios europeos y estadounidenses, es que competir en deportes de élite con un DCI es muy inusual”, agregó el especialista.

PUBLICIDAD

Molgaard fue categórico sobre el pronóstico: "Sabemos que él volverá a colapsar en algún momento. Pero simplemente no podemos afirmar con certeza si el dispositivo de DCI será necesario para reiniciar su corazón en tres meses, o en tres, cuatro, cinco o diez años. Sin embargo, va a volver a ocurrir“, advirtió el cardiólogo.

En su comunicado, Eriksen cerró con una declaración sobre sus prioridades inmediatas: "Por ahora, mi objetivo está en recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos“. El Wolfsburgo, por su parte, arranca su campaña de liga el 8 de agosto con un partido en casa contra el Kaiserslautern.

PUBLICIDAD