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“Están tentando a la suerte”: el dardo de un histórico de Inglaterra al analizar el rendimiento de Argentina en el Mundial

Gary Neville, ex jugador del elenco europeo, apuntó contra La Scaloneta tras el triunfo ante Egipto: “No hay manera de que este equipo pueda seguir avanzando”

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Argentina se metió en cuartos de final tras vencer a Cabo Verde y Egipto, ambos por 3-2 (REUTERS/Amanda Perobelli)
Argentina se metió en cuartos de final tras vencer a Cabo Verde y Egipto, ambos por 3-2 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Gary Neville, ex defensor de Inglaterra y hoy uno de los comentaristas más escuchados del fútbol europeo, descartó a la selección argentina como posible campeona del Mundial 2026 y señaló a Francia como la gran favorita del torneo, justo en la jornada en que Les Bleus derrotaron 2 a 0 a Marruecos y avanzaron a semifinales.

Las declaraciones del ex jugador, formuladas en la señal ITV Football, llegaron en un momento de debate abierto sobre el nivel de La Scaloneta en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. Argentina llegó a los cuartos de final tras superar a Cabo Verde en dieciseisavos y a Egipto en octavos, dos partidos en los que el equipo mostró más carácter que fútbol, y en los que cedió goles que encendieron las alarmas.

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“Cuando los ves contra Cabo Verde y contra Egipto, que no son los dos mejores equipos de la competencia, piensas: ‘No hay manera de que este equipo pueda seguir avanzando con la suerte que está teniendo y remontando de la forma en la que lo hace’“, afirmó Neville en declaraciones a ITV Football.

Gary Neville, histórico del fútbol inglés (REUTERS/Scott Heppell)
Gary Neville, histórico del fútbol inglés (REUTERS/Scott Heppell)

El ex lateral, con 85 presencias con la camiseta inglesa entre 1995 y 2007, puso el foco en los goles que la defensa argentina viene concediendo. Ante Egipto, la Albiceleste perdía 2 a 0 hasta el minuto 79, cuando la remontada llegó con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Para Neville, ese tipo de actuaciones no son sostenibles en la fase final de un Mundial. “Están tentando a la suerte… Si regalás dos goles en partidos de eliminación directa ahí sí estás jugando con fuego. Tenés que marcar tres cada vez“, advirtió.

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Con todo esto, el ex futbolista reconoció un atributo que distingue a este grupo dirigido por Lionel Scaloni: la capacidad de no rendirse. “Este equipo tiene un espíritu muy difícil de derrotar, no se rinde. Y eso es algo con lo que tenés que lidiar. Pero no puedo creer que vayan a superar todos los partidos de esta manera. No están jugando lo suficientemente bien“, sostuvo ante ITV Football.

La excepción en su análisis la reservó para los franceses. “Si Francia no gana el Mundial se habrá fallado a sí misma, especialmente si le toca enfrentar a Argentina en una final", completó Neville, una frase que adquirió peso propio horas después, cuando el equipo de Didier Deschamps venció 2 a 0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y se instaló en semifinales.

Con ese resultado, Francia avanzó en el cuadro opuesto al de Argentina, lo que abre la posibilidad concreta de que ambas selecciones se crucen en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Antes de eso, la Albiceleste deberá superar a Suiza en Atlanta, mientras que Inglaterra se medirá con Noruega en Miami, en el partido que podría definir el rival de Argentina en semifinales.

De todos modos, Les Bleus deberán vencer primero el escollo de semifinales, ya que se enfrentarán al ganador del cruce entre España y Bélgica, que tendrá lugar este viernes por la otra parte de la llave.

En cuanto a su faceta como jugador de club, Neville solo jugó en el Manchester United. Allí, disputó 603 partidos desde su debut en 1992 hasta su retiro en 2011. Sus registros indican que marcó siete goles y brindó 49 asistencias.

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