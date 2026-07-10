Mundo

Países del golfo Pérsico condenaron los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y pidieron una respuesta firme de la ONU

El bloque regional denunció que la ofensiva iraní contra petroleros e instalaciones estadounidenses pone en peligro la seguridad marítima, vulnera el derecho internacional y amenaza la estabilidad de la región

Guardar
Google icon
Buques de carga navegan por el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, en una imagen tomada desde Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Archivo)
Buques de carga navegan por el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, en una imagen tomada desde Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Archivo)

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) condenó este jueves los ataques lanzados por Irán contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz y contra instalaciones militares de Estados Unidos ubicadas en varios países de la región. Los seis miembros del bloque calificaron la ofensiva como una amenaza para la estabilidad regional, la seguridad marítima y el suministro global de energía, al tiempo que instaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a adoptar una respuesta contundente.

En una declaración conjunta, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán atribuyeron a Teherán la responsabilidad de las acciones militares y de sus consecuencias. El bloque expresó que los ataques dirigidos contra un petrolero saudí y otro qatarí pusieron en riesgo la vida de sus tripulaciones y afectaron una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de hidrocarburos.

PUBLICIDAD

El CCG sostuvo que la continuidad de estas operaciones militares representa un riesgo creciente para la navegación internacional y para la economía mundial. Según el comunicado, la escalada también amenaza la estabilidad de los mercados energéticos y compromete la seguridad en una zona estratégica por la que transita una parte significativa del petróleo comercializado a nivel global.

Kuwait denuncia un herido y daños por los restos de 14 drones y misiles lanzados por Irán
Kuwait denuncia un herido y daños por los restos de 14 drones y misiles lanzados por Irán

Los países del Golfo también denunciaron los ataques iraníes contra Kuwait y Bahréin, donde Estados Unidos mantiene instalaciones militares. A juicio del bloque, esas acciones constituyen una violación del derecho internacional, de la libertad de navegación y de los compromisos asumidos por Irán en el entendimiento alcanzado con Washington para reducir las tensiones en la región.

PUBLICIDAD

El organismo regional reafirmó la unidad entre sus miembros y recordó que cualquier agresión contra uno de ellos será considerada un ataque contra el conjunto del Consejo.

La seguridad de los Estados del CCG es indivisible y cualquier ataque contra un Estado miembro se considera un ataque directo contra todos los Estados del CCG”, señaló la organización en su comunicado.

Además, el bloque hizo un llamado a la comunidad internacional para que condene las acciones de Irán y adopte medidas que garanticen la libre circulación de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

En ese sentido, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU asumir una posición “firme” para proteger el tránsito marítimo internacional y asegurar que la navegación continúe “sin restricciones y sin la imposición de tasas de tránsito o de servicio”.

Países del golfo Pérsico condenaron los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y pidieron una respuesta firme de la ONU
Países del golfo Pérsico condenaron los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y pidieron una respuesta firme de la ONU

Los gobiernos del Golfo también reclamaron a Teherán que cumpla con sus obligaciones internacionales y respete el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para favorecer la estabilidad regional y mantener abierto el paso por Ormuz.

La reacción del CCG se produjo después de que las Fuerzas Armadas iraníes reivindicaran una serie de ataques contra objetivos estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar. Entre los blancos mencionados por Teherán figuran un sistema de defensa antimisiles Patriot desplegado en Kuwait, una instalación satelital del sistema de alerta temprana en Qatar y depósitos de combustible utilizados por el Ejército estadounidense en Bahréin.

El régimen iraní presentó la ofensiva como una respuesta a los bombardeos realizados previamente por Estados Unidos contra su territorio y advirtieron que podrían ampliar las operaciones si continúan las acciones militares estadounidenses.

La nueva escalada se produce en medio del deterioro del alto el fuego que había sido pactado entre Washington y Teherán para reducir las hostilidades y garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la presión militar sobre Irán continuará mientras persistan las amenazas contra la navegación internacional y los intereses de los aliados occidentales en la región.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la presión militar sobre Irán continuará
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la presión militar sobre Irán continuará

No permitiremos que Irán utilice el terrorismo y la violencia para controlar una de las rutas marítimas más importantes del mundo”, afirmó el jefe del gobierno israelí.

Netanyahu sostuvo además que la libertad de navegación constituye un interés estratégico para la comunidad internacional y reiteró que Israel seguirá coordinando acciones con Estados Unidos y con sus socios regionales frente a las acciones iraníes.

Temas Relacionados

IránEstados UnidosONUGolfo PérsicoConsejo de Cooperación para los Estados Árabes del GolfoQatarArabia SauditaÚltimas Noticias AméricaGuerra en Medio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos negó que Irán controle el estrecho de Ormuz y garantizó el paso seguro de buques comerciales

El Comando central estadounidense aseguró que sus fuerzas han facilitado desde mayo el tránsito de más de 800 embarcaciones mercantes por una de las rutas energéticas más importantes del mundo

Estados Unidos negó que Irán controle el estrecho de Ormuz y garantizó el paso seguro de buques comerciales

Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen la capacidad operativa para actuar contra Teherán, mientras Netanyahu afirmó que “la campaña no ha terminado”

Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación militar en medio de la escalada con el régimen de Irán

El mandatario estadounidense informó al premier israelí sobre las acciones de Washington en el Golfo durante una conversación marcada por las preocupaciones sobre Teherán

Trump y Netanyahu acordaron mantener la coordinación militar en medio de la escalada con el régimen de Irán

Estados Unidos enviará una delegación militar a Beirut para supervisar la primera retirada israelí del sur de Líbano

Washington asume el control operativo de las “zonas piloto” previstas en el acuerdo del 26 de junio, mientras Beirut condiciona su participación en las negociaciones de Roma a que Israel ejecute el repliegue antes del 15 de julio

Estados Unidos enviará una delegación militar a Beirut para supervisar la primera retirada israelí del sur de Líbano

Andy Burnham consolida su candidatura para convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido

El exalcalde del Gran Mánchester obtuvo el apoyo de 322 de 403 parlamentarios de su partido al abrirse las firmas para sustituir a Keir Starmer, con una ventaja que bloquea alternativas internas

Andy Burnham consolida su candidatura para convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hidalgo enfrenta nuevas lluvias tras inundaciones en Tizayuca: autoridades mantienen alerta por riesgo de deslaves e inundaciones

Hidalgo enfrenta nuevas lluvias tras inundaciones en Tizayuca: autoridades mantienen alerta por riesgo de deslaves e inundaciones

Retiran del mercado conocido producto de skincare por contaminación de bacteria: Digemid ordena destruir todo un lote

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 9 de julio: colectivo trans retira plantón en Segob

Asalto a barra de oro en Surco: “La forma en que era trasladada genera dudas sobre su procedencia”, advierten expertos

Fuerte cruce entre el senador Germán Rodríguez y Petro por el proyecto de porte legal de armas: “Las hacen personas débiles mentalmente”

INFOBAE AMÉRICA

“Es un sueño por el que hemos trabajado”: Dévora Medina y Giselle Rendón representan a El Salvador en el Mundial Sub-18

“Es un sueño por el que hemos trabajado”: Dévora Medina y Giselle Rendón representan a El Salvador en el Mundial Sub-18

«Lo dejaron morir»: padre de conductor de rapidito acribillado en Honduras pide justicia

La desnutrición infantil en Guatemala deja 11,241 casos agudos y 16 muertes en 2026

Estados Unidos negó que Irán controle el estrecho de Ormuz y garantizó el paso seguro de buques comerciales

Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

ENTRETENIMIENTO

Timothée Chalamet revela cómo vivió el final de la trilogía de ‘Dune’: “Sentí que dejaba una parte de mí”

Timothée Chalamet revela cómo vivió el final de la trilogía de ‘Dune’: “Sentí que dejaba una parte de mí”

Esto es lo que opina Jennifer Garner del reboot de ‘13 Going on 30’

Charlie Sheen llega a un acuerdo con Brooke Mueller tras ser señalado de deber 15 millones de dólares por la manutención de sus hijos

Rita Wilson le dedica un mensaje a Tom Hanks por su cumpleaños número 70

‘La familia Ingalls’: el cameo secreto de Alison Arngrim, la inolvidable Nellie Oleson, en la serie de Netflix