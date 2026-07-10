Países del golfo Pérsico condenaron los ataques de Irán en el estrecho de Ormuz y pidieron una respuesta firme de la ONU

Buques de carga navegan por el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz, en una imagen tomada desde Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos (REUTERS/Archivo)

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) condenó este jueves los ataques lanzados por Irán contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz y contra instalaciones militares de Estados Unidos ubicadas en varios países de la región. Los seis miembros del bloque calificaron la ofensiva como una amenaza para la estabilidad regional, la seguridad marítima y el suministro global de energía, al tiempo que instaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a adoptar una respuesta contundente.

En una declaración conjunta, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahréin y Omán atribuyeron a Teherán la responsabilidad de las acciones militares y de sus consecuencias. El bloque expresó que los ataques dirigidos contra un petrolero saudí y otro qatarí pusieron en riesgo la vida de sus tripulaciones y afectaron una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de hidrocarburos.

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El CCG sostuvo que la continuidad de estas operaciones militares representa un riesgo creciente para la navegación internacional y para la economía mundial. Según el comunicado, la escalada también amenaza la estabilidad de los mercados energéticos y compromete la seguridad en una zona estratégica por la que transita una parte significativa del petróleo comercializado a nivel global.

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Los países del Golfo también denunciaron los ataques iraníes contra Kuwait y Bahréin, donde Estados Unidos mantiene instalaciones militares. A juicio del bloque, esas acciones constituyen una violación del derecho internacional, de la libertad de navegación y de los compromisos asumidos por Irán en el entendimiento alcanzado con Washington para reducir las tensiones en la región.

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El organismo regional reafirmó la unidad entre sus miembros y recordó que cualquier agresión contra uno de ellos será considerada un ataque contra el conjunto del Consejo.

“La seguridad de los Estados del CCG es indivisible y cualquier ataque contra un Estado miembro se considera un ataque directo contra todos los Estados del CCG”, señaló la organización en su comunicado.

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Además, el bloque hizo un llamado a la comunidad internacional para que condene las acciones de Irán y adopte medidas que garanticen la libre circulación de embarcaciones por el estrecho de Ormuz.

En ese sentido, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU asumir una posición “firme” para proteger el tránsito marítimo internacional y asegurar que la navegación continúe “sin restricciones y sin la imposición de tasas de tránsito o de servicio”.

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Los gobiernos del Golfo también reclamaron a Teherán que cumpla con sus obligaciones internacionales y respete el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para favorecer la estabilidad regional y mantener abierto el paso por Ormuz.

La reacción del CCG se produjo después de que las Fuerzas Armadas iraníes reivindicaran una serie de ataques contra objetivos estadounidenses en Kuwait, Bahréin y Qatar. Entre los blancos mencionados por Teherán figuran un sistema de defensa antimisiles Patriot desplegado en Kuwait, una instalación satelital del sistema de alerta temprana en Qatar y depósitos de combustible utilizados por el Ejército estadounidense en Bahréin.

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El régimen iraní presentó la ofensiva como una respuesta a los bombardeos realizados previamente por Estados Unidos contra su territorio y advirtieron que podrían ampliar las operaciones si continúan las acciones militares estadounidenses.

La nueva escalada se produce en medio del deterioro del alto el fuego que había sido pactado entre Washington y Teherán para reducir las hostilidades y garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.

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Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la presión militar sobre Irán continuará mientras persistan las amenazas contra la navegación internacional y los intereses de los aliados occidentales en la región.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que la presión militar sobre Irán continuará

“No permitiremos que Irán utilice el terrorismo y la violencia para controlar una de las rutas marítimas más importantes del mundo”, afirmó el jefe del gobierno israelí.

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Netanyahu sostuvo además que la libertad de navegación constituye un interés estratégico para la comunidad internacional y reiteró que Israel seguirá coordinando acciones con Estados Unidos y con sus socios regionales frente a las acciones iraníes.