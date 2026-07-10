“Es un sueño por el que hemos trabajado”: Dévora Medina y Giselle Rendón representan a El Salvador en el Mundial Sub-18

Dévora Medina y Fátima Giselle Rendón ya están en Países Bajos para disputar el Campeonato Mundial Sub-18 de Voleibol de Playa en La Haya. (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Voleibol)

Las atletas salvadoreñas Dévora Medina y Fátima Giselle Rendón ya se encuentran en Países Bajos para disputar el Campeonato Mundial Sub-18 de Voleibol de Playa, uno de los torneos más importantes del calendario juvenil internacional.

El evento se desarrollará entre el 7 y el 12 de julio en el Campo Deportivo Zuiderpark de La Haya, donde se darán cita las 32 mejores selecciones del mundo en la categoría U-18, tanto en rama masculina como femenina.

Las representantes nacionales consiguieron este lugar tras conquistar la medalla de bronce en el Pre-Mundial NORCECA, realizado en abril en Juan Dolio, República Dominicana.

PUBLICIDAD

La clasificación al Mundial llegó después de una actuación sólida en el torneo clasificatorio, donde la dupla salvadoreña superó obstáculos desde la fase de grupos y consolidó su boleto frente a rivales de la región.

Medina y Rendón vencieron en el partido por el tercer lugar a la pareja costarricense compuesta por Keila Moreno e Ingrid Núñez, con parciales de 21-16 y 21-12. El trayecto en República Dominicana incluyó triunfos ante equipos de Trinidad y Tobago y Costa Rica, así como una victoria determinante en cuartos de final sobre las puertorriqueñas Ana Barcías y Coralys Pérez.

Las voleibolistas salvadoreñas Fátima Rendón y Dévora Medina ganan medalla de bronce en el Torneo Clasificatorio NORCECA U18, celebrado en República Dominicana. (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

La oportunidad de representar a El Salvador en una cita mundialista representa una experiencia inédita para ambas jugadoras. “Para mí, representar el país en una competencia internacional es un orgullo. Poder llevar el nombre y los colores de la bandera en un torneo tan importante es el resultado de mucho esfuerzo y disciplina”, expresó Dévora Medina en declaraciones a Infobae.

PUBLICIDAD

La atleta subrayó la exigencia mental y profesional que implica alcanzar este tipo de metas, señalando que “ha sido una batalla mental por mucho tiempo desde que comencé en el deporte. El sacrificio y la disciplina han sido claves, porque a veces implica perderte momentos importantes incluso con la familia”.

Por su parte, Fátima Giselle Rendón destacó que la clasificación al Mundial es la culminación de años de trabajo y entrenamientos intensos.

“Es un sueño que hemos venido trabajando por mucho tiempo. Es una oportunidad para competir con equipos de buen nivel y para seguir creciendo, demostrar todo lo que hemos trabajado”, explico la atleta.

PUBLICIDAD

Rendón puntualizó que la preparación incluyó sesiones enfocadas tanto en la parte física como en la mental, así como la participación en torneos de fogueo junto a Medina. “Nuestras expectativas en este Mundial son darlo todo en la cancha, disfrutar la experiencia y buscar avanzar en la fase de grupos”, afirmó.

La dupla salvadoreña Fátima Giselle Rendón y Débora Medina aseguró su clasificación al Mundial Sub-18 de voleibol playa en República Dominicana tras vencer a Puerto Rico. (Foto cortesía Federación Salvadoreña de Voleibol)

La trayectoria de ambas voleibolistas ya suma logros a nivel regional. En 2024, Dévora Medina y Fátima Giselle Rendón se proclamaron campeonas invictas en el Campeonato Centroamericano de Voleibol Playa Sub-17, celebrado en San José, Costa Rica.

Desde etapas tempranas, han integrado selecciones nacionales y participaron en torneos organizados por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) y la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA), consolidando una carrera ascendente en la disciplina.

PUBLICIDAD

El recorrido en el Pre-Mundial de República Dominicana mostró a una dupla sólida y regular, capaz de mantener la concentración en los momentos decisivos.

Según relató Medina, “la humildad y la disciplina son fundamentales. Hay días que no querés entrenar, pero uno aprende a sobreponerse y eso deja enseñanzas importantes”.

Rendón, por su parte, enfatizó la importancia de la preparación mental y del trabajo en equipo para enfrentar la presión de competencias de alto nivel.

Rendón y Medina, invictas en el Campeonato Centroamericano Sub-17 de Costa Rica 2024, reafirman su talento y proyección deportiva. (Foto cortesía Comité Olímpico de El Salvador)

Las salvadoreñas competirán ante las selecciones más fuertes del voleibol de playa juvenil, con el objetivo de posicionar a El Salvador en el escenario internacional y continuar su crecimiento como referentes de la especialidad.

PUBLICIDAD

La presencia salvadoreña en este Mundial representa un avance para el desarrollo del voleibol femenino juvenil en la región.