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Estados Unidos negó que Irán controle el estrecho de Ormuz y garantizó el paso seguro de buques comerciales

El Comando central estadounidense aseguró que sus fuerzas han facilitado desde mayo el tránsito de más de 800 embarcaciones mercantes por una de las rutas energéticas más importantes del mundo

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Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, visto desde la península de Musandam, en Omán (REUTERS/Archivo)
Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, visto desde la península de Musandam, en Omán (REUTERS/Archivo)

El Ejército de Estados Unidos rechazó este jueves las afirmaciones del régimen de Irán sobre el control del estrecho de Ormuz y sostuvo que la República Islámica no tiene autoridad para decidir el tránsito por esa vía marítima estratégica. El pronunciamiento se produjo en medio de una nueva escalada militar entre ambos países y de las advertencias de Teherán sobre las condiciones para reabrir plenamente el paso.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, respondió a los mensajes difundidos por medios estatales iraníes respecto a la navegación por el estrecho, considerado uno de los corredores energéticos más importantes del mundo.

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Irán no controla el estrecho de Ormuz”, afirmó el CENTCOM en un comunicado publicado en redes sociales. El organismo agregó que las fuerzas estadounidenses han contribuido desde comienzos de mayo a garantizar el paso seguro de embarcaciones comerciales por esa ruta marítima.

Según el comando militar, sus operaciones permitieron el tránsito de “más de 800 buques mercantes y 380 millones de barriles de petróleo crudo”.

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El pronunciamiento también respondió a versiones difundidas desde Teherán que sostienen que la circulación de embarcaciones únicamente puede realizarse mediante rutas establecidas por el régimen iraní hasta que exista un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto en la región.

Estados Unidos negó que Irán controle el estrecho de Ormuz y garantizó el paso seguro de buques comerciales
Estados Unidos negó que Irán controle el estrecho de Ormuz y garantizó el paso seguro de buques comerciales

Los medios de comunicación estatales iraníes afirman que el tránsito por el estrecho de Ormuz solo está permitido a través de las rutas designadas por Irán”, señaló el CENTCOM antes de desmentir esa versión.

Las declaraciones estadounidenses coincidieron con nuevos mensajes de la Guardia Revolucionaria iraní. La Armada de ese cuerpo militar aseguró que los recientes bombardeos ejecutados por Estados Unidos han afectado el proceso de reapertura gradual del estrecho, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y constituye una de las principales rutas para las exportaciones mundiales de petróleo.

Irán también advirtió que la situación podría tener consecuencias para los países cuya economía depende del comercio que atraviesa ese corredor marítimo.

La disputa por el control del estrecho ocurre después de una nueva ronda de ataques estadounidenses contra objetivos iraníes. Washington informó que esas operaciones fueron lanzadas para proteger la libertad de navegación tras ataques registrados contra buques mercantes que transitaban por la zona.

El CENTCOM explicó que las acciones militares buscaban “degradar aún más” la capacidad iraní para amenazar el tráfico marítimo internacional y responsabilizó a Teherán por las agresiones contra embarcaciones civiles.

El presidente Donald Trump respaldó esa postura y advirtió que Estados Unidos respondería con mayor intensidad si se repiten ataques contra el transporte marítimo internacional.

Una columna de humo se eleva tras explosiones en un lugar no identificado, después de lo que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describió como ataques contra objetivos militares iraníes
Una columna de humo se eleva tras explosiones en un lugar no identificado, después de lo que el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describió como ataques contra objetivos militares iraníes

Estados Unidos está responsabilizando a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles”, indicó el mando militar estadounidense.

Los bombardeos estadounidenses provocaron nuevos ataques iraníes contra Kuwait y Bahréin, países que albergan bases militares de Estados Unidos. Las autoridades kuwaitíes informaron que interceptaron misiles y drones, mientras que Qatar activó temporalmente una alerta de seguridad antes de levantarla horas más tarde.

En paralelo, el conflicto sigue poniendo en duda la continuidad de las negociaciones para alcanzar un acuerdo permanente entre Washington y Teherán. Trump declaró antes de la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía que, a su juicio, el alto el fuego temporal ya no seguía vigente.

“Creo que se acabó. No quiero tratar con ellos”, afirmó el mandatario estadounidense al ser consultado sobre el entendimiento alcanzado previamente entre ambas partes.

Pese al deterioro de las conversaciones, Trump sostuvo posteriormente que no espera un regreso inmediato a una guerra de gran escala y señaló que cualquier nuevo episodio del conflicto sería breve.

El estrecho de Ormuz concentra históricamente una parte significativa del comercio mundial de petróleo y su estabilidad resulta clave para el suministro energético internacional. La intensificación de las operaciones militares en la zona mantiene la atención de los mercados y de los países que dependen de esa ruta para el transporte de hidrocarburos.

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