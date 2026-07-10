Bloqueo de celulares en Perú: cómo saber si tu teléfono será desactivado y desde cuándo

Se bloqueará cerca de 300 mil celulares en Perú durante el mes de julio. (Foto: Osiptel)

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) inició el bloqueo masivo de celulares en Perú como parte de una estrategia para combatir el robo y el comercio ilegal de equipos móviles.

La medida contempla la desactivación progresiva de aproximadamente 360.000 teléfonos que no cumplen con los requisitos del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), principalmente aquellos que presentan un código IMEI alterado o que no figuran en la denominada lista blanca.

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El proceso comenzó el 7 de julio de 2026 con el bloqueo de un primer grupo de 120.000 equipos. La suspensión continuará durante las próximas semanas hasta completar las tres etapas previstas por el regulador.

Celulares que tengan el IMIE alterado o clonado serán bloqueado en el Perú.

La iniciativa busca reducir el mercado de celulares robados, dificultando que estos puedan volver a utilizarse o comercializarse dentro del país.

Qué celulares serán bloqueados

De acuerdo con Osiptel, la medida alcanza a los teléfonos que presentan irregularidades en su identificación.

Uno de los principales motivos de bloqueo es la utilización de un IMEI alterado o clonado, una práctica frecuente entre organizaciones dedicadas al robo y reventa de dispositivos móviles.

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El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un código único de 15 dígitos que identifica cada teléfono celular en el mundo. Si este número ha sido modificado, duplicado o no coincide con la información registrada oficialmente, el equipo puede ser bloqueado por las operadoras.

Operadoras de Perú deberán informar a los clientes si sus celulares serán bloqueados.

También serán desactivados los celulares que no aparecen registrados en la lista blanca del Renteseg, la base de datos nacional que reúne los equipos habilitados para funcionar en las redes móviles del país.

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Cuáles son las fechas del bloqueo masivo

Osiptel estableció un cronograma dividido en tres etapas durante julio.

Las fechas programadas son las siguientes:

7 de julio de 2026: primer bloqueo de aproximadamente 120.000 celulares.

14 de julio de 2026: segunda etapa de desactivación.

21 de julio de 2026: tercer y último bloqueo masivo previsto en esta fase.

Al finalizar el proceso, cerca de 360.000 dispositivos habrán sido retirados de las redes móviles nacionales.

Durante el mes de julio se bloquearán cientos de miles de celulares en el Perú.

Cómo saber si tu celular será desactivado

Antes de ejecutar el bloqueo, las empresas operadoras tienen la obligación de informar a los usuarios cuyos equipos resultarán afectados.

Las notificaciones se enviarán mediante mensajes de texto (SMS) y advertirán que el teléfono presenta alguna irregularidad relacionada con el IMEI o con el registro del equipo.

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El objetivo de este aviso es brindar a los usuarios la posibilidad de revisar la situación de su dispositivo y, cuando corresponda, realizar los trámites necesarios antes de la fecha programada para el bloqueo.

Por ello, si recibes un mensaje de tu operador indicando que tu equipo será suspendido, es importante verificar la información y seguir las instrucciones proporcionadas.

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Deberás esperar que tu operadora te envíe un mensaje diciéndote que te van a bloquear para saber si tu celular se encuentra en la lista de Osiptel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué operadores participan en el proceso

La medida involucra a todas las principales empresas de telefonía móvil que operan en el país.

Entre ellas se encuentran:

Claro

Movistar

Entel

Bitel

Estas compañías son las encargadas de ejecutar el bloqueo en sus respectivas redes siguiendo las disposiciones emitidas por Osiptel. Asimismo, deben cumplir con el envío previo de las notificaciones a los usuarios afectados.

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Todas las operadoras de Perú deberán informar la situación de los celulares del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Osiptel decidió aplicar esta medida

El bloqueo masivo forma parte de las acciones implementadas para reducir el robo de celulares, uno de los delitos con mayor incidencia en Perú.

Cuando un teléfono robado puede seguir utilizándose mediante la modificación del IMEI, mantiene su valor en el mercado ilegal y continúa siendo atractivo para las organizaciones criminales.

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Al impedir que estos dispositivos funcionen en las redes móviles nacionales, las autoridades buscan disminuir los incentivos económicos detrás de este tipo de delitos.

Además, el fortalecimiento del Renteseg permite mejorar el control sobre los equipos que ingresan al mercado peruano y facilitar la identificación de dispositivos con irregularidades.

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Osiptel decidió bloquear celulares con IMEI alterado debido a la alta cantidad de robos de dispositivos que luego eran vendidos al mismo valor. | Andina

Qué deben hacer los usuarios

Si un usuario recibe una notificación indicando que su celular será bloqueado, lo más recomendable es verificar el estado del equipo con su operador y confirmar si existe algún problema relacionado con el IMEI o el registro del dispositivo.

En caso de haber adquirido el teléfono recientemente, también conviene revisar que provenga de un comercio autorizado y que su identificación sea legítima.