Guatemala

La desnutrición infantil en Guatemala deja 11,241 casos agudos y 16 muertes en 2026

El Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional informó que los registros hasta la semana epidemiológica 25 incluyen fallecimientos, con Alta Verapaz como el departamento más golpeado, seguido por San Marcos y Huehuetenango

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La desnutrición infantil en Guatemala afecta a casi la mitad de los niños menores de cinco años y el sistema oficial registró 11.241 casos de desnutrición aguda y 16 muertes en lo que va del año.
La desnutrición infantil en Guatemala afecta a casi la mitad de los niños menores de cinco años y el sistema oficial registró 11.241 casos de desnutrición aguda y 16 muertes en lo que va del año.

La crisis de desnutrición infantil en Guatemala mantiene a casi la mitad de los niños menores de cinco años con desnutrición crónica. En lo que va del año, el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional registró 11.241 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años y 16 muertes.

De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (WFP), Guatemala ocupa uno de los primeros lugares a nivel global y encabeza las estadísticas en América Latina y el Caribe. El diagnóstico oficial señala que cuatro de cada diez menores presentan retraso en el crecimiento por falta de nutrientes esenciales, una situación que las autoridades calificaron como “emergencia nacional”.

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Un informe publicado por el WFP en marzo de 2026 detalla que la inseguridad alimentaria afecta a cerca del 60% de la población guatemalteca y prevé que tres millones de personas requieran asistencia humanitaria en los próximos meses.

Municipios y departamentos más afectados

La SIINSAN detalla que los municipios con más casos de desnutrición acumulados hasta la semana epidemiológica 25 son la Ciudad Capital, Villa Nueva, San Juan Sacatepéquez, Mazatenango, Mixco y Amatitlán.

La desnutrición infantil en Guatemala afecta a casi la mitad de los niños menores de cinco años y el sistema oficial registró 11.241 casos de desnutrición aguda y 16 muertes en lo que va del año.
Guatemala encabeza la desnutrición crónica infantil en América Latina y el Caribe, y cuatro de cada diez menores presentan retraso en el crecimiento por falta de nutrientes esenciales.

Las comunidades indígenas y rurales resultan especialmente vulnerables, con una tasa de desnutrición infantil por encima de la media nacional. Según el texto, en los municipios con más casos acumulados las familias acuden a los centros de salud, mientras que en las áreas rurales muchas personas no visitan al médico.

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La mayoría de las muertes por desnutrición se registran en Alta Verapaz: de los 16 fallecimientos reportados, siete corresponden a ese departamento. San Marcos ocupa el segundo lugar, con tres muertes, y Huehuetenango suma dos.

El plan oficial contra la malnutrición

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia (SESAN), junto con el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), puso en marcha el Plan de la Lucha contra la Malnutrición 2025-2028. La estrategia reconoce la coexistencia de la desnutrición infantil y el avance del sobrepeso y la obesidad en mujeres en edad fértil.

El plan prioriza 132 municipios con altos índices de desnutrición crónica y otros 98 municipios donde el sobrepeso femenino supera el 60%. También contempla etiquetado frontal nutrimental, impuestos a bebidas azucaradas, restricciones a la publicidad de productos no saludables y programas escolares enfocados en alimentación saludable y actividad física.

La desnutrición infantil en Guatemala afecta a casi la mitad de los niños menores de cinco años y el sistema oficial registró 11.241 casos de desnutrición aguda y 16 muertes en lo que va del año.
La Ciudad Capital, Villa Nueva, San Juan Sacatepéquez, Mazatenango, Mixco y Amatitlán concentran los mayores casos acumulados de desnutrición, según la SIINSAN.

Además, involucra al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y Deportes para coordinar acciones a nivel municipal y comunitario.

Pobreza, asistencia y financiamiento

Un reporte de Latina Republic señala que, aunque Guatemala es considerada un país de ingresos medianos, una de cada seis personas sobrevive con menos de dos dólares diarios, lo que agrava el acceso a una dieta adecuada.

Infografía con título Desnutrición en Guatemala, un niño desnutrido, gráficos de líneas, tumbas, bowl de comida, texto y logo Infobae.
Una infografía detalla la evolución anual de casos y fallecimientos por desnutrición en Guatemala, mostrando un máximo de 17.195 casos en 2020 y 52 muertes en 2014, con datos desde 2014 hasta 2026. Fuente: Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Salud y Nutrición (SIVESNU), difundidas por SESAN, confirman que la desnutrición crónica afecta a uno de cada dos niños menores de cinco años, una proporción que no cambió de forma sustancial en los últimos años.

De acuerdo con el WFP, entre enero y marzo de 2026 se registró un aumento del 13% en los casos de desnutrición aguda en comparación con el mismo período del año anterior. El organismo también advirtió sobre un déficit del 87% en la financiación de los programas alimentarios para el período marzo-agosto, lo que limita la capacidad de respuesta ante la emergencia.

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