Instagram estrena nuevos efectos para Stories: así puedes usarlos y controlar tus fotos

Meta lanzó nuevos efectos para las Stories de Instagram, todo con ayuda de IA. (Meta)

Instagram amplió las herramientas disponibles para las Stories con la incorporación de más de 30 nuevos efectos impulsados por inteligencia artificial. La actualización, desarrollada por Meta, permite transformar fotografías con un solo toque mediante Meta AI y, al mismo tiempo, ofrece nuevas opciones para que los usuarios decidan si sus imágenes podrán utilizarse en funciones basadas en esta tecnología.

La novedad busca simplificar la edición de fotografías y brindar más alternativas creativas sin necesidad de aplicaciones externas. Además de aplicar efectos prediseñados, los usuarios también podrán crear transformaciones personalizadas utilizando instrucciones escritas, conocidas como prompts, lo que amplía las posibilidades de personalización dentro de la plataforma.

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Junto con estas funciones, Meta incorporó controles de privacidad para quienes prefieren limitar el uso de sus publicaciones en herramientas de inteligencia artificial.

Usando la IA de Meta, puedes crear nuevos efectos para las Stories de Instagram. (Meta)

Cómo funcionan los nuevos efectos con Meta AI

Los nuevos efectos utilizan Muse Image, un modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs.

Esta tecnología analiza distintos elementos de una fotografía, como la iluminación, la composición y el sujeto principal, para generar una versión modificada que conserve un aspecto natural y coherente con la imagen original.

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El objetivo es facilitar la creación de contenido llamativo sin que el usuario tenga conocimientos avanzados de edición.

Entre las nuevas opciones disponibles aparecen efectos como Night Flash, pensado para mejorar la iluminación de las fotografías; Disposable, que recrea el aspecto de las cámaras desechables; Puffer y Paper Doll, que transforman la apariencia de las imágenes con diferentes estilos visuales; e IG Charms, que convierte la fotografía de perfil en un llavero personalizado.

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Si ninguna de estas alternativas resulta suficiente, la aplicación también permite escribir una descripción para que la inteligencia artificial genere un efecto completamente nuevo a partir de las indicaciones del usuario.

Si no te gusta ninguno de los efectos de Stories de Instagram, podras generar uno propio usando prompts. (Meta)

Cómo usar los nuevos efectos en Stories

El procedimiento para acceder a estas funciones es sencillo. Primero, el usuario debe abrir Instagram y tomar una fotografía desde la cámara de Stories o seleccionar una imagen almacenada en la galería del teléfono.

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Después aparecerá un carrusel con vistas previas de los efectos disponibles, permitiendo comparar rápidamente los resultados antes de elegir uno.

Una vez aplicada la edición, la fotografía puede compartirse directamente en las Stories o seguir modificándose antes de su publicación.

Meta también renovó el compositor de Stories con el propósito de agilizar el proceso de edición y reducir el tiempo necesario para encontrar el efecto más adecuado.

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Instagram ahora cuenta con nuevos 30 efectos que podrás usarlo desde Stories. (Meta)

Ahora puedes crear imágenes con tus amigos

Otra de las novedades de la actualización es la posibilidad de mencionar la cuenta pública de Instagram de un amigo dentro de Meta AI para generar imágenes creativas que incluyan a ambas personas.

La función está pensada para crear tarjetas de cumpleaños, ilustraciones, recuerdos de viajes, memes o composiciones personalizadas con ayuda de la inteligencia artificial.

Según Meta, varios de los nuevos efectos fueron desarrollados junto con creadores de contenido de Instagram, quienes aportaron ideas inspiradas en sus propios estilos visuales para ampliar las opciones disponibles dentro de la plataforma.

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Los nuevos efectos para Stories de Instagram han sido realizados con IA. (Meta)

Cómo evitar que Meta AI utilice tus publicaciones

Junto con la expansión de las herramientas creativas, Meta añadió nuevos controles para quienes desean gestionar el uso de su contenido.

Los usuarios pueden modificar esta configuración directamente desde la aplicación ingresando a Configuración, luego a Compartir y reutilización, donde encontrarán la opción relacionada con el uso de sus publicaciones en funciones de inteligencia artificial.

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Al desactivar este permiso, el usuario limita la utilización de sus imágenes dentro de determinadas herramientas de creación impulsadas por Meta AI.

Esta opción responde a una de las principales preocupaciones surgidas tras la expansión de la inteligencia artificial generativa: el control que tienen las personas sobre el contenido que comparten en las redes sociales.

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Instagram te da la opción de limitar tus publicaciones para que no la use la IA. (Meta)

Más creatividad sin salir de Instagram

Con esta actualización, Instagram busca convertir las Stories en un espacio todavía más versátil para crear contenido visual.

La integración de inteligencia artificial permite editar fotografías en pocos segundos, generar efectos personalizados mediante texto y crear imágenes originales sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Al mismo tiempo, Meta intenta equilibrar estas nuevas capacidades con opciones de privacidad que permitan a los usuarios decidir cómo se utilizan sus publicaciones.

La llegada de estas funciones confirma que la inteligencia artificial seguirá ganando protagonismo dentro de las redes sociales, no solo para facilitar la creación de contenido, sino también para ofrecer experiencias cada vez más personalizadas.

Para quienes utilizan Instagram de forma habitual, los nuevos efectos representan una herramienta adicional para destacar sus Stories, mientras mantienen un mayor control sobre sus fotografías y su información compartida en la plataforma.