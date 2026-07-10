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Los artistas recordaron a Mercedes Sosa en el día en el que habría cumplido 91 años

En el día en que la gran voz tucumana habría celebrado su cumpleaños, varias figuras de la música compartieron imágenes, mensajes y recuerdos en redes sociales para celebrar el legado que dejó en toda la región

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Víctor Heredia recordó a Mercedes Sosa con un video de archivo y definió su voz como parte de la memoria y de la Patria (Video: Instagram)

El 9 de julio no es una fecha cualquiera para la Argentina: es el Día de la Independencia y, desde 1935, también el cumpleaños de Haydée Mercedes Sosa, la cantora tucumana que convirtió el folklore latinoamericano en un lenguaje universal. Este jueves, a 91 años de aquel nacimiento en San Miguel de Tucumán, artistas de toda la región inundaron las redes sociales con mensajes, fotos y recuerdos que dan cuenta de la huella que “La Negra” dejó en quienes la conocieron y compartieron escenario con ella.

Fito Páez fue uno de los primeros en pronunciarse. Con una foto junto a la cantora y un mensaje que acumula más de 11.500 “me gusta” en Instagram, el rosarino escribió: “Hace 17 años que extraño llamar a Mercedes a su casa para saludarla por su cumpleaños”. La sencillez de esas palabras condensó lo que muchos sienten: no solo la ausencia de una artista, sino la de una persona entrañable, alguien a quien se llamaba por teléfono en su cumpleaños.

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Fito Páez homenajeó a Mercedes Sosa en Instagram con un mensaje sobre la ausencia que siente desde hace 17 años
Fito Páez homenajeó a Mercedes Sosa en Instagram con un mensaje sobre la ausencia que siente desde hace 17 años

Víctor Heredia, uno de los compositores más estrechamente ligados a la trayectoria de Sosa, eligió un video de archivo para acompañar su homenaje y escribió: “Feliz cumpleaños, Mercedes querida. Tu voz nos justifica. Desde niño aprendí que Patria es memoria y sueño bajo la piel". La publicación reunió 1.700 reacciones y 77 comentarios, con seguidores que respondieron con consignas como “sigamos cantando, sigamos resistiendo”.

El cumpleaños de Mercedes Sosa coincidió otra vez con el Día de la Independencia, una fecha central para la Argentina
El cumpleaños de Mercedes Sosa coincidió otra vez con el Día de la Independencia, una fecha central para la Argentina

La cantante Teresa Parodi, amiga personal de Sosa, fue quien dejó el texto más extenso y personal de la jornada. “Mercedes es la Patria cantada. Su voz es la voz de nuestro pueblo y del continente entero porque en ella está viva una memoria colectiva que marca un territorio, un lugar de pertenencia”, escribió en sus historias de Instagram. Parodi también habló desde el afecto más íntimo: “La extraño y la imagino respondiendo a este tiempo difícil donde el individualismo pareciera romper los lazos que nos unen como pueblo”. Y cerró con una imagen que resume el sentir colectivo: “Mercedes es bandera y es faro, está viva en nuestros corazones y allí seguirá para siempre”.

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Teresa Parodi afirmó que Mercedes Sosa representa la voz del pueblo y una memoria colectiva del continente
Teresa Parodi afirmó que Mercedes Sosa representa la voz del pueblo y una memoria colectiva del continente

David Lebón, guitarrista con quien Sosa compartió grabaciones y escenarios, publicó una foto junto a ella y escribió: “Hay voces que no dejan de abrazarnos, por más que pasen los años. Hoy, en el día de tu cumpleaños, te recuerdo con tanto amor. Gracias por haber llevado el alma de nuestra música a cada rincón del mundo”. Lebón sumó una reflexión sobre la coincidencia calendaria: “Qué lindo que este homenaje coincida con el Día de la Independencia. Porque cuando suena tu voz, también suena un pedacito de la Argentina”.

David Lebón destacó que Mercedes Sosa llevó el alma de la música argentina a cada rincón del mundo
David Lebón destacó que Mercedes Sosa llevó el alma de la música argentina a cada rincón del mundo

Marcela Morelo eligió una foto de estudio junto a Sosa para escribir: “Siempre en mi corazón. Qué privilegio tan grande que hayas cantado conmigo esta canción. #GraciasMercedes”. Entre los comentarios de esa publicación apareció también Julia Zenko, quien luego subió su propio homenaje con una imagen de ambas en el escenario y las palabras: “Te extraño Mercedes. Qué hermoso lo que viví junto a vos. Gracias a la vida”.

Marcela Morelo recordó a Mercedes Sosa con una imagen compartida y agradeció haber cantado con ella
Marcela Morelo recordó a Mercedes Sosa con una imagen compartida y agradeció haber cantado con ella
Julia Zenko evocó a Mercedes Sosa con una foto en el escenario y un mensaje sobre lo vivido junto a la cantora
Julia Zenko evocó a Mercedes Sosa con una foto en el escenario y un mensaje sobre lo vivido junto a la cantora

Desde México, la cantante Lila Downs recordó a Sosa con una de las fotografías más conocidas de la artista, en la que aparece envuelta en su característico poncho. “Día de nacimiento de esta cantora sabia: Mercedes Sosa, la voz de la tierra”, escribió, con una publicación que acumuló 3.500 reacciones y 169 compartidos. En los comentarios, la nieta de La Negra, Araceli Matus también dejó su mensaje: “La abuela más hermosa”.

Lila Downs evocó desde México a Mercedes Sosa como la voz de la tierra y Araceli Matus la recordó en los comentarios
Lila Downs evocó desde México a Mercedes Sosa como la voz de la tierra y Araceli Matus la recordó en los comentarios

El bandoneonista Rodolfo Mederos recurrió al archivo de la Fundación Mercedes Sosa para compartir una foto en la que ambos aparecen sonriendo juntos. “En el día de su nacimiento, quiero recordar a Mercedes así, sonriendo juntos. Gracias Negra querida”, escribió. La banda Nonpalidece, por su parte, publicó una fotografía en blanco y negro de Sosa con su bombo y un mensaje doble que abarcó las dos efemérides del día: “Feliz día de la independencia. Feliz cumple Querida Mercedes. Las queremos, las extrañamos”.

Rodolfo Mederos compartió una imagen del archivo de la Fundación Mercedes Sosa para recordar a la artista en el día de su nacimiento
Rodolfo Mederos compartió una imagen del archivo de la Fundación Mercedes Sosa para recordar a la artista en el día de su nacimiento
Rodolfo Mederos compartió una imagen del archivo de la Fundación Mercedes Sosa para recordar a la artista en el día de su nacimiento
Rodolfo Mederos compartió una imagen del archivo de la Fundación Mercedes Sosa para recordar a la artista en el día de su nacimiento

León Gieco, uno de los artistas con quien la cantora registró algunas de sus colaboraciones más recordadas, también publicó en sus historias una foto de ambos en el escenario, imagen que pertenece al archivo de la Fundación Mercedes Sosa.

La discografía de Mercedes Sosa sigue vigente en plataformas digitales y sus álbumes Cantora reunieron a figuras de la música latinoamericana
La discografía de Mercedes Sosa sigue vigente en plataformas digitales y sus álbumes Cantora reunieron a figuras de la música latinoamericana

Sosa falleció el 4 de octubre de 2009, pero su discografía —que incluye canciones como Alfonsina y el mar, Gracias a la vida, Solo le pido a Dios y Como la cigarra— sigue presente en las plataformas digitales y en los escenarios de todo el continente. Sus últimos dos álbumes de estudio, Cantora 1 y Cantora 2, reunieron a figuras como Shakira, Caetano Veloso, Gustavo Cerati, Charly García, Joan Manuel Serrat, Fito Páez, León Gieco, Jorge Drexler y Joaquín Sabina, entre otros. Desde su muerte se han publicado grabaciones inéditas y continúan realizándose homenajes y conciertos en su nombre.

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