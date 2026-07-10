La decisión del Santos sobre Neymar en medio de los rumores de un posible retiro: la sentida carta de su padre

Las lágrimas de Neymar en la eliminación de Brasil (REUTERS/Mike Segar)

El Santos tiene programado el regreso de Neymar a sus instalaciones para el próximo 17 de julio, cuando el delantero de 34 años deberá presentarse en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé para cumplir los últimos meses de su contrato con el club brasileño.

Según informó Globo, el futbolista llega tras la eliminación de la selección brasileña en los octavos de final del Mundial 2026, en un momento en que su futuro como profesional genera más preguntas que certezas.

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Neymar disputó apenas dos de los cinco partidos de Brasil en el torneo ecuménico, afectado por una molestia en la pantorrilla derecha. Su participación más extensa fue ante Noruega el pasado domingo, cuando entró al campo en el minuto 67 y marcó de penal el único tanto de su selección en la derrota por 2-1. Ese gol lo convirtió en el segundo jugador brasileño, junto a Pelé, en marcar en cuatro ediciones del Mundial. Al pitido final, el delantero se desplomó en llanto sobre el césped del MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey.

“Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, terminé aquí”, declaró Neymar a Globo Esporte TV tras el partido, en referencia al mismo estadio donde debutó con la Canarinha en un amistoso ante Estados Unidos en agosto de 2010. Con esas palabras, el jugador confirmó su retirada de la selección nacional, con la que acumuló 80 goles -máximo histórico del combinado, por delante de Pelé- y 130 apariciones, segundo registro de todos los tiempos tras las 142 de Cafú.

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Tras la eliminación, Neymar viajó a Florida, donde pasó los días siguientes con su familia. Este jueves visitó un parque de atracciones en Orlando, lejos del foco mediático pero en el centro de todas las especulaciones sobre su continuidad en el fútbol profesional. El jugador no tendría ninguna decisión tomada y aún sobre su futuro más allá de la selección y el desenlace dependerá exclusivamente de él, de acuerdo con lo publicado por UOL.

El posteo del padre de Neymar (@neymarpai)

Las opciones sobre la mesa son tres: completar su contrato con el Santos hasta el 31 de diciembre de 2026, aceptar una oferta de otro club con menor exigencia física, o retirarse del fútbol por completo.

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El propio Neymar había adelantado su incertidumbre en una entrevista con el canal brasileño Cazé TV: “No sé qué pasará a partir de ahora, no sé lo que vendrá el año que viene. Puede que cuando llegue diciembre quiera retirarme. Vivo año a año. Veremos lo que me diga el corazón”, declaró.

Mientras el delantero evalúa su futuro, su padre tomó la iniciativa pública. Neymar Pai publicó una carta en su cuenta de Instagram dirigida a su hijo en el que le pedía que continuara en activo: “Quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano”, escribió. “El futuro pertenece a Dios. Una decisión tomada hoy no define toda tu historia. El hecho de que un sueño aún no se haya cumplido no significa que haya muerto. El final de la historia nunca lo determina un momento difícil; es Dios quien escribe el capítulo final de nuestras vidas”, agregó.

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El Santos, por su parte, aguarda con paciencia. El entrenador Cuca retomó los entrenamientos sin el delantero y el equipo tiene previsto volver a la competición el 16 de julio, a las 19:30 (hora de Brasilia), ante Botafogo en el estadio Engenhão, en un partido de la jornada 19 del Brasileirão. Junto a Neymar, la próxima semana también regresará al club Gustavo Caballero, quien representó a Paraguay en el Mundial y tiene prevista su presentación para el día 14.

El primer compromiso del equipo tras la vuelta del astro al entrenamiento será como visitante ante la Universidad Central de Venezuela, en los playoffs de la Copa Sudamericana. Su presencia en ese encuentro, no obstante, es incierta. El club no ha abierto negociaciones formales sobre la continuidad del jugador más allá de diciembre y las conversaciones están previstas para los próximos días.

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