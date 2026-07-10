Teleshow

El encuentro de Charly García con Ciro Martínez y su hijo: “Gracias por todo máster”

El líder de Los Piojos vivió un emocionante momento al reunirse con la figura del rock nacional. Como si fuera poco, compartió la charla con Alejandro, su pequeño

Guardar
Google icon
Charly García y Ciro Martínez
Charly García y Ciro Martínez disfrutaron de un emotivo encuentro

Tras celebrar un nuevo día de Los Piojos este miércoles 8 de julio -por la coincidencia del número 87, el cual representa al “piojo” en la quiniela-, Ciro Martínez vivió un momento especial al reencontrarse con Charly García. Como ‘frutilla del postre’, los músicos inmortalizaron el instante con una emotiva foto en la que se los ve sonriendo y disfrutando de su compañía.

“Con el máster, gracias por todo”, escribió Ciro al compartir la imagen con sus 940 mil seguidores en Instagram. Como si no fuese suficiente para demostrar su admiración hacia la figura del rock nacional, Martínez eligió musicalizar el posteo con el tema “Raros peinados nuevos”. En la imagen se los ve a ambos sentados en un sillón de color rojo. García luce un sweater negro y una camisa del mismo color junto a unos jeans oscuros. Por su parte, el líder de Los Piojos reflejaba un look casual con jeans azules, campera negra, y posaba su mano derecha sobre el muslo izquierdo de Charly.

PUBLICIDAD

Otro de los protagonistas de la foto fue Alejandro, el hijo menor de Ciro. El chico de 14 años acompaña a su padre en muchas de sus aventuras musicales. Tal es así que el 25 de mayo del año pasado, el joven subió al escenario, durante uno de los shows de Los Piojos, y se sumó a su padre junto a los hijos de otros músicos. Danilo en la guitarra, el hijo de “Piti” Fernández; Caetano en la batería, el hijo de Daniel Buirá; y Alejandro en la voz.

Alejandro sorprendió por su notable parecido físico con su padre, Ciro Martínez. Además, su voz presenta una cadencia similar a la del exlíder de Los Piojos. En redes sociales, varios usuarios destacaron esta similitud, con comentarios como “canta igual que Ciro cuando era joven”.

PUBLICIDAD

El encuentro de Charly García y Ciro Martínez
El encuentro de Charly García y Ciro Martínez (Instagram)

En 2019, el joven había hecho lo mismo en medio del show que brindó la banda en el Paseo Hermitage de Mar del Plata. Allí sorprendió a todos cuando subió a cantar Pistolas (del álbum Hay hay hay de los Piojos) y realizó un extraordinario despliegue escénico al mejor estilo de su padre. En medio del tema cantó una estrofa de “She dont give me a Fo” de su ídolo Duki. Ale supo particicipar varias veces junto a su papá y estuvo en la presentación de 27 tocando la batería en el Luna Park.

Hijo de Ciro Martínez y Constanza Simonetti, Alejandro ya tuvo otras experiencias vinculadas al ámbito artístico. Durante la presentación del disco “27” de Ciro y Los Persas, subió al escenario junto a su padre. También formó parte del videoclip de la canción “Vas A Bailar”, donde sumó participación tanto en lo musical como ante las cámaras.

Un oficial de policía le pide al reconocido cantante que termine con el show que brindó en la previa del duelo de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial

Más allá de esto, días atrás, Martínez vivió un tenso momento en Estados Unidos durante el banderazo de los hinchas argentinos. Ciro se paró en el techo de un motorhome junto a Luciana Valdés, su pareja, y Rodrigo Pérez. Allí, el artista cantó el tema “Tan Solo” y entonó el himno nacional con su armónica. Sin embargo, vivió un tenso momento cuando un policía se trepó al vehículo y le indicó que se detuviera. El cantante no hizo caso y, una vez finalizado el mini-show, se retiró rápidamente del lugar en una camioneta blanca.

La revolución argentina en Miami también se explica por la gran población albiceleste en la ciudad, que tiene una comunidad superior a las 100.000 personas. A esa base permanente se agregan miles de turistas llegados desde Argentina, desde otros estados norteamericanos y desde distintos países de la región, impulsados por la campaña del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Temas Relacionados

Ciro MartinezCharly Garcia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los artistas recordaron a Mercedes Sosa en el día en el que habría cumplido 91 años

En el día en que la gran voz tucumana habría celebrado su cumpleaños, varias figuras de la música compartieron imágenes, mensajes y recuerdos en redes sociales para celebrar el legado que dejó en toda la región

Los artistas recordaron a Mercedes Sosa en el día en el que habría cumplido 91 años

Donald celebra sus 80 años con el estreno digital de un disco que grabó a los 15: “A las nuevas generaciones les va a gustar”

El cantante festeja su cumpleaños con la salida de una pieza nunca editada y la reedición de sus primeras grabaciones, rescatadas del archivo de Music Hall tras décadas fuera de circulación

Donald celebra sus 80 años con el estreno digital de un disco que grabó a los 15: “A las nuevas generaciones les va a gustar”

Marta Fort contó detalles de la sexualidad de su padre: “Supimos primero lo que era una pareja homosexual que una hetero”

La influencer dejó una definición tajante sobre la orientación sexual de Ricardo Fort y sostuvo que, para ella y su hermano, la dinámica del hogar siempre fue clara desde muy pequeños

Marta Fort contó detalles de la sexualidad de su padre: “Supimos primero lo que era una pareja homosexual que una hetero”

Georgina Barbarossa cayó en una broma con doble sentido en pleno programa: “Entramos como un caballo”

La conductora entrevistaba a un cardiólogo sobre los riesgos en la salud por los partidos de la Selección Argentina. La broma de un televidente salió en vivo y todo terminó en risas. El video

Georgina Barbarossa cayó en una broma con doble sentido en pleno programa: “Entramos como un caballo”

El emotivo reencuentro de Liniers con Juan Sánchez, que a los 11 años fue el nene viral que decía “me gusta el arte”

El dibujante compartió su entrañable encuentro con el joven de 21 años en Bahía Blanca. El mensaje que le dedicó

El emotivo reencuentro de Liniers con Juan Sánchez, que a los 11 años fue el nene viral que decía “me gusta el arte”

DEPORTES

Jugó en la Selección, vive en Suiza y revela los secretos del rival de Argentina en el Mundial: “Son muy calculadores”

Jugó en la Selección, vive en Suiza y revela los secretos del rival de Argentina en el Mundial: “Son muy calculadores”

El Mundial 2026 fuera de la cancha: imágenes inéditas desde todo el mundo

Los mejores memes del triunfo de Francia ante Marruecos en el Mundial: del “elijo creer” por la coincidencia con Qatar al penal de Mbappé

Speed, el streamer fanático de Cristiano Ronaldo, volvió a generar polémica al vaticinar a los finalistas del Mundial

Tres argentinos van por las semifinales en el circuito Challenger

TELESHOW

Los artistas recordaron a Mercedes Sosa en el día en el que habría cumplido 91 años

Los artistas recordaron a Mercedes Sosa en el día en el que habría cumplido 91 años

Donald celebra sus 80 años con el estreno digital de un disco que grabó a los 15: “A las nuevas generaciones les va a gustar”

Marta Fort contó detalles de la sexualidad de su padre: “Supimos primero lo que era una pareja homosexual que una hetero”

Georgina Barbarossa cayó en una broma con doble sentido en pleno programa: “Entramos como un caballo”

El emotivo reencuentro de Liniers con Juan Sánchez, que a los 11 años fue el nene viral que decía “me gusta el arte”

INFOBAE AMÉRICA

Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

Israel advirtió que volverá a atacar Irán si persisten las amenazas y prometió una respuesta “con mayor fuerza”

El Mundial 2026 fuera de la cancha: imágenes inéditas desde todo el mundo

En Panamá bloquearán el espacio aéreo sobre las cárceles para evitar que mediante drones se introduzcan drogas

República Dominicana reporta 6% menos muertes por choques en dos años

“Purga” en la base de datos de la Corte Suprema que habría alcanzado a jueces en Nicaragua