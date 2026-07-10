El encuentro de Charly García con Ciro Martínez y su hijo: “Gracias por todo máster”

Charly García y Ciro Martínez disfrutaron de un emotivo encuentro

Tras celebrar un nuevo día de Los Piojos este miércoles 8 de julio -por la coincidencia del número 87, el cual representa al “piojo” en la quiniela-, Ciro Martínez vivió un momento especial al reencontrarse con Charly García. Como ‘frutilla del postre’, los músicos inmortalizaron el instante con una emotiva foto en la que se los ve sonriendo y disfrutando de su compañía.

“Con el máster, gracias por todo”, escribió Ciro al compartir la imagen con sus 940 mil seguidores en Instagram. Como si no fuese suficiente para demostrar su admiración hacia la figura del rock nacional, Martínez eligió musicalizar el posteo con el tema “Raros peinados nuevos”. En la imagen se los ve a ambos sentados en un sillón de color rojo. García luce un sweater negro y una camisa del mismo color junto a unos jeans oscuros. Por su parte, el líder de Los Piojos reflejaba un look casual con jeans azules, campera negra, y posaba su mano derecha sobre el muslo izquierdo de Charly.

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Otro de los protagonistas de la foto fue Alejandro, el hijo menor de Ciro. El chico de 14 años acompaña a su padre en muchas de sus aventuras musicales. Tal es así que el 25 de mayo del año pasado, el joven subió al escenario, durante uno de los shows de Los Piojos, y se sumó a su padre junto a los hijos de otros músicos. Danilo en la guitarra, el hijo de “Piti” Fernández; Caetano en la batería, el hijo de Daniel Buirá; y Alejandro en la voz.

Alejandro sorprendió por su notable parecido físico con su padre, Ciro Martínez. Además, su voz presenta una cadencia similar a la del exlíder de Los Piojos. En redes sociales, varios usuarios destacaron esta similitud, con comentarios como “canta igual que Ciro cuando era joven”.

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El encuentro de Charly García y Ciro Martínez (Instagram)

En 2019, el joven había hecho lo mismo en medio del show que brindó la banda en el Paseo Hermitage de Mar del Plata. Allí sorprendió a todos cuando subió a cantar Pistolas (del álbum Hay hay hay de los Piojos) y realizó un extraordinario despliegue escénico al mejor estilo de su padre. En medio del tema cantó una estrofa de “She dont give me a Fo” de su ídolo Duki. Ale supo particicipar varias veces junto a su papá y estuvo en la presentación de 27 tocando la batería en el Luna Park.

Hijo de Ciro Martínez y Constanza Simonetti, Alejandro ya tuvo otras experiencias vinculadas al ámbito artístico. Durante la presentación del disco “27” de Ciro y Los Persas, subió al escenario junto a su padre. También formó parte del videoclip de la canción “Vas A Bailar”, donde sumó participación tanto en lo musical como ante las cámaras.

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Un oficial de policía le pide al reconocido cantante que termine con el show que brindó en la previa del duelo de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial

Más allá de esto, días atrás, Martínez vivió un tenso momento en Estados Unidos durante el banderazo de los hinchas argentinos. Ciro se paró en el techo de un motorhome junto a Luciana Valdés, su pareja, y Rodrigo Pérez. Allí, el artista cantó el tema “Tan Solo” y entonó el himno nacional con su armónica. Sin embargo, vivió un tenso momento cuando un policía se trepó al vehículo y le indicó que se detuviera. El cantante no hizo caso y, una vez finalizado el mini-show, se retiró rápidamente del lugar en una camioneta blanca.

La revolución argentina en Miami también se explica por la gran población albiceleste en la ciudad, que tiene una comunidad superior a las 100.000 personas. A esa base permanente se agregan miles de turistas llegados desde Argentina, desde otros estados norteamericanos y desde distintos países de la región, impulsados por la campaña del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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