Cómo evitar estafas al comprar repuestos de autos por internet

Los comercios formales implementan controles de seguridad para garantizar la procedencia de las autopartes ofrecidas al público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de las compras digitales ha transformado el acceso a repuestos y partes para autos, pero a su vez ha incrementado los riesgos para los consumidores, siendo las estafas una amenaza cada vez más frecuente para quienes adquieren autopartes en internet.

La facilidad con la que circulan piezas falsificadas o se crean páginas fraudulentas genera un escenario en el que la prevención y la verificación resultan imprescindibles.

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“Este es un flagelo que sufrimos porque Colombia es un país que importa cerca del noventa por ciento de las partes y piezas que se comercializan, tan solo el diez por ciento es de producción nacional”, explicó Carlos Andrés Pineda, presidente de Asopartes, durante Expopartes 2026.

El fenómeno no está limitado solo a la falsificación física: el auge de las ventas digitales ha traído consigo un auge de sitios web y perfiles falsos en redes sociales que buscan engañar a los compradores.

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Cómo identificar una oferta legítima de repuestos en línea

El auge de las compras en línea obliga a redoblar la vigilancia sobre la legitimidad de las plataformas de venta de repuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La verificación de la autenticidad de los vendedores es el primer paso para evitar caer en fraudes. Pineda sugiere realizar varias comprobaciones antes de hacer cualquier compra en línea.

La presencia de un dominio propio y la disponibilidad de información clara sobre la empresa son indicadores de confianza. La mayoría de los negocios formales cuentan con páginas web verificables y datos de contacto como teléfonos fijos o direcciones físicas.

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El directivo asegura que se debe desconfiar de propuestas que dirijan a correos gratuitos, como Gmail o Hotmail, o a sitios web que no tengan relación directa con la marca o el comercio reconocido.

Qué señales alertan sobre posibles fraudes al comprar repuestos en línea

Los ciberdelincuentes crean perfiles falsos y suplantan a empresas conocidas para engañar a sus víctimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las redes sociales ha propiciado el surgimiento de perfiles falsos que se hacen pasar por empresas legítimas. “Hay realmente un boom de falsedad de páginas web, de falsedad de perfiles en las redes sociales, especialmente en Instagram o en Facebook”, advierte Pineda.

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Los ciberdelincuentes suelen utilizar imágenes y logotipos oficiales para crear la apariencia de autenticidad, pero omiten detalles como la dirección física o los canales de atención oficiales.

Por esta razón, es fundamental revisar la trayectoria digital de los comercios. Una empresa confiable suele tener presencia en varias plataformas, comentarios de usuarios y actividad regular en sus redes.

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Si una promoción parece muy atractiva o los precios están por debajo del promedio del mercado, es clave investigar más a fondo y desconfiar de ofertas que presionan para una decisión rápida.

Por qué es importante verificar la procedencia de los repuestos de autos

La mayoría de empresas tienen puestos físicos y un portal digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falsificación de autopartes representa un riesgo tanto económico como para la seguridad vial. Asopartes ha alertado sobre el incremento de piezas falsas que ingresan al país y se comercializan a través de canales informales. “Hay una tendencia a la falsedad marcaria”, alerta el presidente.

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Solicitar facturas, exigir garantías y confirmar que las piezas tengan el respaldo de marcas reconocidas son prácticas que reducen el riesgo de adquirir productos falsificados. La compra en distribuidores autorizados o tiendas legales disminuye las posibilidades de recibir un repuesto de dudosa procedencia.

Cuáles son los canales más confiables para comprar repuestos en línea

Los canales legales cuentan con métodos de pago seguros. (Imagen ilustrativa Infobae)

El presidente de Asopartes enfatiza la importancia de utilizar canales oficiales. Las plataformas reconocidas, los sitios web de las marcas y los comercios con trayectoria comprobada ofrecen mayores garantías de seguridad.

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“Verifiquemos que tenga una página web real, verifiquemos que exista en todos esos medios digitales, que tenga otra red digital que nos permita verificarlo, porque no es quedarnos con uno solo”, señala.

Asimismo, las plataformas cuentan con sistemas de pago protegidos y políticas de devolución, lo que añade una capa adicional de protección para el comprador.

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Antes de concretar una transacción, hay que consultar los términos y condiciones y asegurarse de que el comercio esté registrado ante las autoridades competentes.