Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Una de las hijas de Wanda Nara volvió con una lesión muy delicada en el pie”

La abogada expuso detalles sobre la deuda de Mauro Icardi y la administración de la cuota alimentaria (Video: LAM/ América TV)

Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara, salió al cruce de las letradas de Mauro Icardi en el piso de LAM, el programa de Ángel de Brito por América TV, y protagonizó uno de los cruces más tensos del conflicto judicial entre la empresaria y el futbolista. La discusión giró en torno a un comprobante de transferencia por USD 398.500 que el entorno de Icardi difundió como prueba del pago de la cuota alimentaria provisoria, y que Rosenfeld cuestionó con argumentos técnicos y procesales.

El detonante fue la difusión de un acta del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, correspondiente a la causa “Nara Wanda Solange y otros c/ Icardi Mauro Emanuel s/ Alimentos Provisorios”, que registra el ingreso de los fondos mediante una Orden de Pago del Exterior (ORPA). El documento, notificado el 2 de julio de 2026, fue publicado por el periodista Gustavo Méndez y circuló ampliamente en redes sociales. Desde el equipo de Icardi, la abogada Lara Piro envió un audio al programa en el que afirmó: “Si leés el expediente, te vas a enterar que la plata está depositada en la cuenta judicial y si googleás, te vas a enterar que la que tiene la carga de acreditar esos datos sos vos”.

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Rosenfeld no esquivó la respuesta. Reconoció que el dinero fue transferido, pero aclaró que eso no implica que la deuda esté saldada desde el punto de vista legal. “Él transfirió la plata, ya vimos el camino. La plata está en el aire, todavía está en el aire”, sostuvo ante el panel, y explicó que mientras los fondos no estén efectivamente en posesión de Wanda Nara, Icardi continúa siendo técnicamente deudor alimentario. La letrada también impugnó el cálculo que realizó la parte contraria para determinar el monto: “Hicieron sumas, restas, divisiones, e hicieron cálculos a ojímetro y se hicieron una autodeducción de lo que sería la futura cuota alimentaria, pensando que ese es el monto que de ahora en más debieran pagar. Eso no corresponde”.

Rosenfeld sostuvo que Mauro Icardi sigue como deudor alimentario mientras los fondos no estén efectivamente en posesión de Wanda Nara

Ante la réplica de De Brito, quien señaló que el Banco Nación ya había informado que los fondos llegaron desde Turquía y que existían requisitos pendientes del lado de Wanda, Rosenfeld precisó el estado del trámite. Según explicó, el banco le está solicitando a la parte deudora que libre un oficio ante el juez Adrián Hagopian con determinados recaudos, y que esos pasos corresponden ser completados por el propio Icardi y sus representantes. “Cuando la plata esté en el Banco Nación, ahí les voy a pasar la cuenta de Wanda para que le transfieran. Mientras tanto, todos los trámites que tiene que hacer es el deudor alimentario”, afirmó. Y adelantó que el lunes siguiente presentaría un escrito intimando a la parte contraria a cumplir con esos recaudos.

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El intercambio con Piro, que se produjo a través de un audio enviado al piso, mantuvo un tono formalmente cordial aunque de fondo revelador. Rosenfeld optó por no escalar el enfrentamiento personal: “No me peleo con los colegas. Tengo demasiada trayectoria, muchos años en la profesión para pelearme con los colegas”. Sobre la relación previa con Piro, recordó que se conocieron en una reunión social antes de que esta última asumiera la representación de Icardi.

Más allá del debate sobre el pago, Rosenfeld también disparó contra el futbolista por el regreso de sus hijas al hogar de Wanda. Las menores, que pasaron un mes con su padre —desde el 6 de junio hasta principios de julio—, volvieron en un estado que la abogada describió como de angustia, y una de ellas con una lesión física que requirió atención médica de urgencia. “Una volvió con una lesión muy delicada en dos dedos del pie, que estuvo toda la tarde en la guardia médica, donde se la tuvieron que entablillar”, relató. Según Rosenfeld, la lesión se produjo mientras la niña jugaba al fútbol sin calzado adecuado, una actividad que no debía realizar dado su estado de salud previo.

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La abogada de Wanda Nara impugnó el cálculo de la cuota alimentaria que hizo la defensa de Mauro Icardi y rechazó una autodeducción sobre pagos futuros

La letrada también apuntó contra el incumplimiento de tratamientos médicos que las menores tenían indicados durante el tiempo que estuvieron con Icardi. “Las niñas no fueron a hacer los tratamientos que tenían que hacer. No hizo absolutamente nada. Solo fue dos veces”, señaló, en referencia a las visitas médicas que el futbolista habría omitido. Wanda, según relató Rosenfeld, advirtió la situación en el momento mismo en que recibió a su hija: la niña llegó en pantuflas, lo que alertó a la madre sobre el estado del pie.

Pese a la gravedad de la lesión, la menor viajó junto a su madre al exterior al día siguiente, con autorización judicial. Rosenfeld explicó que esa autorización fue otorgada con recaudos específicos, entre ellos la exigencia de que las niñas contaran con pasaporte argentino, una medida que la abogada impulsó para garantizar que el juez tuviera herramientas legales en caso de que las menores no regresaran al país.

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En paralelo al conflicto judicial, trascendió que Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Miami días después de que se acreditara el depósito en la cuenta del juzgado. La salida de la pareja al exterior reavivó la atención mediática sobre el caso, en un momento en que la disputa entre Icardi y Nara por la cuota alimentaria y la tenencia de sus hijas todavía no encontró una resolución definitiva.