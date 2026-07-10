Román El Original cerró Infobae Mundial con un show en vivo y contó su travesía para seguir a la Selección

Román El Original cerró Infobae Mundial con un show en vivo y habló de su viaje por Estados Unidos para seguir a la selección argentina

La pasión por la selección argentina moviliza a miles de hinchas y, entre ellos, también aparecen figuras del mundo del espectáculo. En Infobae Mundial, Román El Original compartió su experiencia siguiendo a la Albiceleste por Estados Unidos, habló sobre el viaje que emprendió junto a su familia rumbo a Kansas y cerró el programa con una interpretación en vivo de sus éxitos.

Durante la entrevista, el cantante reveló que su presencia en el país norteamericano tenía un único objetivo: acompañar al equipo de Lionel Scaloni. “Me vine a ver la selección. Ahí llegó mi familia, así que mañana tempranito nos vamos para Kansas. Bien ahí, apoyando”, contó.

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La conversación también giró en torno a una de las postales más habituales de los fanáticos argentinos en los grandes torneos: viajar aun sin tener garantizado el ingreso a los estadios. Consultado sobre cómo pensaban resolver ese aspecto, respondió con una sonrisa: “Todavía sin entrada, pero... El argentino tiene eso. Vamos sin entrada, vamos y vamos a entrar”.

Marcelo Tinelli celebró esa actitud y la definió como parte de la identidad del hincha argentino. “Es un sentimiento y se sigue a todos lados”, comentó.

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El cantante contó que viajó con su familia a Kansas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el torneo (Infobae en Vivo)

El recuerdo del vínculo con Marcelo Tinelli

La charla también tuvo espacio para repasar la relación que ambos construyeron durante la participación de Román en la televisión.

Tinelli recordó el paso del cantante por uno de sus programas y destacó su crecimiento artístico. “Ha estado en la tribuna del Canta Conmigo. Era una de las figuras de los jurados estrella que teníamos", señaló.

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Román respondió con palabras de agradecimiento y elogió el trato recibido durante aquella experiencia. “Para mí sos el número uno. Siempre lo dije y lo vuelvo a repetir. Fue conocerte atrás de cámara y verte la excelente persona que sos y que fuiste conmigo y con todos los que estuvimos ahí. Siempre palabras de agradecimiento”, expresó.

Román El Original afirmó que seguía a la selección argentina aun sin entradas aseguradas para los partidos (Infobae en Vivo)

Una travesía familiar detrás de la Scaloneta

Además de hablar sobre fútbol, el artista explicó que esta aventura tiene un fuerte componente familiar. Su esposa y sus dos hijas lo acompañan en el recorrido por Estados Unidos para seguir de cerca cada presentación de la selección.

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“Mañana nos vamos todos a Kansas”, contó, al describir la logística del viaje. El cantante también recordó lo que vivió junto a otros argentinos durante el partido disputado en Atlanta, donde muchos simpatizantes permanecieron en las inmediaciones del estadio intentando conseguir un lugar.

“Veíamos gente ahí buscando entradas todavía y la que se quedó afuera. Nosotros somos así”, resumió.

Su relato reflejó el clima que suele rodear a los encuentros de la selección argentina en el exterior, con miles de hinchas que recorren largas distancias para acompañar al equipo aun cuando no tienen asegurado el acceso al estadio.

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El cantante interpretó en vivo “El amor se fue” y cerró Infobae Mundial con una presentación de cumbia argentina (Infobae en Vivo)

Cumbia en vivo con “El amor se fue”

El cierre del programa estuvo a cargo de la música. Tinelli presentó la actuación del artista con entusiasmo: “Cerramos cantando con Román El Original. Métale cumbia que me encanta el estado de forma”.

Román interpretó en vivo “El amor se fue”, una de las canciones más reconocidas de su repertorio, cuyo estribillo habla del dolor que deja una separación.

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“El Original en vivo en la noche para todos ustedes. Con las historias de la vida misma, titulado El amor se fue“, anunció antes de comenzar la presentación.

El estudio acompañó con palmas y coros, en un cierre que combinó el clima futbolero de Infobae Mundial con uno de los clásicos de la cumbia argentina.

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Antes de despedirse, Tinelli le consultó si tenía presentaciones previstas en Miami. La respuesta fue contundente: “No, ahora no”. Por el momento, explicó el cantante, toda su atención está puesta en seguir acompañando a la selección argentina junto a su familia en esta nueva escala del torneo.