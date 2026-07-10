Teleshow

Román El Original cerró Infobae Mundial con un show en vivo y contó su travesía para seguir a la Selección

El referente de la cumbia habló sobre la aventura de seguir al equipo de Lionel Scaloni por Estados Unidos, incluso sin entradas aseguradas, y repasó su presente artístico durante una charla distendida

Guardar
Google icon
Román El Original cerró Infobae Mundial con un show en vivo y habló de su viaje por Estados Unidos para seguir a la selección argentina

La pasión por la selección argentina moviliza a miles de hinchas y, entre ellos, también aparecen figuras del mundo del espectáculo. En Infobae Mundial, Román El Original compartió su experiencia siguiendo a la Albiceleste por Estados Unidos, habló sobre el viaje que emprendió junto a su familia rumbo a Kansas y cerró el programa con una interpretación en vivo de sus éxitos.

Durante la entrevista, el cantante reveló que su presencia en el país norteamericano tenía un único objetivo: acompañar al equipo de Lionel Scaloni. “Me vine a ver la selección. Ahí llegó mi familia, así que mañana tempranito nos vamos para Kansas. Bien ahí, apoyando”, contó.

PUBLICIDAD

La conversación también giró en torno a una de las postales más habituales de los fanáticos argentinos en los grandes torneos: viajar aun sin tener garantizado el ingreso a los estadios. Consultado sobre cómo pensaban resolver ese aspecto, respondió con una sonrisa: “Todavía sin entrada, pero... El argentino tiene eso. Vamos sin entrada, vamos y vamos a entrar”.

Marcelo Tinelli celebró esa actitud y la definió como parte de la identidad del hincha argentino. “Es un sentimiento y se sigue a todos lados”, comentó.

PUBLICIDAD

(Infobae en Vivo)
El cantante contó que viajó con su familia a Kansas para acompañar al equipo de Lionel Scaloni en el torneo (Infobae en Vivo)

El recuerdo del vínculo con Marcelo Tinelli

La charla también tuvo espacio para repasar la relación que ambos construyeron durante la participación de Román en la televisión.

Tinelli recordó el paso del cantante por uno de sus programas y destacó su crecimiento artístico. “Ha estado en la tribuna del Canta Conmigo. Era una de las figuras de los jurados estrella que teníamos", señaló.

Román respondió con palabras de agradecimiento y elogió el trato recibido durante aquella experiencia. “Para mí sos el número uno. Siempre lo dije y lo vuelvo a repetir. Fue conocerte atrás de cámara y verte la excelente persona que sos y que fuiste conmigo y con todos los que estuvimos ahí. Siempre palabras de agradecimiento”, expresó.

(Infobae en Vivo)
Román El Original afirmó que seguía a la selección argentina aun sin entradas aseguradas para los partidos (Infobae en Vivo)

Una travesía familiar detrás de la Scaloneta

Además de hablar sobre fútbol, el artista explicó que esta aventura tiene un fuerte componente familiar. Su esposa y sus dos hijas lo acompañan en el recorrido por Estados Unidos para seguir de cerca cada presentación de la selección.

“Mañana nos vamos todos a Kansas”, contó, al describir la logística del viaje. El cantante también recordó lo que vivió junto a otros argentinos durante el partido disputado en Atlanta, donde muchos simpatizantes permanecieron en las inmediaciones del estadio intentando conseguir un lugar.

“Veíamos gente ahí buscando entradas todavía y la que se quedó afuera. Nosotros somos así”, resumió.

Su relato reflejó el clima que suele rodear a los encuentros de la selección argentina en el exterior, con miles de hinchas que recorren largas distancias para acompañar al equipo aun cuando no tienen asegurado el acceso al estadio.

(Infobae en Vivo)
El cantante interpretó en vivo “El amor se fue” y cerró Infobae Mundial con una presentación de cumbia argentina (Infobae en Vivo)

Cumbia en vivo con “El amor se fue”

El cierre del programa estuvo a cargo de la música. Tinelli presentó la actuación del artista con entusiasmo: “Cerramos cantando con Román El Original. Métale cumbia que me encanta el estado de forma”.

Román interpretó en vivo “El amor se fue”, una de las canciones más reconocidas de su repertorio, cuyo estribillo habla del dolor que deja una separación.

“El Original en vivo en la noche para todos ustedes. Con las historias de la vida misma, titulado El amor se fue“, anunció antes de comenzar la presentación.

El estudio acompañó con palmas y coros, en un cierre que combinó el clima futbolero de Infobae Mundial con uno de los clásicos de la cumbia argentina.

Antes de despedirse, Tinelli le consultó si tenía presentaciones previstas en Miami. La respuesta fue contundente: “No, ahora no”. Por el momento, explicó el cantante, toda su atención está puesta en seguir acompañando a la selección argentina junto a su familia en esta nueva escala del torneo.

Temas Relacionados

Román El OriginalMarcelo Tinelliselección argentinacumbia argentinaInfobae MundialInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Una de las hijas de Wanda Nara volvió con una lesión muy delicada en el pie”

La representante legal de la conductora habló en LAM sobre la transferencia por 398.500 dólares, cuestionó el cálculo de la otra parte y aseguró que aún faltan pasos judiciales para completar el pago. El cuestionamiento hacia el futbolista

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Una de las hijas de Wanda Nara volvió con una lesión muy delicada en el pie”

Anunciaron al primer famoso de MasterChef Celebrity para la próxima temporada: es periodista y vive un gran momento

En el stream de Telefe confirmaron el nombre de la figura, que tiene una participación destacada este Mundial 2026, para el reality culinario de Wanda Nara

Anunciaron al primer famoso de MasterChef Celebrity para la próxima temporada: es periodista y vive un gran momento

El encuentro de Charly García con Ciro Martínez y su hijo: “Gracias por todo máster”

El líder de Los Piojos vivió un emocionante momento al reunirse con la figura del rock nacional. Como si fuera poco, compartió la charla con Alejandro, su pequeño

El encuentro de Charly García con Ciro Martínez y su hijo: “Gracias por todo máster”

Los artistas recordaron a Mercedes Sosa en el día en el que habría cumplido 91 años

En el día en que la gran voz tucumana habría celebrado su cumpleaños, varias figuras de la música compartieron imágenes, mensajes y recuerdos en redes sociales para celebrar el legado que dejó en toda la región

Los artistas recordaron a Mercedes Sosa en el día en el que habría cumplido 91 años

Donald celebra sus 80 años con el estreno digital de un disco que grabó a los 15: “A las nuevas generaciones les va a gustar”

El cantante festeja su cumpleaños con la salida de una pieza nunca editada y la reedición de sus primeras grabaciones, rescatadas del archivo de Music Hall tras décadas fuera de circulación

Donald celebra sus 80 años con el estreno digital de un disco que grabó a los 15: “A las nuevas generaciones les va a gustar”

DEPORTES

Mientras define su futuro, Vozinha mostró cómo son sus lujosas vacaciones en Cabo Verde tras el Mundial 2026

Mientras define su futuro, Vozinha mostró cómo son sus lujosas vacaciones en Cabo Verde tras el Mundial 2026

La crítica de Deschamps al arbitraje argentino por el penal fallado por Mbappé: la inesperada coincidencia con Haaland

El emotivo video de la selección argentina con René Favaloro como protagonista: “Con el corazón siempre”

“Están tentando a la suerte”: el dardo de un histórico de Inglaterra al analizar el rendimiento de Argentina en el Mundial

La preocupante imagen de la gran figura de Suiza a 48 horas del partido ante Argentina por los cuartos del Mundial

TELESHOW

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Una de las hijas de Wanda Nara volvió con una lesión muy delicada en el pie”

Ana Rosenfeld apuntó contra Mauro Icardi: “Una de las hijas de Wanda Nara volvió con una lesión muy delicada en el pie”

Anunciaron al primer famoso de MasterChef Celebrity para la próxima temporada: es periodista y vive un gran momento

El encuentro de Charly García con Ciro Martínez y su hijo: “Gracias por todo máster”

Los artistas recordaron a Mercedes Sosa en el día en el que habría cumplido 91 años

Donald celebra sus 80 años con el estreno digital de un disco que grabó a los 15: “A las nuevas generaciones les va a gustar”

INFOBAE AMÉRICA

San Salvador recibe una cohorte regional para formar epidemiólogos de campo

San Salvador recibe una cohorte regional para formar epidemiólogos de campo

Honduras deberá responder ante la CIDH por el uso del juicio político para destituir a altos funcionarios

Tabaco, alcohol y agroquímicos alimentan el comercio ilegal en Centroamérica

“Es un sueño por el que hemos trabajado”: Dévora Medina y Giselle Rendón representan a El Salvador en el Mundial Sub-18

«Lo dejaron morir»: padre de conductor de rapidito acribillado en Honduras pide justicia