Mientras define su futuro, Vozinha mostró cómo son sus lujosas vacaciones en Cabo Verde tras el Mundial 2026

El arquero figura en la Copa del Mundo 2026, mostró en sus redes sociales un recorrido por Mindelo, San Vicente, Cabo Verde

Vozinha, el arquero de Cabo Verde que se convirtió en una de las figuras del Mundial 2026, disfruta sus vacaciones en Mindelo mientras el mercado de fichajes empieza a moverse a su alrededor. El golero de 40 años, que terminó el torneo con 28,2 millones de seguidores en Instagram y sin contrato vigente, pasea en moto de agua por las playas de su ciudad natal en la isla de São Vicente y le muestra a su comunidad de fans cómo luce la vida fuera de los estadios.

Josimar José Evora Dias, conocido mundialmente como Vozinha, llegó al United 2026 con menos de 50.000 seguidores en redes sociales y con contrato en el GD Chaves, club de la segunda división de Portugal. Ese vínculo expiró el 30 de junio, días antes de que Cabo Verde disputara los dieciseisavos de final ante Argentina. Desde entonces, el portero es agente libre.

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Su paso por el torneo fue progresivo y contundente. Los “Tiburones Azules” debutaron con un 0-0 ante España, campeona de Europa, partido en el que Vozinha fue figura. Luego vinieron los primeros goles mundialistas de la selección caboverdiana ante Uruguay, y la clasificación a la ronda eliminatoria. Frente a Argentina, vigente campeona del mundo, el equipo empezó perdiendo tras un gol de Lionel Messi, logró igualar, volvió a verse abajo en el marcador y empató de nuevo gracias a un disparo de Sidny Lopes Cabral. Un desvío de Diney Borges tras un cabezazo de Cristian Romero terminó dando el pase a los argentinos en tiempo extra, con marcador de 3-2. Vozinha acumuló 18 intervenciones en el torneo, tercero entre todos los arqueros, solo superado por Eloy Room de Curazao (20) y Orlando Gill de Paraguay (19).

El exlateral de Inglaterra Gary Neville resumió el estado de ánimo que dejó ese partido desde el canal ITV: “Están llorando porque se van a casa. No quieren irse a casa. Quieren quedarse aquí el resto de sus vidas”. El exdelantero Ian Wright, también en ITV, fue más lejos: “Fue un esfuerzo épico por su parte, sin duda”. El exinternacional escocés James McFadden, en declaraciones a BBC Radio 5 Live, sintetizó el sentimiento con una frase que circuló ampliamente: “Cabo Verde perdió, pero ganó”.

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Vozinha, arquero de Cabo Verde, disfrutó sus vacaciones en Mindelo con un paseo en moto de agua por las playas de la isla de São Vicente, su ciudad natal

El defensa Roberto “Pico” Lopes, del Shamrock Rovers, que disputó los cuatro partidos del torneo, le dijo a BBC Sport: “Una de las mejores cosas que nos deja este Mundial es que ya nadie pregunta dónde está Cabo Verde en el mapa; eso, en sí mismo, ya es historia para nosotros". El seleccionador Bubista también habló tras la eliminación: “Demostramos que, aunque somos un país pequeño, podemos jugar contra los mejores equipos del mundo”.

En medio de ese reconocimiento colectivo, Vozinha se convirtió en el arquero activo con más seguidores en Instagram del planeta. Sus 28,2 millones de followers superan a los de Thibaut Courtois de Bélgica (18 millones), Emiliano Martínez de Argentina (15 millones), Manuel Neuer de Alemania (14,9 millones) y Alisson Becker de Brasil (9,1 millones). Para dimensionar la cifra desde otro ángulo: Cabo Verde tiene apenas 530.000 habitantes, y la comunidad de seguidores del portero es casi 50 veces más grande que toda la población del país.

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Esa predicción ya tiene nombres concretos. Según el periodista Fabrizio Romano, los clubes brasileños Avaí y Atlético Goianiense, ambos de la segunda división de Brasil, realizaron contacto directo con los representantes del portero. Avaí, además, atraviesa una temporada comprometida en la tabla. El Ceará es otro club brasileño que, según distintos reportes, también habría manifestado interés.

El escenario de mayor impacto mediático, no obstante, involucra a Inter Miami de la MLS. El diario portugués Record informó que el club de Florida tiene un “fuerte interés” en el arquero y que este es “muy valorado” dentro de la institución. La publicación mexicana El Informador añadió que el copropietario del club, David Beckham, quiere concretar el fichaje y que las negociaciones se intensificarán en las próximas semanas. La condición de agente libre del portero hace el movimiento financieramente accesible, al no requerir pago de traspaso. De producirse el traspaso, Vozinha llegaría como competencia para el arquero titular Dayne St. Clair, quien se incorporó desde el Minnesota United esta temporada.

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Mientras tanto, desde las playas de Mindelo, el portero más seguido del Mundial 2026 sigue subiendo contenido a sus redes. El mercado espera.