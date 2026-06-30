Estos son los celulares que perderán el acceso a WhatsApp desde el 1 julio de 2026

Debido a las nuevas funciones de WhatsApp, diferentes celulares dejarán de tener acceso a esta aplicación de mensajería.

WhatsApp dejará de ser compatible con una nueva lista de teléfonos a partir del 1 de julio de 2026, como parte de su proceso habitual de actualización de requisitos mínimos para utilizar la aplicación. La medida afectará tanto a dispositivos Android con versiones antiguas del sistema operativo como a varios modelos de iPhone que ya no cumplen con las especificaciones necesarias para ejecutar las versiones más recientes del servicio.

Con este cambio, los usuarios de los equipos afectados dejarán de recibir nuevas funciones, actualizaciones de seguridad y mejoras de rendimiento. Con el tiempo, incluso podrían perder el acceso a la aplicación si mantienen un sistema operativo que ya no cuenta con soporte.

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La decisión responde a la estrategia de Meta de concentrar el desarrollo de WhatsApp en dispositivos capaces de ofrecer un funcionamiento estable y seguro, dejando atrás aquellos teléfonos cuyas limitaciones de hardware y software dificultan la incorporación de nuevas herramientas.

Varios celular antiguos dejarán de tener acceso a WhatsApp. (Meta)

Los celulares Android que dejarán de ser compatibles

Desde el 1 de julio, WhatsApp dejará de funcionar en teléfonos que ejecuten versiones de Android anteriores a la 5.0.

Entre los modelos que se verán afectados figuran equipos de fabricantes como Samsung, LG, Sony, Motorola, Huawei y HTC.

La lista incluye:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy Ace 4

Samsung Galaxy Core II

LG Optimus G

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7 II

LG L70

LG L90

Sony Xperia Z

Sony Xperia M

Sony Xperia E1

Sony Xperia L

Sony Xperia SP

Motorola Moto G (primera generación)

Motorola Moto E (primera generación)

Motorola Moto X (primera generación)

Huawei Ascend P6

Huawei Ascend G6

Huawei Ascend Y530

HTC One M7

HTC Desire 500

HTC Desire 300

HTC Desire 601

Estos dispositivos ya no cuentan con la capacidad técnica necesaria para ejecutar correctamente las versiones más recientes de la aplicación.

Varios celulares con Android dejarán de tener acceso a WhatsApp debido a nuevas actualizaciones de la app.

Los iPhone que también perderán soporte

En el caso de Apple, WhatsApp continuará siendo compatible únicamente con dispositivos que ejecuten iOS 15.1 o una versión posterior.

Como consecuencia, varios modelos antiguos dejarán de ser compatibles con la aplicación.

Los equipos afectados son:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

Modelos anteriores

Estos teléfonos ya no reciben las actualizaciones más recientes del sistema operativo de Apple, lo que limita la posibilidad de incorporar las mejoras de seguridad y las nuevas funciones que desarrolla Meta.

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Varios modelos de iPhone que no cuenten con un moderno sistema operativo no podrán acceder a WhatsApp. (Apple)

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos celulares

WhatsApp revisa periódicamente los requisitos mínimos necesarios para utilizar la aplicación. A medida que incorpora nuevas herramientas, funciones de inteligencia artificial, mejoras en las videollamadas y sistemas de protección de datos, aumenta también la necesidad de contar con dispositivos más modernos.

Los teléfonos con sistemas operativos antiguos presentan limitaciones que dificultan mantener un nivel adecuado de seguridad y estabilidad.

Además, muchos de estos dispositivos ya no reciben actualizaciones de sus fabricantes, por lo que continúan acumulando vulnerabilidades que podrían poner en riesgo la información de los usuarios. Por ese motivo, Meta elimina gradualmente el soporte para los modelos más antiguos.

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WhatsApp se encuentra introducciendo nuevas funciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué hacer si tu celular aparece en la lista

Si el dispositivo aún puede actualizar su sistema operativo a una versión compatible, esa será la mejor alternativa para seguir utilizando WhatsApp.

En caso de que el fabricante ya no ofrezca nuevas actualizaciones, la única opción para conservar el acceso será migrar la cuenta a un teléfono compatible.

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Antes de cambiar de equipo, WhatsApp recomienda realizar una copia de seguridad de las conversaciones mediante Google Drive en Android o iCloud en iPhone.

De esta manera será posible restaurar los chats, fotografías, videos y documentos al iniciar sesión en el nuevo dispositivo.

Usuarios con celulares antiguos deberán actualizarlos si quieren seguir usando WhatsApp.

Cómo comprobar la versión del sistema operativo

Los usuarios de Android pueden verificar la versión instalada ingresando en Ajustes, luego en Acerca del teléfono o Información del dispositivo, donde encontrarán los datos del sistema operativo.

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En los iPhone, la información está disponible en Configuración, General y posteriormente Información o Actualización de software, dependiendo de la versión instalada.

Comprobar este dato permitirá saber si el teléfono cumple con los nuevos requisitos establecidos por WhatsApp antes de que finalice el soporte.

Con esta actualización, Meta continúa adaptando la aplicación a las capacidades de los dispositivos actuales, una estrategia que busca ofrecer nuevas funciones y reforzar la seguridad de millones de usuarios, aunque implique dejar atrás modelos que llevan más de una década en el mercado.

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