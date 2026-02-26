Bloqueo masivo de celulares en Perú: cómo evitar que tu línea sea suspendida

Celulares serán bloqueados en Perú por no estar registrados. Foto: Andina

El tercer bloqueo masivo de celulares en Perú comenzará a ejecutarse durante el mes de febrero de 2026, con la inhabilitación de otros 100.000 equipos que no están registrados en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

La medida, anunciada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), forma parte de la estrategia del Estado peruano para combatir el uso de dispositivos con IMEI adulterados o clonados vinculados a actividades delictivas.

Con esta nueva intervención, ya suman 300.000 celulares bloqueados en los primeros meses del año, tras operativos realizados el 26 de enero e inicios de febrero. El regulador indicó que los equipos afectados están asociados a usuarios con historial negativo o reincidencia en el uso de terminales de procedencia irregular, una práctica común en mercados ilegales de dispositivos móviles.

Osiptel bloqueará celulares que no han sido registrados correctamente. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Difusión

La orden ya fue remitida a las empresas operadoras, que deberán ejecutar el bloqueo en algunos días. Antes de la suspensión definitiva, los abonados recibirán un mensaje de texto (SMS) informándoles sobre la medida, con el fin de que puedan regularizar su situación si consideran que su equipo fue adquirido de manera legal.

Cómo saber si un equipo será bloqueado

Los usuarios cuyos celulares estén incluidos en esta fase recibirán una notificación previa por parte de su operador. Ese aviso es clave, ya que abre una ventana para realizar verificaciones o trámites antes de que la línea quede suspendida.

El regulador precisó que no todos los equipos observados son necesariamente ilegales. En algunos casos, la falta de registro o inconsistencias en la información pueden generar bloqueos preventivos que luego deben ser subsanados por el propietario.

Celulares con IMEI clonado serán bloqueados durante todo el 2026. Foto: composición Infobae/Andina

Qué hacer si el celular fue comprado en Perú

Si el dispositivo fue adquirido en el mercado local y cuenta con documentación válida, el usuario debe contactar a la empresa o comercio que realizó la venta para exigir el registro del equipo en la Lista Blanca. Este procedimiento permite validar la legalidad del terminal y habilitar nuevamente su funcionamiento.

Las autoridades recomiendan conservar comprobantes de pago, cajas originales o cualquier documento que permita acreditar la procedencia del equipo, ya que pueden ser requeridos durante el proceso de regularización.

Qué pasa con los celulares comprados en el extranjero

En el caso de teléfonos adquiridos fuera del país para uso personal, el trámite debe realizarse directamente ante la empresa operadora. Allí se verificará que el IMEI físico del dispositivo coincida con el IMEI lógico —el que aparece al marcar *#06# en el teclado— para descartar alteraciones.

Celulares comprados en el extranjero pueden ser registrados acercándote a tu operador móvil.

Además, el titular de la línea deberá firmar una declaración jurada que certifique la compra legal del equipo. Este mecanismo busca evitar que dispositivos ingresados de forma irregular sean activados en redes nacionales.

Procedimientos para casos excepcionales

Si el usuario considera que el bloqueo es injustificado y posee pruebas de una adquisición lícita, puede acudir a los centros de atención del regulador con el celular y la documentación correspondiente. En estas oficinas se realizan evaluaciones técnicas para confirmar la autenticidad del IMEI y autorizar, de ser el caso, la reincorporación del dispositivo.

Objetivo: frenar el mercado de celulares robados o alterados

El bloqueo forma parte de una política pública que busca reducir el robo de teléfonos y su posterior reingreso al mercado mediante la manipulación del código IMEI, un número único que identifica a cada dispositivo móvil a nivel mundial. Cuando este código es alterado o duplicado, los equipos pueden seguir operando pese a haber sido reportados como robados o extraviados.

La medida busca reducir el uso de celulares que cuentan con el IMEI clonado o duplicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó el regulador, la desactivación de estos dispositivos apunta a desincentivar la comercialización ilegal, ya que inutiliza los teléfonos en todas las redes del país. La estrategia combina acciones tecnológicas, fiscalización y coordinación con las compañías de telecomunicaciones para detectar patrones de uso sospechosos.

Una medida que continuará durante el año

El organismo supervisor adelantó que los bloqueos masivos seguirán ejecutándose de manera progresiva como parte de un plan sostenido contra la inseguridad vinculada al robo de equipos móviles. La iniciativa busca depurar las redes de terminales ilegales y reforzar la trazabilidad de los dispositivos en uso.

Las autoridades recomiendan a los usuarios verificar siempre la procedencia de los celulares antes de comprarlos, evitar mercados informales y confirmar que el IMEI no esté alterado, ya que la adquisición de equipos de dudoso origen puede derivar en la suspensión del servicio sin posibilidad de recuperación inmediata.