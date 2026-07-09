Ciencia

Descubrieron que un grupo de ballenas tiene su propio dialecto y ahora la ciencia busca saber cómo lo desarrollaron

El estudio, publicado en Proceedings of the Royal Society B, analizó más de 200 registros de vocalizaciones y encontró diferencias marcadas entre las poblaciones del este y el oeste del Mediterráneo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los cachalotes del Mediterráneo oriental emplean un dialecto propio distinto del que usan las poblaciones del Mediterráneo occidental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un descubrimiento reciente sobre los cachalotes del Mediterráneo oriental ha generado interés en la comunidad científica. Según informó Smithsonian Magazine, un equipo de investigadores detectó que estos mamíferos marinos emplean un dialecto propio, diferenciado del que utilizan sus congéneres en el Mediterráneo occidental.

La investigación, cuyos resultados se publicaron en la revista científica Proceedings of the Royal Society B, sugiere que los patrones acústicos del Mediterráneo oriental indican una forma de comunicación propia y la posible existencia de subpoblaciones culturalmente distintas dentro de la especie.

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Las diferencias en los sonidos empleados por los cachalotes del Mediterráneo oriental fueron detectadas tras el análisis de grabaciones de sus vocalizaciones, conocidas como clics. Estos sonidos cumplen una doble función: permiten a los cachalotes detectar presas mediante ecolocalización y sirven como medio de cohesión social.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los clics de los cachalotes cumplen una doble función, porque sirven para la ecolocalización y para la cohesión social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La identificación de un dialecto diferenciado en el Mediterráneo oriental representa un avance en la comprensión de la vida social de estos animales. El artículo destaca que este fenómeno amplía el conocimiento sobre la comunicación animal y plantea preguntas sobre la evolución de los lenguajes en especies no humanas.

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Metodología y hallazgos del estudio

El estudio se basó en la recopilación y análisis de más de 200 grabaciones de clics producidos por cachalotes en ambos extremos del Mediterráneo. Para comparar los patrones acústicos, los investigadores utilizaron herramientas de análisis espectrográfico, lo que permitió identificar diferencias rítmicas y estructurales en las secuencias de sonidos.

Las grabaciones tomadas en el Mediterráneo oriental mostraron una organización de clics y pausas que no se registró en las poblaciones occidentales.

Las grabaciones del Mediterráneo oriental mostraron una organización de clics y pausas que no apareció en las poblaciones occidentales (Samuel Lam vía AP, Archivo)
Las grabaciones del Mediterráneo oriental mostraron una organización de clics y pausas que no apareció en las poblaciones occidentales (Samuel Lam vía AP, Archivo)

El equipo científico responsable del estudio sostiene que las variaciones detectadas no pueden atribuirse únicamente a factores ambientales, como la geografía o la profundidad del mar. En cambio, argumentan que la transmisión cultural, es decir, el aprendizaje de patrones vocales entre individuos de una misma región, es la explicación que proponen para la aparición de un dialecto local.

El análisis estadístico de los clics reveló que los cachalotes orientales tienden a repetir secuencias específicas dentro de su grupo, lo que sugiere la existencia de una tradición acústica compartida. El reconocimiento de estos patrones distintivos entre grupos separa aún más a las poblaciones orientales y occidentales, mostrando una complejidad social comparable a la observada en otros mamíferos marinos.

El estudio señala que la diversidad de dialectos en los cachalotes del Mediterráneo oriental pone en evidencia la capacidad de estos animales para desarrollar culturas propias basadas en el aprendizaje social. Esto refuerza la idea de que la transmisión cultural no es exclusiva de los humanos ni de los grandes simios, sino que también está presente en especies marinas complejas.

El cachalote es el animal con el cerebro más grande del mundo en relación con el tamaño de su cuerpo.
El análisis estadístico indicó que los cachalotes orientales repiten secuencias específicas dentro de su grupo, lo que sugiere una tradición acústica compartida

Implicaciones para la conservación y la biología de la especie

El hallazgo de este dialecto diferenciador tiene implicaciones directas en el enfoque de la conservación y gestión de los cachalotes en el Mediterráneo. La investigación sugiere que los patrones vocales únicos del Mediterráneo oriental indican una forma de comunicación propia y la posible existencia de subpoblaciones culturalmente distintas dentro de la especie.

Esta diferenciación cultural debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar estrategias de preservación, ya que la pérdida de un grupo con un dialecto particular significaría también la desaparición de una tradición cultural única.

Los autores destacan la importancia de incorporar el análisis cultural en los planes de monitoreo y seguimiento de la especie. El reconocimiento de dialectos permite identificar y rastrear grupos específicos, facilitando la detección de amenazas localizadas como el tráfico marítimo, la contaminación acústica y los cambios en el hábitat. La gestión de la conservación debería contemplar no solo la diversidad genética, sino también la diversidad cultural y social de los cachalotes.

La conservación de los cachalotes en el Mediterráneo debe considerar los dialectos para detectar amenazas como el tráfico marítimo, la contaminación acústica y los cambios en el hábitat (iStock)
La conservación de los cachalotes en el Mediterráneo debe considerar los dialectos para detectar amenazas como el tráfico marítimo, la contaminación acústica y los cambios en el hábitat (iStock)

El estudio argumenta que preservar la riqueza de dialectos entre los cachalotes del Mediterráneo ayuda a mantener la resiliencia de la especie frente a los desafíos ambientales y humanos. La protección de estos grupos culturales puede ser tan relevante como la protección de la biodiversidad tradicionalmente definida.

Diferencias entre el Mediterráneo occidental y oriental

El análisis detallado de los patrones vocales permitió a los investigadores establecer diferencias claras entre los cachalotes del Mediterráneo occidental y oriental. Según el estudio, los animales del este presentan secuencias de clics que se repiten de forma sistemática y que no se encuentran en las poblaciones del oeste.

Este fenómeno sugiere la existencia de una barrera acústica o cultural, posiblemente reforzada por la limitada interacción entre los grupos debido a factores geográficos. La identificación de dialectos regionales en cachalotes del Mediterráneo oriental aporta pruebas de la riqueza cultural presente en la fauna marina y subraya la relevancia de integrar el componente cultural en los estudios de conservación de especies.

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