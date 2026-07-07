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Mucho cuidado si recibes este mensaje de texto sobre un supuesto corte de servicio en tu casa: nueva modalidad de fraude

Ciberdelincuentes suplantan empresas de luz, gas, agua o internet con mensajes que amenazan suspensión inmediata y exigen transferencias o tarjetas regalo, una táctica de presión que puede terminar en robo

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Mano de persona sostiene un teléfono móvil que muestra en pantalla un mensaje de texto con un aviso de suspensión de servicios.
Si ya pagaste por un SMS de “corte de servicio”, actúa rápido para limitar el daño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estafas por mensajes de texto que advierten sobre un corte inminente de servicios públicos se han convertido en una de las tácticas más silenciosas y peligrosas para robar dinero e información personal. En plena era digital, los ciberdelincuentes aprovechan la urgencia y el temor de los usuarios para ejecutar fraudes que pueden tener consecuencias graves para la seguridad financiera de las familias y empresas.

La tendencia a recurrir a canales digitales para la comunicación con proveedores de servicios ha facilitado que los estafadores suplanten la identidad de compañías de gas, electricidad, agua o internet, enviando mensajes engañosos que exigen pagos inmediatos bajo amenaza de suspensión. Este método, cada vez más frecuente, se apoya en técnicas de ingeniería social y en el desconocimiento de los métodos de cobro reales de las empresas.

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Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los estafadores apelan al miedo para forzar pagos por métodos casi irreversibles, y a veces incluyen datos reales del titular para parecer legítimos, por lo que conviene desconfiar y verificar siempre saldo y facturas desde canales oficiales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona la estafa del corte de servicio

De acuerdo con un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) fraude comienza con un mensaje de texto o una llamada en la que el supuesto representante de una empresa de servicios públicos advierte sobre un corte inmediato si no se realiza un pago urgente. El mensaje puede incluir detalles como el nombre del titular, la dirección o el número de cuenta, obtenidos de filtraciones previas o de bases de datos robadas.

A continuación, el estafador solicita que el pago se realice a través de métodos difíciles de rastrear, como transferencias por Western Union, tarjetas recargables, criptomonedas o incluso tarjetas de regalo. La razón es sencilla: estos mecanismos permiten que el dinero desaparezca sin dejar rastro y hacen prácticamente imposible recuperarlo.

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El principal riesgo radica en la reacción inmediata que buscan provocar. Ante la amenaza de quedarse sin luz, agua o gas, muchas personas no verifican la información y ceden a la presión del estafador. Además, los delincuentes pueden dejar un número de contacto falso, reforzando la apariencia de legitimidad y dificultando la detección del fraude.

Las empresas de servicios públicos auténticas nunca solicitan pagos por medios no tradicionales ni amenazan con cortes inmediatos sin un proceso de notificación previo y opciones de pago seguras.

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso

manos, teclado, celular, detalle, tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Qué hacer si recibes un SMS sospechoso de tu “empresa de servicios” y pide dinero ya - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • No respondas ni sigas enlaces incluidos en el mensaje o la llamada.
  • No realices pagos por transferencias, tarjetas de regalo o criptomonedas.
  • Comunícate directamente con tu compañía de servicios utilizando el número que aparece en la factura oficial o en la web oficial, nunca el que te proporcionen por mensaje.
  • Verifica tu saldo y pagos pendientes accediendo a tu cuenta desde la plataforma oficial o revisando tu recibo físico.
  • Guarda el mensaje y repórtalo a la compañía y a las autoridades locales para ayudar a prevenir nuevos fraudes.
  • No proporciones información personal o financiera a desconocidos.

Qué hacer si ya realizaste un pago a un estafador

Actúa lo más rápido posible y contacta a tu banco o proveedor de tarjetas para intentar bloquear la transacción. Informa a la compañía de servicios públicos y denuncia el fraude ante las autoridades. Cuanto antes se notifique, mayores serán las posibilidades de mitigar el daño.

Los estafadores utilizan mensajes cuidadosamente elaborados para generar miedo y urgencia. Aprovechan la falta de información y la confianza en los canales digitales para manipular a las víctimas. El éxito de estos ataques se basa en que el usuario actúe sin comprobar la veracidad del mensaje, por lo que la prevención y la capacitación siguen siendo las mejores defensas.

Consejos para evitar caer en este tipo de fraudes

  • Mantén actualizado el software de tu dispositivo y utiliza soluciones de seguridad.
  • Informa a familiares y personas mayores sobre esta modalidad de estafa.
  • Sé escéptico ante cualquier exigencia de pago inmediato y verifica siempre a través de canales oficiales.
  • Consulta las políticas de cobro y aviso de tu proveedor de servicios para conocer los procedimientos legítimos.

La estafa del falso corte de servicio es una modalidad que aprovecha el miedo y la urgencia para cometer fraudes financieros. La mejor protección es la desconfianza ante mensajes inesperados y la verificación directa con las empresas. Ante la duda, siempre opta por confirmar la información antes de realizar cualquier pago o compartir tus datos personales.

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