Economía

Una oferta relámpago cambió el podio de los autos más baratos: cuál es el 0 km con el precio más bajo

Tras conocerse los planes comerciales de las automotrices para julio, una bonificación de último momento decretó el ganador entre los vehículos más económicos

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Citroen C3 2023
La actual generación del Citroën C3 se fabrica en Brasil desde 2023. En el mercado argentino se vende en 4 versiones.

Inesperadamente, cuando todas las automotrices ya habían comunicado su política de precios para julio, Stellantis Argentina rompió el mercado al anunciar un precio promocional de uno de sus modelos más accesibles que lo convierten en el auto 0 km más accesible para este mes, tras 19 meses consecutivos en los que el Renault Kwid fue el vehículo que se mantuvo en esa posición de privilegio.

Según detalló la marca en sus planes de financiación y política comercial para julio, y con la salvedad de ser un precio reservado únicamente para la modalidad de compra en efectivo, el Citroën C3 Feel Pack tendrá un precio de $27.000.000, convirtiéndose en el auto 0 km más barato en el mercado local.

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El Kwid podría haberse mantenido con el título del “auto más económico” si la marca no hubiera aplicado en julio un 2,7% de aumento, ya que el mes anterior, ese modelo que se importa desde Brasil tenía un precio de $26.490.000. Sin embargo, quizás eso tampoco hubiera alcanzado ya que Stellantis fue la última automotriz en publicar sus listas de precios de este mes y armar sus ofertas especiales y promociones apenas este martes 7 de julio, cuando el modelo de Renault ya había aumentado.

Renault Kwid
Desde su regreso al mercado argentino, el Renault Kwid fue el auto más accesible. Este mes, el Citroën C3 lo desplazó por una promoción especial con una baja del 16,6%

Esta no es la primera vez que Stellantis sorprende este año con una oferta relámpago ocasional para un solo período. En marzo, durante la realización de la feria del campo Expoagro, la versión de acceso de la pickup Fiat Titano también recibió una bonificación especial del 20% para operaciones de contado, que hizo que el precio de la Titano Endurance 4x2 manual pase de costar unos atractivos $39,9 millones.

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De hecho, la lista de precios de Citroën tuvo también un ajuste hacia la suba este mes para todo tipo de operación, aumentando incluso por encima de Renault, ya que todos los modelos brasileños, C3, Basalt y Aircross aumentaron un 5,5% en julio. Con ese incremento, el C3 Feel (la versión de acceso) tiene un precio de lista de $32.170.000, y es el décimo modelo en el ranking de los 10 autos más baratos.

La baja de precio es oficial, por lo tanto se puede contabilizar como el precio válido para toda la red de concesionarios, y representa una bonificación del 16,6% por este mes, ya que el C3 Feel Pack tiene un precio de lista de $32,4 millones.

Automóvil Citroën C3 blanco de frente y tres cuartos, con techo negro, faros delanteros encendidos y logotipo Citroën en la parrilla
El Citroën C3 Feel Pack es la segunda versión más accesible del modelo. La más barata es la que se utiliza para determinar la cuota de plan de ahorro.

Además, Citroën también hizo un movimiento similar con la versión Shine del Basalt, que en julio y solo para ventas en efectivo, también tiene un precio especial de $33.800.000 contra los $38.450.000 de la lista de precios, es decir una baja del 12%.

El Citroën C3 Feel Pack es la segunda versión más accesible de la gama del más pequeño de los tres modelos brasileños de Citroën construidos en el programa CCubo, lanzado en ese país en 2022, y que llegó a Argentina a comienzos de 2023.

Esta versión viene equipada con el motor naftero aspirado de 1.6 litros y 115 CV de potencia y un torque de 151 Nm, que está asociado a una caja de velocidades automática tipo CVT. La razón por la cuál se eligió esta versión y no la más accesible de la marca es que el C3 Feel es el que marca el precio de la cuota de plan de ahorro de la marca, por lo tanto, bajar el precio hubiera significado cambiar el valor de la cuota de los ahorristas por un mes. Así, al poner una promoción de precio única en la segunda versión, se evita su impacto en el plan de ahorro.

Interior de automóvil con palanca de cambios manual, consola central con controles de climatización, puerto USB, asiento de tela y pedal izquierdo
La versión del Citroën C3 que tiene el precio bonificado está equipada con caja de cambios automática tipo CVT.

Cuando se lanzó al mercado, se lo clasificó como un B-hatch con “actitud SUV”. Inicialmente, la gama estaba compuesta por dos motorizaciones, la actual y la PureTech 1.2 aspirado de 82 CV que después fue dejada de lado por la marca en todos sus modelos y también en Peugeot.

Así, el motor VTi de 115 CV se convirtió en el impulsor de todas versiones hasta que el año pasado llegó un nuevo modelo con un motor superior, cuando Stellantis decidió lanzar el C3 You!, que es hoy el único C3 con el motor turbo T200 de la automotriz.

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