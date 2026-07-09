Honduras se encamina a un récord en exportaciones de café

Los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea concentran la mayor parte del café exportado por Honduras (FOTO: Contracorriente)

Honduras podría cerrar el año cafetalero con más de USD 2.400 millones en divisas por exportaciones de café, por encima de los USD 2.150 millones (64.2 mil millones de lempiras).del ciclo anterior, informó el viceministro del Café, José Francisco Ordóñez. A menos de tres meses del cierre.

“Faltan poco menos de tres meses para que concluya el año cafetalero y tenemos muy buenas noticias. Ya estamos cerca de los 6.8 millones de sacos exportados y prácticamente alcanzando los 7.1 millones de contratos de venta”, señaló Ordóñez.

El funcionario atribuyó el resultado al aumento del volumen de ventas y de los ingresos, impulsado por la demanda del grano hondureño en los principales mercados internacionales.

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Impacto en comunidades cafetaleras

Ordóñez explicó que el crecimiento del sector se traduce en más ingresos para el Estado y los productores, y también alcanza a las familias que dependen del cultivo del café.

“Esto es muy bueno por el tema económico, pero también porque están activadas las 2.300 aldeas donde se produce café. Existe un importante derrame económico y social que beneficia a comunidades enteras", afirmó.

El funcionario indicó que la actividad cafetalera genera empleo en producción, corte, beneficiado, transporte y comercialización, y dinamiza las economías locales en distintas regiones del país.

El café es una de las principales fuentes de empleo y divisas para Honduras. Más de 120 mil familias dependen directamente del cultivo del grano y cientos de miles de personas participan de manera indirecta en la cadena productiva, desde la siembra hasta la exportación.

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Las 2.300 aldeas cafetaleras se reactivan con el avance del ciclo y el derrame económico en Honduras.

Los mercados del café hondureño

Sobre los mercados internacionales, Ordóñez dijo que Honduras mantiene su presencia en el exterior por el reconocimiento a la calidad de su café y por las estrategias de promoción.

Detalló que cerca del 33% de las exportaciones tienen como destino Estados Unidos, mientras que entre 50% y 52% se comercializan en países de la Unión Europea.

Además, el café hondureño llega a unos 58 mercados internacionales, lo que ha permitido diversificar las ventas y fortalecer la presencia del producto en distintos continentes.

Próxima cosecha

Mientras avanza el cierre del actual ciclo productivo, las autoridades trabajan en la preparación de la cosecha 2026-2027, que comenzará oficialmente el próximo 1 de octubre.

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Como parte de ese proceso, el Gobierno continúa con el programa de incentivo cafetalero dirigido a pequeños y medianos productores.

Ordóñez informó que más del 25% de los caficultores beneficiarios ya recibió fertilizantes para fortalecer la productividad de sus fincas antes del inicio de la nueva temporada.

Los contratos de venta de café en Honduras rozan los 7,1 millones antes del cierre del año cafetalero. (Cortesía: Forbes Centroamérica)

De cara a la próxima cosecha, el Gobierno y los productores centran sus esfuerzos en fortalecer la productividad de las fincas mediante la entrega de insumos, asistencia técnica y otras medidas de apoyo.

El objetivo es mantener el crecimiento de la caficultura hondureña, mejorar la competitividad del grano en el mercado internacional y garantizar mayores ingresos para las miles de familias que dependen de esta actividad.

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Las autoridades consideran que, de mantenerse esta tendencia, el sector continuará siendo uno de los principales generadores de divisas y empleo para la economía nacional.