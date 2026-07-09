China: un devastador incendio en una fábrica de calzado dejó al menos 28 muertos

Devastador incendio en una fábrica de calzado en China 1

Al menos 28 personas murieron este jueves en China en un incendio en una fábrica de calzado, informó la agencia oficial Xinhua, en el primer balance oficial después de que el presidente Xi Jinping advirtiera que había "grandes pérdidas humanas“.

El fuego se declaró hacia el mediodía (04.00 GMT) en la fábrica Huiteng, en la ciudad de Jinjiang, provincia de Fujian (sureste del país), indicó el Ministerio de Gestión de Emergencias en un comunicado.

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El fuego se propagó por un edificio de varios pisos

Devastador incendio en una fábrica de calzado en China 2

Imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV mostraron a bomberos rociando con mangueras la fachada y el interior de un gran edificio blanco de varios pisos, mientras una densa columna de humo negro se elevaba desde la estructura. En las imágenes se puede ver a personas refugiadas cerca de las ventanas y en el techo del edificio, mientras las llamas arrasaban los pisos inferiores.

Los equipos locales de lucha contra incendios y rescate desplegaron a 183 personas y 35 vehículos, según el ministerio, que mencionó personas atrapadas en el edificio y “víctimas”, aunque sin precisar por el momento el número de heridos.

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El Ministerio de Gestión de Emergencias aseguró que el incendio estaba siendo sofocado, aunque exigió esfuerzos "máximos" para extinguirlo por completo, buscar a las personas que pudieran seguir atrapadas y atender a los heridos.

Según CCTV, el centro de mando de los bomberos recibió el aviso a las 12.04 hora local y una evaluación preliminar situó el origen del fuego en un taller de la primera planta. Fuentes de los equipos de bomberos citadas por la cadena estatal señalaron que los accesos de seguridad tenían materiales para calzado acumulados.

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Xi Jinping pidió depurar responsabilidades

En declaraciones difundidas por la agencia estatal Xinhua, Xi instó a intensificar los esfuerzos de búsqueda y rescate. “La causa del accidente debe identificarse cuanto antes y... los responsables deben rendir cuentas de manera estricta”, afirmó el mandatario.

La empresa Fujian Huiteng Shoes, fundada en 2015, se dedica principalmente a la fabricación de calzado y productos relacionados con cuero y otros materiales, según registros corporativos citados por la prensa local.

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Una preocupación recurrente en China

El siniestro se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos años en el país, que reavivaron la preocupación por las condiciones de seguridad en edificios comerciales e industriales. En noviembre, China había lanzado una campaña contra los riesgos de incendio en edificios de gran altura, después de que un voraz incendio arrasara varias torres en Hong Kong y matara a 168 personas. Un mes después, un incendio en un edificio residencial de la provincia de Guangdong, en el sur del país, dejó 12 muertos.