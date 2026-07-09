Nicaragua

De frenar a Alemania a cuartos: La nicaragüense Tatiana Guzmán suma su 11.ª asignación en el Francia-Marruecos

La nicaragüense Tatiana Guzmán suma una nueva designación mundialista y estará presente hoy como asistente de video en el cruce de cuartos de final entre Marruecos y Francia, reforzando el cuerpo arbitral que vigilará uno de los duelos más esperados del torneo

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Tatiana Guzmán, árbitra nicaragüense, durante su labor como asistente de videoarbitraje en la sala VAR de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Cortesía: FIFA).
Tatiana Guzmán, árbitra nicaragüense, durante su labor como asistente de videoarbitraje en la sala VAR de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Cortesía: FIFA).

La árbitra nicaragüense Tatiana Guzmán continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas e influyentes dentro del arbitraje de video en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este jueves, 9 de julio, la FIFA ha vuelto a encomendarle una cita con la historia al designarla como Asistente de Apoyo de Videoarbitraje (SVAR) para el electrizante duelo de cuartos de final entre las selecciones de Francia y Marruecos.

El encuentro, programado para iniciar a las 2:00 de la tarde hora de Nicaragua, se disputará en el imponente Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. Esta nueva nominación representa la undécima asignación oficial de Guzmán en lo que va del torneo.

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Semejante registro no solo ratifica la enorme confianza que la comisión de arbitraje de la FIFA ha depositado en su capacidad técnica, sino que además la posiciona de forma indiscutible como una de las profesionales del VAR con mayor presencia y regularidad en toda la cita mundialista.

La nicaragüense forma parte de un esquema tecnológico y logístico revolucionario que la FIFA está implementando por primera vez en la historia de un Mundial masculino. Este innovador protocolo establece la presencia física de dos árbitros de video directamente en el estadio donde se disputa el partido.

Tatiana Guzmán, árbitra nicaragüense, fue designada como SVAR para el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Cortesía: Extra Cancha).
Tatiana Guzmán, árbitra nicaragüense, fue designada como SVAR para el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Cortesía: Extra Cancha).

El objetivo principal es servir de respaldo inmediato y presencial ante cualquier eventualidad o falla técnica grave que pudiera reportarse en la sala principal del VAR, la cual se encuentra centralizada a miles de kilómetros de distancia, específicamente en el Centro Internacional de Retransmisión (IBC) de Dallas, Texas. De este modo, Guzmán se convierte en una garantía de justicia deportiva en el terreno de juego si la conectividad principal llega a verse comprometida.

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La intervención ante Alemania: El momento cumbre de su torneo

A lo largo del campeonato, el nivel de asertividad de la nicaragüense ha sido impecable, pero su punto más alto y determinante ocurrió durante la ronda de dieciseisavos de final en el enfrentamiento entre Alemania y Paraguay. En dicho compromiso, la asistente de videoarbitraje asumió la máxima responsabilidad en la cabina y su lectura del juego terminó cambiando el rumbo del partido.

Corría un momento de alta tensión en el encuentro cuando la poderosa escuadra alemana logró perforar las redes paraguayas, desatando la celebración de sus aficionados. No obstante, la agudeza visual y la rigurosidad de Guzmán detectaron una infracción en la génesis de la jugada.

Después de intervenir como VAR en el choque entre Alemania y Paraguay, Tatiana Guzmán continúa su participación histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Amanda Perobelli
Después de intervenir como VAR en el choque entre Alemania y Paraguay, Tatiana Guzmán continúa su participación histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Amanda Perobelli

Con total templanza y seguridad, la colegiada nicaragüense activó el protocolo de revisión y recomendó formalmente al árbitro principal revisar la jugada en el monitor de campo.

Tras analizar las imágenes provistas por el equipo de Guzmán, se constató la existencia de una falta previa, lo que llevó a la anulación del gol alemán. Esta intervención, aplaudida por analistas internacionales, demostró su personalidad para tomar decisiones de enorme peso bajo máxima presión.

El trayecto de Tatiana Guzmán en este Mundial 2026 ha sido un maratón de consistencia. Su andadura comenzó desde el día uno, cuando fue seleccionada para formar parte del cuerpo arbitral del partido inaugural entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Posteriormente, tras su consagratoria actuación en el duelo de Alemania, la FIFA la premió en los octavos de final otorgándole el rol de VAR principal en el reñido encuentro entre Brasil y Noruega. Ahora, en la antesala de las semifinales, el silbato nicaragüense vuelve a poner en alto el nombre de Centroamérica en el torneo deportivo más importante del planeta.

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