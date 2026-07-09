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Nicki Nicole y Ángela Torres palpitan la edición 2026 de Popstars: “Es un honor estar en este lugar”

A 25 años del estreno que consagró a Bandana, el reality vuelve con la conducción de Nico Vázquez y las cantantes como parte del jurado

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Ángela Torres y Nicki Nicole se viene Pop Stars

El regreso de Popstars Argentina ya palpita en la pantalla de Telefe con una novedad que entusiasma a los seguidores del formato: Ángela Torres y Nicki Nicole no solo integrarán el jurado, sino que ya compartieron un anticipo de su química en escena. Las dos artistas, junto al productor mexicano Carlos García, serán los encargados de seleccionar a los nuevos talentos del certamen, en una edición que promete renovar la mística de la competencia.

Mientras el canal confirmó oficialmente el jurado, fueron las propias cantantes quienes encendieron las expectativas. A través de sus redes sociales, compartieron imágenes juntas y videos cantando, en lo que muchos interpretan como un adelanto del espíritu que buscarán imprimirle al programa. La interacción entre ambas no pasó desapercibida: sus seguidores celebraron la dupla y comenzaron a especular sobre el tipo de feedback que ofrecerán a los participantes.

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El nuevo Popstars apuesta por Ángela y Nicki

El conductor Nico Vázquez también se sumó a la ola de entusiasmo. En un video publicado por Telefe, relató su alegría por volver al canal tras casi dos décadas: “Muy feliz de cómo me recibió el canal y toda su gente. La última vez que estuve fue en el 2008”, recordó el protagonista de Rocky, visiblemente conmovido.

Vázquez aprovechó la ocasión para destacar el peso del equipo. “Los jurados son una bomba, tanto Angelita como Nicki y como Carlos García, que es un productor importantísimo”, subrayó, posicionando a las dos cantantes como figuras clave en la nueva etapa del reality.

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El furor por Popstars se explica, en parte, por el impacto que tuvo el formato en la cultura pop argentina. El ciclo original, basado en un formato neozelandés, se transformó en un fenómeno mediático al documentar el proceso real de formación de bandas, desde las audiciones hasta el estrellato. La primera temporada, en 2001, alumbró a Bandana, la girl band que marcó una época con récords de ventas y presentaciones en el Teatro Gran Rex. Un año después, el formato repitió la fórmula con Mambrú, consolidando el reality como cantera de éxitos musicales.

Mujer con gafas de sol y chaqueta negra sonríe junto a un cartel rosa que muestra 'Ángela Torres' y 'Pop Stars' en un vehículo oscuro
Las artistas publicaron fotos, videos y momentos de backstage que entusiasmaron al público, mientras el reality prepara audiciones exigentes para encontrar a la próxima banda pop argentina

En este 2026, el regreso de Popstars llega con el desafío de actualizar la propuesta y conectar con las nuevas generaciones. Reconocida por su carrera en la actuación y la música, Ángela Torres, se mostró “entusiasmada” por sumarse al jurado y compartió en sus historias de Instagram varias imágenes del detrás de escena junto a Nicki Nicole. Ambas también publicaron videos donde se las ve cantando juntas en el set, lo que alimentó el entusiasmo de los fanáticos y dejó entrever la buena sintonía entre ellas.

Nicki Nicole, por su parte, no ocultó su alegría por integrarse al proyecto y comenzó a palpitar el inicio del certamen mostrándose junto a Torres en las primeras pruebas de vestuario y ensayos. “Es un honor estar en este lugar”, compartió en sus redes, recibiendo miles de mensajes de apoyo de su público.

Qué fue de la vida de las cinco Bandana
La primera temporada de Popstars lanzó a Bandana en 2001 y la segunda consolidó el fenómeno con Mambrú

La dinámica entre Torres y Nicole genera expectativa en torno al sello que imprimirán como jurado. “Queremos que los participantes se sientan acompañados y que puedan desplegar todo su potencial”, adelantó Ángela en uno de los clips publicados, en los que se la ve afinando detalles junto a Nicki y el equipo de producción.

Las convocatorias para grupos que quieran participar siguen abiertas, según recordó Nico Vázquez. El conductor invitó a los interesados a mostrar su talento y sumarse a esta nueva etapa del certamen. La selección se realizará mediante audiciones exigentes, con la mirada atenta de Torres, Nicole y García.

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Las primeras imágenes difundidas por las propias juradas muestran a Ángela y Nicki luciendo estilismos audaces y modernos, en sintonía con la estética del nuevo Popstars. Ambas se mostraron juntas en el set, compartiendo risas y ensayos, lo que evidencia la buena relación entre ellas antes del debut en pantalla. Los seguidores de ambas artistas viralizaron rápidamente los videos y fotos, generando miles de comentarios.

El ciclo inicia su cuenta regresiva y, según anticipan sus protagonistas, buscará no solo repetir el fenómeno de Bandana y Mambrú, sino abrir la puerta a una nueva generación de estrellas pop en Argentina.

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