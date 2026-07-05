Advertencia para SpaceX: estudio concluye que no debe haber más de 100.000 satélites en órbita terrestre

El Observatorio Europeo del Sur advierte sobre los riesgos de saturar la órbita terrestre con satélites. (Europa Press)

Un nuevo estudio del Observatorio Europeo del Sur (ESO) advierte que la cantidad de satélites en órbita terrestre no debería superar los 100.000, debido al impacto severo que tienen las constelaciones brillantes en la observación astronómica.

Hasta ahora, existen más de 14.000 satélites orbitando la Tierra, pero las proyecciones de empresas como SpaceX y Reflect Orbital anticipan un aumento exponencial en los próximos años.

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El número de satélites activos casi se duplicó en menos de tres años. Este incremento genera preocupación entre los astrónomos, ya que los satélites brillantes interfieren en la captura de imágenes del universo. Oliver Hainaut, astrónomo del ESO y autor principal del estudio, explicó que los satélites iluminados por el sol son mucho más visibles que las galaxias lejanas, y cuando cruzan el campo de visión de los telescopios dejan marcas brillantes que afectan la calidad de las observaciones.

Según el estudio, “cuando un satélite se cruza ante lo que observamos, deja una raya brillante en la imagen y estropea la vista de lo que está detrás”. Hainaut subrayó que, aunque los astrónomos han logrado adaptarse hasta ahora, la situación se agrava con los nuevos proyectos de grandes constelaciones.

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El estudio recomienda limitar la cantidad de satélites visibles desde la Tierra para preservar el cielo nocturno. (AP)

Propuestas de SpaceX y Reflect Orbital, bajo la lupa

El fundador y CEO de SpaceX, Elon Musk, anunció planes para lanzar hasta un millón de satélites. En un video publicado en la red X, Musk defendió la idea al afirmar: “El espacio es realmente grande por lo que no sucederá que quede repleto y ya no quepa más nada en el espacio”.

Por su parte, la startup californiana Reflect Orbital declaró su intención de colocar hasta 50.000 espejos montados en satélites, con el objetivo de crear luz solar después del atardecer. El ESO advierte que esta cantidad de satélites agravaría la contaminación lumínica y dificultaría la observación de objetivos astronómicos poco brillantes, como galaxias distantes o asteroides potencialmente peligrosos.

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Resultados del estudio: simulaciones y límites sugeridos

El equipo del ESO simuló posiciones, movimientos y niveles de brillo de todas las constelaciones existentes y proyectadas. Los resultados muestran que “la mega constelación de SpaceX produciría decenas de estelas de luz en cada imagen tomada dos horas después del atardecer con el Muy Grande Telescopio del ESO, lo que causaría pérdidas de vistas de hasta el 28%”. Incluso si los satélites fueran poco brillantes y no visibles a simple vista, el daño a la calidad de los datos sería significativo.

La astronomía enfrenta pérdidas de hasta el 28% en observaciones si aumentan las mega constelaciones. (Reuters)

En el caso de Reflect Orbital, una sola estela de un satélite con espejos podría arruinar la observación de una cámara como la del Observatorio Vera Rubin. Si se lanzara toda la flota propuesta, la pérdida de imágenes sería total durante varias horas cada noche.

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A partir de estos resultados, el estudio recomienda limitar la cantidad de satélites a 100.000, siempre que sean poco luminosos. El propio Hainaut aclaró: “No es un número fijo como si dijeras que 99.999 está bien y 100.001 está mal. Claramente, yo preferiría 50.000”. El trabajo saldrá publicado en la revista ‘Astronomy & Astrophysics’.

Regulaciones y el rol de la FCC

Actualmente, SpaceX y Reflect Orbital esperan la aprobación para sus proyectos por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), organismo que decidirá sobre el futuro de las constelaciones masivas. Betty Kioko, jefa de Asuntos Institucionales del ESO, expresó: “Ahora la decisión la tomará la FCC y es quien tiene la pelota. Esperaremos a ver qué determinan en ambos casos”.

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SpaceX y Reflect Orbital planean lanzar cientos de miles de satélites, según el nuevo informe. (Reuters)

Kioko advirtió que, según el ESO, la situación representa un peligro existencial para la astronomía óptica. El estudio espera que las autoridades regulatorias compartan esta preocupación y establezcan límites que protejan la observación científica del universo.