El Salvador

Del espacio a la tierra: El Salvador monitorea su agricultura en tiempo real con tecnología de Google

La combinación de monitoreo satelital, infraestructura protegida y sistemas de riego ha permitido a agricultores y ganaderos salvadoreños asegurar mejores cosechas y precios estables frente a escenarios climáticos adversos, aseguró el viceministro de Agricultura y Ganadería

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Una estación meteorológica, sensores de humedad del suelo y un dron sobrevuelan vastos campos de maíz y hortalizas bajo un cielo azul con nubes.
Un campo agrícola moderno en El Salvador muestra el uso de tecnología, incluyendo un dron y una estación meteorológica, para la monitorización precisa de cultivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de la tecnología, la diversificación de cultivos y la organización territorial están cambiando la manera en que El Salvador produce sus alimentos. El sistema de Monitoreo Inteligente de la Red Agropecuaria (MIRA), desarrollado junto a Google, permite hoy observar desde el espacio cada parcela, detectar plagas y enfermedades y medir la humedad del suelo en tiempo real. Así lo explicó el viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, durante una entrevista en el espacio televisivo Entrevista AM de Canal Diez.

La plataforma utiliza datos satelitales en convenio con Google, ha modificado la manera en que se planifica y ejecuta la agricultura. “Gracias al convenio que hizo el presidente con Google, nosotros tenemos al servicio un satélite de Google con el cual tenemos monitoreado todo el país”, explicó Domínguez.

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La información generada por MIRA no se queda en diagnósticos. Los datos satelitales se cruzan con información de campo y orientan acciones concretas, como la entrega de semillas, la selección de fechas de siembra y la ubicación de nuevas zonas productivas. Así, la tecnología se convierte en aliada para anticipar riesgos y responder de manera más efectiva a la variabilidad climática.

El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, brindó avances tecnológicos y productivos en la agricultura y ganadería salvadoreña (Cortesía: Entrevista AM).
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, brindó avances tecnológicos y productivos en la agricultura y ganadería salvadoreña (Cortesía: Entrevista AM).

La capacidad de medir la humedad del suelo y anticipar sequías ha sido determinante para la expansión de los sistemas de riego en los cultivos de granos básicos y hortalizas. “Hoy ya más del 60% de las manzanas sembradas están migrando a riego, lo que nos permite asegurar la producción aún en temporada seca”, afirmó Domínguez.

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La decisión de perforar pozos, instalar reservorios o implementar sistemas móviles de riego se basa en la información obtenida a través de MIRA, lo que maximiza la eficiencia y reduce las pérdidas.

Como resultado, los agricultores logran mantener la siembra aunque la lluvia falte. Esto ha permitido estabilizar los precios de alimentos fundamentales como el frijol y el maíz y evitar los episodios de desabastecimiento que antes impactaban a la población. La tecnología, en este sentido, no solo detecta riesgos sino que habilita soluciones concretas en el terreno.

Infraestructura protegida: cosechas todo el año

Los datos de MIRA y el trabajo técnico han servido también para identificar las mejores zonas donde instalar casas malla e invernaderos. Estas estructuras permiten multiplicar la productividad por manzana y extender la temporada de cosecha. “Cuando tenemos estas zonas productoras, estamos sacando incluso seis veces más de lo que antes se producía en una manzana”, detalló el viceministro.

Muchas de las mil cuatrocientas ochenta y seis casas malla activas cuentan con sistemas de riego automatizados y energía solar, integrando la innovación tecnológica desde la semilla hasta la recolección.

La modernización no ha quedado reservada a los grandes productores. El acceso a maquinaria agrícola y drones para fumigación y abonado se ha democratizado, permitiendo a pequeños y medianos agricultores reducir costos y mejorar tiempos de trabajo.

El viceministro de Agricultura y Ganadería explica en Entrevista AM el uso de drones en el campo salvadoreño, una herramienta que permite fumigar cultivos de manera más eficiente y rápida (Cortesía: Entrevista AM).
El viceministro de Agricultura y Ganadería explica en Entrevista AM el uso de drones en el campo salvadoreño, una herramienta que permite fumigar cultivos de manera más eficiente y rápida (Cortesía: Entrevista AM).

Además, el análisis de suelos, clima y humedad que proporciona la tecnología satelital ha abierto la puerta a la diversificación de cultivos y a la expansión regional. Morazán ha surgido como la segunda zona productora de papa, con variedades como la Russet y la Bellini creciendo en terrenos donde antes no se cultivaba este tubérculo.

La información generada por sistemas como MIRA es compartida con los agricultores en reuniones técnicas, permitiendo que las decisiones ya no respondan a tradiciones sino a datos comprobados.

El modelo que se consolida en El Salvador integra tecnología satelital, sistemas de riego, infraestructura protegida y maquinaria moderna, con una organización territorial que facilita la adopción de innovaciones. El resultado se refleja en alimentos disponibles todo el año, precios estables y la capacidad de enfrentar los desafíos climáticos con herramientas inéditas hasta hoy.

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