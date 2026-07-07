Epic Games regala dos juegos por tiempo limitado para PC: pasos para descargarlos

Epic Games regala dos juegos para PC por tiempo limitado. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games ofrece dos videojuegos gratuitos para PC por tiempo limitado: River City Girls 2 e I Have No Mouth, and I Must Scream, disponibles sin costo hasta el 9 de julio de 2026.

Para obtenerlos, basta con iniciar sesión en Epic Games con una cuenta registrada, buscar cada título y agregarlo a la biblioteca.

Ambos títulos se pueden reclamar gratis hasta el 9 de julio de 2026. (Epic Games)

Cómo descargar gratis estos juegos

Ingresa a store.epicgames.com desde un navegador o abre el cliente de escritorio de Epic Games. Inicia sesión con tu cuenta registrada. Si no tienes una, crea una cuenta gratuita desde el mismo sitio. Accede a la página de River City Girls 2 o de I Have No Mouth, and I Must Scream. Haz clic en el botón ‘Obtener’ (o ‘Get’) que aparece en lugar del precio habitual. Confirma la transacción gratuita en la ventana emergente. Los juegos quedarán guardados en tu biblioteca de forma permanente.

Solo hace falta una cuenta en Epic Games para añadirlos a la biblioteca. (Epic Games)

De qué tratan estos juegos gratis de Epic Games

Desarrollado por WayForward y publicado por Arc System Works, River City Girls 2 es un beat-’em-up de acción con elementos de RPG lanzado en diciembre de 2022.

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La historia continúa donde terminó la primera entrega: Misako, Kyoko, Kunio y Riki (a quienes se suman las nuevas incorporaciones Marian y Provie) recorren las calles de River City para expulsar a la familia yakuza Sanwa, que tomó el control de la ciudad mientras los protagonistas pasaban dos meses jugando videojuegos en el sofá de Kyoko.

El juego ofrece seis personajes jugables con estilos de combate diferenciados, modo cooperativo local y en línea para hasta cuatro jugadores, más de 40 tiendas para comprar objetos y habilidades, y un mapa más extenso que el del juego original con múltiples rutas y áreas secretas.

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Tiene seis personajes con estilos propios y cooperativo para hasta cuatro jugadores, local o en línea. (Epic Games)

Por otro lado, I Have No Mouth, and I Must Scream es una aventura de apuntar y hacer clic de terror psicológico ambientada en un futuro distópico, basado en el relato corto homónimo del escritor estadounidense Harlan Ellison

Una supercomputadora militar llamada AM cobra conciencia, extermina a la humanidad y mantiene con vida a cinco personas durante 109 años con el único propósito de torturarlas.

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El jugador asume el control de cada uno de esos cinco personajes (Gorrister, Ellen, Benny, Nimdok y Ted) en episodios independientes que los enfrentan a sus miedos más profundos y sus peores fallas morales.

Las decisiones del jugador afectan un medidor espiritual que determina el desenlace final, que puede resolverse de siete maneras distintas. Ellison prestó su voz para dar vida a AM y escribió el guion de 130 páginas junto al diseñador David Sears.

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I Have No Mouth, and I Must Scream es un juego de terror psicológico con mecánica de apuntar y hacer clic. (Epic Games)

Se trata de un juego de contenido adulto que aborda temas como la tortura, el genocidio, la paranoia y la culpa.

Juego gratis de Epic para teléfonos móviles por tiempo limitado

Sophia the Traveler está disponible de forma gratuita en Epic Games para dispositivos móviles. El juego apuesta por una estética de libro ilustrado animado: cada escena funciona como una pintura en movimiento, con un estilo visual cercano al de ¿Dónde está Wally?

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Esta versión incluye 10 escenas ambientadas en una recreación de Venecia construida con más de 1.800 elementos de personajes, más de 300 conjuntos de animaciones, más de 100 animaciones de secuencia con efectos de sonido, más de 100 edificios europeos, entre ellos ocho de la ciudad italiana, y cerca de 300 efectos de sonido.

Sophia the Traveler se puede descargar gratis en Epic Games para móviles. (Epic Games)

El juego incorpora doblaje en varios idiomas: mandarín, inglés, italiano, francés, cantonés y minnan, entre otros. Los desarrolladores, oriundos de la provincia de Fujian, China, incluyeron su lengua materna entre las opciones disponibles.

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A lo largo de las escenas, el título esconde una serie de easter eggs animados diseñados para sorprender al jugador en el momento del hallazgo.

La aplicación de Epic Games Store está disponible para iPhone, iPad y Android