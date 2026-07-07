Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Luego de los dichos de Mica Viciconte por el vestuario de Daniela Celis, ambas conductoras volvieron al estudio y protagonizaron un particular momento al aire

Luego de varios días en los que la tensión y los comentarios cruzados dominaron las redes y los medios, Mica Viciconte y Daniela Celis se reencontraron en el ciclo de streaming La Jugada (Telefe Streams). Lejos de esquivar la controversia, ambas decidieron enfrentarla con ironía y humor, y transformar el esperado regreso en un espacio para aclarar versiones, bajar el tono a la polémica y mostrar una convivencia profesional lejos del enfrentamiento que muchos imaginaban.

El inicio del programa estuvo a cargo de Mica, que no dudó en abordar el clima especial de la emisión: “Bienvenidos a La Jugada. Hoy va a ser un programa especial, diferente a lo que estamos acostumbrados. De puro conocimiento saben todo lo que pasó. Mi compañero, Fede Popgold, se fue quince días a Canadá porque necesitaba descansar, prácticamente lavarse las manos de toda la situación que había pasado. Anna (del Boca) no contesta el teléfono, no sabemos qué pasó. Quizás también la segunda que se lava las manos”. Con ironía, Viciconte contextualizó la situación y puso en primer plano la repercusión mediática: “Muchos medios hablando de nosotras. Ninguna de las dos paró de dar notas. Absolutamente día y noche mensajes de texto aclarando, intentando aclarar una situación que a veces se la llevan para un lado, para el otro. Es parte del medio al que estamos acostumbrados”.

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La conductora aclaró: “La decisión de que ella no esté acá no fue mía. No fue una decisión mía, fue una decisión de la producción, que cree que era lo indicado y que ella no venga al programa. Más allá de eso, la vamos a extrañar”. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando, entre bromas y comentarios sobre la “ausencia” de su colega, la propia Celis apareció en el estudio. Con humor, ambas comenzaron a intercambiar chicanas y guiños. “Pero si estoy acá”, lanzó Celis, generando risas en el estudio. “Está haciendo eco. La vamos a extrañar muchísimo”, continuó Mica, jugando con el ida y vuelta. El clima distendido continuó con referencias a la vestimenta: “Estamos las dos casi vestidas igual”, comentó Viciconte, mientras Celis celebró la coincidencia: “Me encanta, es verdad. Matcheadas”.

Tras el tenso momento que vivieron el miércoles pasado, Mica Viciconte y Daniela Celis hablaron cara a cara sobre sus diferencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las panelistas aprovecharon el momento para sincerarse sobre el conflicto y la reacción pública. “No somos amigas...”, planteó Mica. “Somos buenas compañeras”, respondió Daniela, marcando la diferencia y bajando el tono a la discusión. Viciconte agregó: “Porque amigas es muy amplio, sinceramente, pero somos buenas…”. “Amiga es Juli Poggio, es Nico Peralta”, completó Celis. El ida y vuelta sirvió para dejar en claro que, más allá de las diferencias, existe una relación de respeto y profesionalismo.

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Ambas coincidieron en que la polémica generada en torno a sus opiniones sobre vestimenta y límites en la televisión fue amplificada por terceros y que, puertas adentro, nunca existió una pelea real. “Aclaramos que nadie habló de tu ropa, de si usás corto o largo, si se te ve esto o lo otro, cero”, remarcó Mica. Daniela sumó: “Vos no, es cierto que vos no, muchas personas sí y por eso también fue mi descargo, no hacia vos y de hecho yo siempre lo aclaré, que no iba contra vos, sino contra otras personas. Fue la famosa bola de nieve que se iba armando y generando cosas que de hecho decían que son totalmente mentiras”.

La charla se transformó en una especie de catarsis colectiva, donde ambas aprovecharon para reflexionar sobre la importancia del debate y la diferencia de opiniones en la televisión. “Generamos algo de lo que todos los programas hablaron, si está bien mostrar o no mostrar. Me parece que está bueno, y aclaremos que nadie habló de tu ropa…”, insistió Viciconte. Celis destacó: “Está bueno también concientizar y respetar los dos puntos de vista, si entendemos que no existe la verdad absoluta y ningún punto de vista tampoco es válido. Está bueno lo que se generó”.

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El miércoles pasado, Mica Viciconte y Daniela Celis protagonizaron un fuerte ida y vuelta a raíz del vestuario de la exparticipante de Gran Hermano (La Jugada - Telefe Streams)

Ambas remarcaron que la diversidad de opiniones resulta atractiva para la audiencia y que la televisión necesita debate real, no mesas uniformes: “Si toda una mesa va para el mismo lado y todos piensan igual, es el momento de debatir. Es aburrido ver un programa”, señaló Celis. “Si todos pensamos lo mismo, es un embole”, sumó la exCombate, quien además elogió la convivencia profesional: “Para mí sos una buena compañera. Yo no tengo nada que decir de vos”.

Entre chistes sobre el staff, guiños al futuro del programa y anécdotas de trabajo compartido, las dos panelistas cerraron el reencuentro reafirmando que la polémica fue más mediática que real. “Cuando sucedió esto que pusieron el clip, nunca pasó nada entre nosotras, estaba todo más que bien. Y después, bueno, se hizo toda esa bola de nieve que explotó, pero en realidad nunca hubo una diferencia. Creo que después, cuando se van metiendo otras personas y los medios, se va haciendo un descontrol”, resumió Mica.

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Así, en una emisión marcada por la honestidad, la autocrítica y el humor, Viciconte y Celis transmitieron calma a sus seguidores y dejaron en claro que, más allá de las diferencias, la convivencia profesional y el respeto siguen siendo el eje de La Jugada. El debate, lejos de apagarse, se transformó en una oportunidad para demostrar que la televisión también puede construir desde la diferencia y el intercambio genuino.