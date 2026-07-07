Retiran popular shampoo por riesgo de contaminación bacteriana y piden dejar de usar estos lotes

Kao USA anunció el retiro voluntario de lotes de Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo en Estados Unidos y Canadá tras detectar la bacteria Pluralibacter gergoviae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante Kao USA anunció el retiro voluntario de varios lotes de Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo por la detección de la bacteria Pluralibacter gergoviae, una medida que afecta a consumidores, distribuidores y salones de belleza en Estados Unidos y Canadá desde el 1 de julio de 2026. La alerta fue comunicada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), organismo que subrayó la importancia de la suspensión inmediata del uso de los productos implicados.

Según la FDA, este retiro responde a la detección de una bacteria que, si bien representa bajo riesgo para personas sanas, puede provocar infecciones en usuarios inmunosuprimidos. La medida involucra lotes específicos de dos presentaciones del shampoo y exige la colaboración de minoristas y consumidores para garantizar la seguridad sanitaria. El aviso fue publicado en el sitio oficial de la autoridad regulatoria, con detalles precisos sobre los lotes y fechas de fabricación.

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El retiro de productos cosméticos por motivos sanitarios ocurre bajo la regulación de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos. Casos similares han sido reportados por la FDA en los últimos años, lo que pone de relieve la necesidad de controles estrictos en la industria y la importancia de los programas de vigilancia y retiro voluntario para proteger la salud pública.

¿Por qué se retiró Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo?

La decisión de retirar Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo se fundamenta en la detección de la bacteria Pluralibacter gergoviae en ciertos lotes del producto, según la notificación oficial de la FDA. La bacteria fue identificada durante controles de calidad internos realizados por Kao USA, que procedió de inmediato a notificar a la autoridad sanitaria y organizar el retiro voluntario.

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De acuerdo con la FDA, la presencia de esta bacteria puede implicar riesgos para personas con sistemas inmunológicos debilitados, aunque para la mayoría de la población no suele generar complicaciones graves. La agencia indicó que no se han reportado hasta el momento brotes de infecciones asociadas al uso del producto afectado, pero recomendó dejar de utilizar de inmediato los lotes implicados hasta completar la investigación.

La FDA pidió suspender de inmediato el uso de los lotes afectados de Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo por un riesgo sanitario para consumidores, distribuidores y salones de belleza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué lotes y presentaciones están afectados por el retiro?

El retiro voluntario anunciado por Kao USA y reportado por la FDA abarca los siguientes lotes de Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo:

Frascos de 8,5 oz (240 ml) con código de barras UPC 840035231242, lote YR010556

Frascos de 33,8 oz (1 litro) con código de barras UPC 840035231273, lotes YR010566 y YR010576

Los productos involucrados fueron fabricados entre el 21 y el 26 de febrero de 2026. El código de lote aparece en la base del envase, impreso en negro y precedido por el prefijo “YR”. El shampoo se comercializa habitualmente en envases de color púrpura con un precio aproximado de 52 dólares para la presentación pequeña.

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¿Qué es Pluralibacter gergoviae y qué riesgos implica?

Pluralibacter gergoviae es una bacteria de la familia Enterobacteriaceae, común en ambientes húmedos y capaz de sobrevivir en productos cosméticos como shampoos y cremas. Según la FDA, en la mayoría de los casos representa un bajo riesgo para personas sanas, pero puede causar infecciones en individuos inmunosuprimidos o con heridas abiertas.

El organismo señala que, aunque las infecciones por Pluralibacter gergoviae no son frecuentes, pueden provocar irritación cutánea o infecciones más severas en pacientes vulnerables. La decisión de retirar los lotes afectados responde a un criterio de precaución y a la obligación legal de proteger a los usuarios, conforme lo establece la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos.

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La FDA indicó que Pluralibacter gergoviae representa bajo riesgo para personas sanas, pero puede causar infecciones en usuarios inmunosuprimidos o con heridas abiertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones de la FDA y Kao USA para consumidores?

La FDA y Kao USA recomiendan a los consumidores identificar los lotes afectados y dejar de usar el producto si el código en la base del envase coincide con los números señalados. El fabricante ha dispuesto una línea de atención técnica (800-333-2442) y el correo electrónico oribecomplaints@kao.com para consultas sobre reemplazo o devolución del producto.

Los distribuidores, tiendas y salones de belleza deben retirar de la venta y uso los lotes implicados y devolverlos a la empresa para una disposición segura. Según la FDA, estas acciones buscan evitar riesgos para la salud y asegurar que el producto fuera del estándar sanitario no llegue al consumidor final.

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¿Cómo se realiza un retiro voluntario de productos cosméticos en Estados Unidos?

El proceso de retiro voluntario de un producto cosmético en Estados Unidos se inicia cuando la empresa identifica, mediante controles internos o reportes, un riesgo potencial para la salud. La FDA exige a los fabricantes coordinar acciones correctivas, que incluyen la publicación de alertas, la identificación de lotes afectados y la disposición de canales de comunicación para reportes de eventos adversos y resolución de dudas.

En este caso, Kao USA notificó a la FDA y procedió a organizar el retiro voluntario de los lotes comprometidos. La autoridad sanitaria monitorea la eficacia del retiro y la respuesta de la empresa, y puede emitir alertas adicionales o recomendaciones a medida que avanza la investigación.

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Los lotes retirados de Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo fueron fabricados entre el 21 y el 26 de febrero de 2026 y el código figura en la base del envase. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué declaraciones han realizado las autoridades y la empresa?

En el comunicado oficial, Kao USA afirmó: “Estamos colaborando con la FDA para retirar los productos afectados y revisar nuestros procesos de manufactura”. La empresa subrayó que el bienestar de sus consumidores es la máxima prioridad y que está fortaleciendo los controles internos para evitar incidentes similares en el futuro.

La FDA indicó en su boletín: “La bacteria Pluralibacter gergoviae representa poco riesgo para personas sanas, pero puede afectar especialmente a quienes tienen el sistema inmune comprometido”. El organismo instó a la población a reportar cualquier efecto adverso a través del programa MedWatch y a seguir las instrucciones de retiro y devolución.

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¿Qué impacto tiene este retiro en la industria cosmética y en los consumidores?

El retiro voluntario de Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo pone de relieve la importancia de los controles de calidad y la vigilancia sanitaria en la industria de productos cosméticos. Para los consumidores, implica la necesidad de revisar los envases, identificar los lotes comprometidos y actuar según las recomendaciones de la autoridad sanitaria y el fabricante.

Para la industria, refuerza la obligación de mantener altos estándares de seguridad y transparencia. La colaboración entre fabricantes y organismos reguladores, como la FDA, es clave para responder de forma rápida y eficaz ante cualquier eventualidad que pueda afectar la salud pública.

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La FDA monitorea la eficacia del retiro voluntario de Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo y puede ampliar las alertas si detecta nuevos riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué puede esperar el consumidor a partir de ahora?

Las personas que hayan adquirido Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo deben consultar el código de lote en la base del envase y, si coincide con los lotes retirados, detener el uso y contactar con el fabricante para gestionar la devolución o reemplazo. La FDA continuará monitoreando el caso y actualizará la información si se amplía el alcance del retiro o se detectan nuevos riesgos.

Distribuidores y salones de belleza están obligados a cumplir con las instrucciones de la empresa y la autoridad reguladora para garantizar la seguridad de los clientes y evitar posibles sanciones. El seguimiento riguroso de los procedimientos de retiro asegura que productos fuera de especificación no permanezcan en el mercado.