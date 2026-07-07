Un error en Windows 11 está robándote 500 GB de almacenamiento: cómo saber si tu PC está afectado

Un error en Windows 11 hace que el archivo CapabilityAccessManager.db-wal consuma hasta 500 GB de almacenamiento en algunos equipos. (Microsoft)

Un error reciente en Windows 11 está generando que un grupo de usuarios vean como su computador pierde 500 GB de almacenamiento por culpa de un archivo del sistema operativo.

El fallo no solo impacta el rendimiento de los equipos, sino que puede pasar desapercibido durante meses. Microsoft ya ha reconocido la existencia del problema y ha ofrecido una solución en sus actualizaciones más recientes.

PUBLICIDAD

Cuál es el error de Windows 11 y el almacenamiento

El origen del inconveniente radica en un documento interno del sistema operativo: CapabilityAccessManager.db-wal. Este archivo forma parte del Capability Access Manager, un componente de Windows 11 encargado de gestionar y registrar los permisos de privacidad vinculados con aplicaciones.

Su función es monitorear el acceso de las apps a recursos sensibles como la cámara, el micrófono o la ubicación, con el objetivo de reforzar las políticas de privacidad del sistema.

PUBLICIDAD

El archivo CapabilityAccessManager.db-wal pertenece al Capability Access Manager de Windows 11 y registra permisos de privacidad de las aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones normales, el archivo debería ocupar apenas unos pocos megabytes, aproximadamente 1,6 MB para el propio WAL y menos de 4 MB para la carpeta completa. Sin embargo, desde comienzos de 2026 se han reportado casos en los que el archivo crece sin control, alcanzando tamaños de 70 GB, 110 GB, 200 GB y hasta los 500 GB.

En estos casos, el archivo entra en un ciclo de registro continuo de eventos relacionados con la privacidad, sin compactarse correctamente en la base de datos principal, lo que genera un consumo excesivo e inesperado de espacio.

PUBLICIDAD

El problema se agrava porque el archivo está protegido por el sistema operativo, lo que impide su acceso directo mediante el Explorador de archivos o PowerShell.

Qué dice Microsoft sobre el problema y cómo lo soluciona

Microsoft reconoció oficialmente el error el 29 de junio de 2026, cuando publicó una solución en la actualización opcional Windows 11 KB5095093. En las notas de la actualización, la compañía indicó que el parche “mejora el uso del espacio en disco para el archivo CapabilityAccessManager.db-wal”.

PUBLICIDAD

Windows 11 usa este componente para monitorear el acceso de las apps a la cámara, el micrófono y la ubicación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la explicación es escueta y no detalla ni la magnitud del problema ni los motivos técnicos exactos que provocaron el fallo, ni por qué afecta a algunos usuarios y a otros no.

El error no figura en el Windows Known Issues Dashboard, el panel público de problemas conocidos según Microsoft. A pesar de ello, la comunidad de usuarios y expertos ha detectado el origen del fallo, sugiriendo que podría estar relacionado con alguna actualización lanzada entre febrero y marzo de 2026.

PUBLICIDAD

La compañía recomienda instalar la actualización KB5095093, o bien esperar el despliegue automático de la corrección con el Patch Tuesday de julio de 2026.

Cómo comprobar si tu PC está afectada por este error

El primer paso recomendado es acceder a Configuración > Sistema > Almacenamiento > Mostrar más categorías > Sistema y reservado y revisar el apartado de “Archivos del sistema”. Si el uso supera varias decenas o cientos de gigabytes sin causa aparente, existe una alta probabilidad de estar sufriendo el problema.

PUBLICIDAD

Microsoft reconoció el problema el 29 de junio de 2026 y publicó una corrección en la actualización opcional KB5095093.(MICROSOFT)

Para confirmar el tamaño exacto del archivo problemático, desde medios como Windows Latest sugieren evitar cambiar permisos o acceder directamente desde el Explorador. La manera más segura es emplear el siguiente comando de solo lectura en el Símbolo del sistema (con permisos de administrador):

robocopy “C:\ProgramData\Microsoft\Windows\CapabilityAccessManager” “%TEMP%\CAMCheck” /L /B /R:0 /W:0 /BYTES /NP

Este comando permite listar los archivos de la carpeta protegida sin modificar nada en el sistema. Al ejecutarlo, se debe buscar el archivo CapabilityAccessManager.db-wal y verificar su tamaño. Si ocupa apenas unos pocos megabytes, el sistema está funcionando correctamente.

PUBLICIDAD

En cambio, si supera los varios gigabytes o continúa creciendo, la instalación probablemente está afectada.

Los usuarios de Windows 11 pueden revisar en Configuración el apartado de archivos del sistema para detectar un uso anormal del almacenamiento. (Microsoft)

Qué hacer si el archivo consume demasiado espacio

La solución más sencilla, si se cuenta con espacio suficiente en el disco, es instalar la actualización KB5095093 desde Windows Update. Si el almacenamiento está tan comprometido que impide la instalación de nuevas actualizaciones, se recomienda iniciar el equipo en el Entorno de Recuperación de Windows o en Modo seguro para renombrar el archivo afectado, permitiendo que el sistema lo regenere en un tamaño reducido.

PUBLICIDAD

No se debe eliminar ni modificar archivos del sistema directamente desde una sesión activa, ya que esto puede provocar problemas graves, como la pérdida de conectividad Wi-Fi, tal como han reportado algunos usuarios.

Si el equipo sigue funcionando y hay suficiente espacio para las tareas habituales, se puede esperar a la actualización automática.