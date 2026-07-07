Chocaron una camioneta y una ambulancia en Caballito: un herido

Choque y un herido en Caballito

Un hombre de 38 años fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero luego de que una ambulancia privada y una camioneta colisionaran en la Avenida Directorio al 1100, entre las calles Emilio Mitre y Hortiguera, según el parte emitido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El incidente ocurrió en el límite de los barrios de Caballito y Parque Chacabuco, en una zona de alta circulación, donde el tránsito suele intensificarse durante las horas pico. Personal del SAME intervino rápidamente en el lugar, asistiendo al único herido y coordinando el traslado para su atención médica inmediata.

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Las circunstancias exactas del choque no fueron detalladas en el comunicado oficial. La víctima recibió los primeros auxilios en el sitio y fue derivada al Hospital Piñero para realizar estudios complementarios y recibir tratamiento.

El choque entre una camioneta y una ambulancia

Durante toda la mañana, se sucedieron una serie de incidentes viales dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires y que tuvo la intervención y la contención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los hechos involucraron colisiones entre vehículos, motos, bicicletas y un monopatín, con saldo de varias personas heridas y derivadas a centros de salud porteños.

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En la Avenida España, entre Avenida Doctor Achával Rodríguez y Rodrigo Bueno, se registró una colisión vehicular entre dos vehículos. Luego, en Juncal 2605, entre Laprida y Agüero, una mujer de 64 años resultó atropellada por un vehículo. El móvil 412 del SAME asistió a la paciente y dispuso su traslado al Hospital Rivadavia para su atención.

Otro siniestro se produjo en Marcos Paz 3900, entre Asunción y Nueva York, donde un auto y una moto chocaron entre sí. El móvil 410 asistió a un hombre de 23 años, quien fue derivado al Hospital Zubizarreta.

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En José Barros Pazos, entre José León Suárez, un hombre cayó de su motocicleta y debió ser atendido por los equipos médicos. En Solis, entre Avenida Juan de Garay, se reportó una colisión vehicular. El parte no detalló cantidad de heridos ni traslados.

Un motociclista recibe asistencia de personal médico del SAME

Después, en la intersección de Ceretti y Mendoza, un monopatín fue atropellado por un auto. En Avenida Escalada y Avenida Castañares, se produjo otra colisión entre un auto y una moto.

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En Villa Urquiza, específicamente en Doctor Pedro I. Rivera y Ceretti, un ciclista fue atropellado por un auto. En Avenida Corrientes y Reconquista, el SAME asistió a una mujer de 64 años atropellada por un auto, aunque no fue necesario su traslado.

También se registró un incidente en Doblas, entre Zelarrayán, donde dos motos colisionarion. Y un hombre de 41 años presentó politraumatismos y fue trasladado al Hospital Penna para su atención.

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La Avenida Presidente Figueroa Alcorta 5800, entre Avenida de los Ombúes e Intendente Bunge, fue el escenario donde se produjo un choque entre un auto y una moto, sin aviso de heridos o víctimas fatales.

En tanto, en Villa Lugano tuvo lugar un choque múltiple y que involucró a cuatro vehículos en la Avenida Fernández de la Cruz, a la altura de Miralla. El incidente generó importantes demoras y afectó la circulación en una de las arterias clave del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

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De acuerdo con los primeros reportes, la colisión se produjo cuando, por causas que se investigan, al menos cuatro automóviles impactaron entre sí en la mencionada avenida. Personal de Emergencias y efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos y coordinar el tránsito. No se reportaron víctimas fatales hasta el momento. Las autoridades desplegaron un operativo preventivo para evitar nuevos accidentes y canalizar el tránsito hacia calles alternativas.