Sociedad

Chocaron una camioneta y una ambulancia en Caballito: un herido

Durante esta mañana, también se registraron otros incidentes viales, que requirieron la intervención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME)

Guardar
Google icon
Choque y un herido en Caballito

Un hombre de 38 años fue trasladado de urgencia al Hospital Piñero luego de que una ambulancia privada y una camioneta colisionaran en la Avenida Directorio al 1100, entre las calles Emilio Mitre y Hortiguera, según el parte emitido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El incidente ocurrió en el límite de los barrios de Caballito y Parque Chacabuco, en una zona de alta circulación, donde el tránsito suele intensificarse durante las horas pico. Personal del SAME intervino rápidamente en el lugar, asistiendo al único herido y coordinando el traslado para su atención médica inmediata.

PUBLICIDAD

Las circunstancias exactas del choque no fueron detalladas en el comunicado oficial. La víctima recibió los primeros auxilios en el sitio y fue derivada al Hospital Piñero para realizar estudios complementarios y recibir tratamiento.

Choque y un herido en Caballito capturas
El choque entre una camioneta y una ambulancia

Durante toda la mañana, se sucedieron una serie de incidentes viales dentro de los límites de la Ciudad de Buenos Aires y que tuvo la intervención y la contención del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los hechos involucraron colisiones entre vehículos, motos, bicicletas y un monopatín, con saldo de varias personas heridas y derivadas a centros de salud porteños.

PUBLICIDAD

En la Avenida España, entre Avenida Doctor Achával Rodríguez y Rodrigo Bueno, se registró una colisión vehicular entre dos vehículos. Luego, en Juncal 2605, entre Laprida y Agüero, una mujer de 64 años resultó atropellada por un vehículo. El móvil 412 del SAME asistió a la paciente y dispuso su traslado al Hospital Rivadavia para su atención.

Otro siniestro se produjo en Marcos Paz 3900, entre Asunción y Nueva York, donde un auto y una moto chocaron entre sí. El móvil 410 asistió a un hombre de 23 años, quien fue derivado al Hospital Zubizarreta.

En José Barros Pazos, entre José León Suárez, un hombre cayó de su motocicleta y debió ser atendido por los equipos médicos. En Solis, entre Avenida Juan de Garay, se reportó una colisión vehicular. El parte no detalló cantidad de heridos ni traslados.

Un motociclista recibe asistencia de personal médico del SAME

Después, en la intersección de Ceretti y Mendoza, un monopatín fue atropellado por un auto. En Avenida Escalada y Avenida Castañares, se produjo otra colisión entre un auto y una moto.

En Villa Urquiza, específicamente en Doctor Pedro I. Rivera y Ceretti, un ciclista fue atropellado por un auto. En Avenida Corrientes y Reconquista, el SAME asistió a una mujer de 64 años atropellada por un auto, aunque no fue necesario su traslado.

También se registró un incidente en Doblas, entre Zelarrayán, donde dos motos colisionarion. Y un hombre de 41 años presentó politraumatismos y fue trasladado al Hospital Penna para su atención.

La Avenida Presidente Figueroa Alcorta 5800, entre Avenida de los Ombúes e Intendente Bunge, fue el escenario donde se produjo un choque entre un auto y una moto, sin aviso de heridos o víctimas fatales.

En tanto, en Villa Lugano tuvo lugar un choque múltiple y que involucró a cuatro vehículos en la Avenida Fernández de la Cruz, a la altura de Miralla. El incidente generó importantes demoras y afectó la circulación en una de las arterias clave del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo con los primeros reportes, la colisión se produjo cuando, por causas que se investigan, al menos cuatro automóviles impactaron entre sí en la mencionada avenida. Personal de Emergencias y efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron en el lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos y coordinar el tránsito. No se reportaron víctimas fatales hasta el momento. Las autoridades desplegaron un operativo preventivo para evitar nuevos accidentes y canalizar el tránsito hacia calles alternativas.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCiudad de Buenos AiresTránsitoAccidenteSiniestro Vial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juico por Loan Peña, en vivo: tras un breve cuarto intermedio, se retomó la audiencia con la declaración de tres familiares del niño desaparecido

Hoy declaran frente al Tribunal en Corrientes, Miguel Ángel Noguera, tío materno del niño y Diego Arnaldo “Huevo” Peña, primo del menor desaparecido. También lo hará Roque Valeriano Noguera, que participó del operativo y encontró huellas en el barro

Juico por Loan Peña, en vivo: tras un breve cuarto intermedio, se retomó la audiencia con la declaración de tres familiares del niño desaparecido

Son empleados de la Municipalidad de Neuquén y vendían licencias de conducir truchas por redes sociales

La investigación se inició a partir de la detección de un registro que no pudo ser validado mediante los sistemas oficiales. Cuatro sospechosos fueron demorados

Son empleados de la Municipalidad de Neuquén y vendían licencias de conducir truchas por redes sociales

El fenómeno Mundial: los partidos de Argentina impulsaron un boom de pedidos por delivery y viajes en autos de aplicación

Un informe revela cómo se disparan los pedidos en las aplicaciones de delivery y los viajes en autos de aplicación durante los partidos de la selección argentina

El fenómeno Mundial: los partidos de Argentina impulsaron un boom de pedidos por delivery y viajes en autos de aplicación

Apartaron a dos policías de Santa Fe por robarle 1.500 dólares a un conductor en un control de tránsito

El hecho ocurrió en la capital provincial. Los efectivos habían exigido 400 dólares para no demorar al automovilista, pero también se llevaron el dinero restante

Apartaron a dos policías de Santa Fe por robarle 1.500 dólares a un conductor en un control de tránsito

Mataron a golpes a una jubilada en Córdoba: su cuerpo estaba debajo de la cama y las llaves de gas estaban abiertas

Ocurrió el fin de semana en el barrio Ameghino, de la capital provincial. La mujer, de 84 años, vivía sola. Se llevaron un celular. Las puertas de la vivienda estaban completamente cerradas

Mataron a golpes a una jubilada en Córdoba: su cuerpo estaba debajo de la cama y las llaves de gas estaban abiertas

DEPORTES

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

La crítica más despiadada a Cristiano Ronaldo en Portugal tras la eliminación del Mundial: “Es hora de que se aparte”

Veinte amigos alquilaron una casa para vivir juntos el Mundial: home office y visitas familiares

Argentina vs. Egipto EN VIVO: Roja Directa y todos los canales legales para ver el Mundial 2026 hoy

Armá el once ideal de la selección argentina para el trascendental partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto

TELESHOW

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

Diego Leuco habló del saludo viral de Lionel Messi a Sofi Martínez

INFOBAE AMÉRICA

Retiran popular shampoo por riesgo de contaminación bacteriana y piden dejar de usar estos lotes

Retiran popular shampoo por riesgo de contaminación bacteriana y piden dejar de usar estos lotes

Ecuador lanzó una campaña para prevenir incendios forestales antes del inicio de la temporada de mayor riesgo

Ecuador: adaptarán el trabajo de funcionarios con enfermedades catastróficas para garantizar sus tratamientos

Del espacio a la tierra: El Salvador monitorea su agricultura en tiempo real con tecnología de Google

El Insivumeh pronostica una semana con neblina, calor y lluvias en Guatemala