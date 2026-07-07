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Así puedes conseguir Dragon Ball Xenoverse 2 casi gratis en Steam por tiempo limitado

La promoción incluye ediciones estándar, Deluxe y Special, con valores regionales en Colombia, México y Argentina, además de descuentos en la mayoría de contenidos descargables

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La promoción finaliza el 9 de julio de 2026. Los precios pueden variar ligeramente según impuestos o comisiones de la plataforma en cada país - créditos Steam
La promoción finaliza el 9 de julio de 2026. Los precios pueden variar ligeramente según impuestos o comisiones de la plataforma en cada país - créditos Steam

A punto de cerrar un ciclo que ha marcado a toda una generación de jugadores, Dragon Ball Xenoverse 2 baja el telón de una década con una oferta histórica en Steam: un 90% de descuento en todas sus ediciones. El juego, uno de los grandes éxitos inspirados en el universo de Akira Toriyama, se despide con una promoción que estará disponible hasta el 9 de julio de 2026.

Por tiempo limitado, fans de Colombia, España, México y Argentina pueden sumarse o regresar a la aventura por un precio simbólico, en el que es, sin duda, el mejor momento para explorar o revivir las batallas y misiones de esta saga legendaria.

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La llegada del DLC final, Future Saga Chapter 4, marca el cierre de una de las etapas más importantes para los fans de Dragon Ball en los videojuegos. Esta expansión llevará a los Guerreros Z a un enfrentamiento definitivo y representa el broche de oro para una comunidad que ha visto evolucionar el título a lo largo de diez años. Con la inminente publicación de Dragon Ball Xenoverse 3 en 2027, el tiempo para disfrutar de esta entrega con descuento es limitado.

Iniciar sesión en Steam, buscar el juego, confirmar el precio regional y completar la compra permite descargarlo de inmediato, una ventana corta porque al terminar la promoción el título vuelve a su valor habitual y se pierde el acceso al precio reducido - VALVE
Iniciar sesión en Steam, buscar el juego, confirmar el precio regional y completar la compra permite descargarlo de inmediato, una ventana corta porque al terminar la promoción el título vuelve a su valor habitual y se pierde el acceso al precio reducido - VALVE

Con motivo del lanzamiento del capítulo final y el inminente cierre de ciclo, Bandai Namco ha aplicado una rebaja del 90% en todas las ediciones del juego dentro de Steam. Esto incluye la edición estándar, Deluxe Edition y Special Edition, además de descuentos en la mayoría de los contenidos descargables, que también se encuentran a mitad de precio.

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Sumarse ahora a Dragon Ball Xenoverse 2 significa acceder a cientos de horas de juego, misiones variadas, personalización de personajes y la posibilidad de revivir los momentos más icónicos del universo Dragon Ball, todo a una fracción del precio habitual.

Precios de Dragon Ball Xenoverse 2 en Steam según país

Colombia (COP)

  • Edición estándar: COL$ 6.690 (antes COL$ 66.900)
  • Deluxe Edition: COL$ 13.390 (antes COL$ 133.900)
  • Special Edition: COL$ 16.690 (antes COL$ 166.900)

España (EUR)

  • Edición estándar: 4,99 € (antes 49,99 €)
  • Deluxe Edition: 8,99 € (antes 89,99 €)
  • Special Edition: 9,99 € (antes 99,99 €)
Cómo aprovechar el 90% de descuento en Xenoverse 2 antes del 9 de julio de 2026 - crédito Steam
Cómo aprovechar el 90% de descuento en Xenoverse 2 antes del 9 de julio de 2026 - crédito Steam

México (MXN)

  • Edición estándar: MX$ 99.90 (antes MX$ 999.00)
  • Deluxe Edition: MX$ 132.90 (antes MX$ 1,329.00)
  • Special Edition: MX$ 149.90 (antes MX$ 1,499.00)

Argentina (ARS)

  • Edición estándar: ARS$ 799,90 (antes ARS$ 7.999)
  • Deluxe Edition: ARS$ 1.319,90 (antes ARS$ 13.199)
  • Special Edition: ARS$ 1.499,90 (antes ARS$ 14.999)

La promoción estará activa hasta el 9 de julio de 2026. Los precios pueden variar ligeramente según impuestos o comisiones de Steam en cada país.

Cómo aprovechar la oferta en Steam

  1. Ingresa a tu cuenta de Steam o crea una si aún no tienes.
  2. Busca “Dragon Ball Xenoverse 2” en la tienda y elige la edición que prefieras.
  3. Verifica el precio promocional para tu región antes de añadir al carrito.
  4. Completa la compra y descarga el juego para iniciar tu aventura inmediatamente.

Recuerda que una vez finalizada la promoción, el juego volverá a su precio estándar y perderás la oportunidad de acceder al descuento.

¿Por qué es el mejor momento para unirse a Xenoverse 2?

  • El contenido y las misiones disponibles suman cientos de horas de entretenimiento.
  • La comunidad sigue activa y el soporte oficial se mantiene hasta la llegada de la próxima entrega.
  • El descuento del 90% aplica a todas las ediciones principales y a la mayoría de los DLC.
  • Ideal para quienes desean prepararse para Dragon Ball Xenoverse 3 en 2027.

Con la rebaja histórica de Steam, Dragon Ball Xenoverse 2 está al alcance de todos los fanáticos, tanto veteranos como nuevos. Aprovechar esta oferta limitada es la mejor forma de disfrutar un clásico moderno antes de la llegada de la próxima generación de juegos de Dragon Ball.

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