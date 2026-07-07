Teleshow

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Valu Cervantes, Agus Gandolfo, Kelci Rose y Emilia Ferrero arribaron a la capital de Georgia para apoyar a la Scaloneta en los octavos de final del Mundial 2026

Guardar
Google icon
Ocho personas, entre hombres y mujeres, posan frente a un avión privado blanco y negro con la puerta abierta, en una pista de aeropuerto
Agus Gandolfo viajó con toda la familia para apoyar a Lautaro Martínez en el partido ante Egipto (Instagram)

Las mujeres de la Scaloneta con sus hijos aterrizaron en Atlanta para alentar a Argentina contra Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Esta vez decidieron mostrar algo más que los preparativos del partido: compartieron el viaje, la llegada a la ciudad y los momentos en familia antes de la gran cita en el estadio Mercedes-Benz.

El partido está programado para este martes a las 13 (horario argentino). Mientras el plantel se trasladó en conjunto desde Kansas, las parejas y familias de los jugadores organizaron su propio operativo para llegar a Atlanta y estar en las tribunas. Cada una lo hizo a su manera, pero todas con el mismo destino y el mismo objetivo.

PUBLICIDAD

Agus Gandolfo, pareja de Lautaro Martínez, fue una de las primeras en mostrar cómo fue el traslado. Publicó en sus historias de Instagram una foto grupal frente a un jet privado ubicado en el hangar de Signature Aviation: ocho personas posando distendidas, con el avión de fondo y el cielo celeste del atardecer. La leyenda no dejó lugar a dudas: “Llegó la banda a Atlanta”.

Valentina Cervantes sonríe y levanta un brazo junto a un hombre y tres niños frente a una cinta de equipaje en un aeropuerto, con un cartel digital al fondo
Valu viajó junto a sus dos hijos y su hermano para estar presentes en el estadio Mercedes Benz

El grupo que viajó con Agus incluyó a varias personas cercanas al entorno del plantel, y la imagen capturó ese clima de comitiva informal que suele rodear a los mundiales: mochilas, ropa cómoda, sonrisas y la certeza de que el destino vale el esfuerzo.

PUBLICIDAD

Valu Cervantes, pareja de Enzo Fernández, eligió un avión comercial para trasladarse con la misma energía. Llegó al aeropuerto de Atlanta con sus tres hijos y publicó una foto desde la sala de equipajes: ella con los brazos en alto, los chicos alrededor, uno de ellos con el puño apretado como si ya estuviera en la tribuna. La geolocalización marcaba Atlanta, Georgia, y la frase era contundente: “Llegamos!”.

La imagen de Valentina con sus hijos resumió algo que se repite en cada Mundial con Argentina: las familias también son parte central de la experiencia. Los niños viajan, se adaptan, cambian de ciudad con cada fase y celebran las jugadas a puro entusiasmo.

Persona sentada en un avión con jeans y camiseta de la selección argentina. Tiene el cinturón de seguridad abrochado. La pantalla frontal indica 'ARGENTINA VS EGYPT'
Kelci, la pareja de Marcos Senesi, viajó en la misma mañana del partido
Mujer rubia con camiseta de la Selección Argentina número 2 en un avión; a la derecha, dos emojis de cara riendo
La futbolista aprovechó las horas de vuelo para intentar descansar antes de la emoción del partido ante Egipto

Kelci Rose, pareja de Marcos Senesi, mostró el viaje desde adentro en dos historias consecutivas. En la primera foto en blanco y negro se la vio sentada junto a la ventanilla del avión, con la camiseta de la selección argentina puesta —el número 2 de Senesi bien visible— y la medalla del Mundial 2022 colgando al cuello, los ojos cerrados y el pelo recogido en una cola alta. Dos emojis de cara con lágrimas de risa como único comentario, como si la imagen hablara sola.

En la segunda historia, ya a color, publicó una toma desde su asiento en clase ejecutiva de un vuelo de línea: las piernas estiradas, los mismos jeans con brillos, y la camiseta argentina sobre el regazo. El texto no necesitaba explicación: “ARGENTINA VS EGYPT”. Una declaración de intenciones a 10 mil metros de altura.

Rocío Espósito, esposa de Gerónimo Rulli, optó por un momento más íntimo antes de la vorágine del partido. Publicó una foto desde la piscina del hotel junto a su hijo Lucas y a Magui Alcacer, pareja de Gio Lo Celso: los tres apoyadas en el borde de la piscina. La pequeña Emilia —la hija que Magui y Gio tienen en común— con flotadores en los brazos y una sonrisa compartida. El fondo mostró una piscina amplia con palmeras y sombrillas blancas. Dos corazones rosas como único texto.

La imagen revela la otra cara del Mundial: la que no sale en los resúmenes de goles, pero que existe en paralelo, en los hoteles y en los momentos entre partido y partido, donde la vida cotidiana sigue aunque el contexto sea extraordinario. Lucas y la pequeña Emilia son parte de esa generación que crece entre concentraciones y estadios, viajando con sus madres de ciudad en ciudad mientras sus padres disputan la Copa del Mundo.

Mujer sonriente en una piscina con un niño apoyado en el borde y una niña con flotadores. Palmeras y edificios se ven al fondo
Rocío compartió una foto de Magui, la esposa de Lo Celso, en la pileta con los niños de cada una (Instagram)

Emilia Ferrero, pareja de Julián Álvarez, salió a conocer la ciudad. Publicó una foto de la skyline de Atlanta desde algún punto del centro: en primer plano, una rueda de la fortuna con góndolas negras; detrás, un edificio art déco que domina el horizonte, y a un costado, la fachada de vidrio de un rascacielos moderno. Sin texto, sin filtro. Solo la ciudad.

Emilia Ferrero llegó a Dallas con sus hijos a alentar a la selección nacional (Instagram)
Emilia Ferrero llegó a Dallas con sus hijos a alentar a la selección nacional (Instagram)

La elección de Emilia de mostrar Atlanta como ciudad —y no solo como sede mundialista— le dio a su historia un tono diferente al del resto. Mientras otras mostraban llegadas y reencuentros, ella mostró la textura urbana del lugar donde Argentina juega uno de los partidos más trascendentes del torneo.

Las cinco mujeres, con estilos y formatos distintos, construyeron en conjunto un relato paralelo al del equipo: el del entorno que viaja, llega, se acomoda y se prepara para alentar. Desde el jet privado de Agus hasta la rueda de la fortuna de Emilia, desde la pileta de Rocío hasta el asiento de Delta de Kelci y el aeropuerto de Valu con sus hijos, cada historia fue un fragmento de un mismo viaje hacia el estadio Mercedes-Benz, donde Argentina buscará este martes su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.

Temas Relacionados

Mundial 2026Agus GandolfoLautaro MartínezValu CervantesEnzo FernándezKelci RoseMarcos SenesiRocío EspósitoGerónimo RulliMagui AlcacerGio Lo CelsoEmilia FerreroJulián ÁlvarezAtlantaGeorgiaEstadio Mercedes BenzCopa del Mundo 2026Selección argentinaLas mujeres de la selecciónScaloneta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Entre ironías y aclaraciones, las conductoras de La Jugada se refirieron al cruce viral originado por el look de la ex Gran Hermano

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

Los actores protagonizan una comedia negra con dirección de Ariel Winograd y un gran elenco. Los detalles

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

En las últimas horas, la empresaria rosarina sorprendió a su audiencia con un primer video mostrando su fervor por los libros

El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

Diego Leuco habló del saludo viral de Lionel Messi a Sofi Martínez

El conductor, expareja de la periodista, se refirió al hecho ocurrido en la zona mixta luego del partido con Cabo Verde

Diego Leuco habló del saludo viral de Lionel Messi a Sofi Martínez

Mauro Icardi redobló la ofensiva contra Yanina Latorre: “Aruzza, perdiste carisma”

El futbolista volvió a utilizar sus redes sociales para continuar con el duro ida y vuelta con la conductora de SQP

Mauro Icardi redobló la ofensiva contra Yanina Latorre: “Aruzza, perdiste carisma”

DEPORTES

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

La crítica más despiadada a Cristiano Ronaldo en Portugal tras la eliminación del Mundial: “Es hora de que se aparte”

Veinte amigos alquilaron una casa para vivir juntos el Mundial: home office y visitas familiares

Argentina vs. Egipto EN VIVO: Roja Directa y todos los canales legales para ver el Mundial 2026 hoy

Armá el once ideal de la selección argentina para el trascendental partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto

TELESHOW

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

Diego Leuco habló del saludo viral de Lionel Messi a Sofi Martínez

Mauro Icardi redobló la ofensiva contra Yanina Latorre: “Aruzza, perdiste carisma”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran popular shampoo por riesgo de contaminación bacteriana y piden dejar de usar estos lotes

Retiran popular shampoo por riesgo de contaminación bacteriana y piden dejar de usar estos lotes

Ecuador lanzó una campaña para prevenir incendios forestales antes del inicio de la temporada de mayor riesgo

Ecuador: adaptarán el trabajo de funcionarios con enfermedades catastróficas para garantizar sus tratamientos

Del espacio a la tierra: El Salvador monitorea su agricultura en tiempo real con tecnología de Google

El Insivumeh pronostica una semana con neblina, calor y lluvias en Guatemala