Política

El Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene custodia oficial a pesar de que ya no es funcionario

El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que el ex jefe de Gabinete continúa con el protocolo “por motivos de seguridad”. Además admitió que de momento no hay ninguna auditoría interna porque la investigación por presunto enriquecimiento ilícito la lleva adelante la Justicia

Guardar
Google icon
El Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene custodia oficial a pesar de que ya no es funcionario

En su segunda conferencia como portavoz presidencial, Adrián Ravier hizo un extenso repaso de los planes económicos del gobierno nacional y, al abrie el juego a las pregunta s de la prensa, reconoció que Manuel Adorni mantiene custodia oficial a pesar de que ya no es funcionario.

Al respecto, el vocero señaló que en el caso del ex Jefe de Gabinete el protocolo se mantiene “por motivos de seguridad”.

Ante la repregunta sobre la posibilidad de que la administración nacional esté realizando una auditoría interna para encontrar nuevas irregularidades en la gestión de Adorni, el portavoz dijo que el tema “está claramente en la Justicia”, por lo cual no existe un mecanismo paralelo dentro del Gobierno.

PUBLICIDAD

“No es que tenemos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo aparte nuestro”, enfatizó.

El vocero presidencial Adrián Ravier habla en Casa Rosada (Foto: Presidencia)
El vocero presidencial Adrián Ravier habla en Casa Rosada (Foto: Presidencia)

El plan del Gobierno

En la misma rueda de prensa, Ravier defendió el rumbo económico luego de ser consultado sobre una reciente frase del jefe de Gabinete Diego Santilli, quien días después de asumir habló de la situación social y dijo que “falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina”.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el portavoz sostuvo que la Argentina está en "récord de consumo" y que la pobreza cae, aunque reconoció que esa mejora no se percibe de manera uniforme: . “Las realidades son heterogéneas. Sabemos que hay personas que están mejor y personas que no. Todavía no estamos donde queremos estar”.

Para fundamentarlo, Ravier se apoyó en una comparación con el arranque de la actual gestión: “Han pasado apenas dos años y medio. Yo creo que ya es otra Argentina, porque si vamos a datos de diciembre del 23, como economista les podría citar un centenar de indicadores, todos eran rojos".

El vocero también proyectó la apuesta del oficialismo más allá del corto plazo y dijo que espera que el plan pueda fortalecerse hasta 2027 y, “si el presidente Milei es reelecto hasta 2031”, profundizar la estabilización, la desregulación y las inversiones en salud, capital humano y digitalización.

La tensión quedó planteada entre una mejora que el Gobierno presenta como verificable en las estadísticas y una percepción social que la mejoría no llega a vastos sectores. Ravier no anunció una medida puntual para acelerar ese traslado al bolsillo, sino que insistió en que el camino pasa por “ordenar la macro”, tener “una moneda sana”, abrir la economía y reducir trabas estatales.

En esa explicación, el vocero presentó el crecimiento como resultado de una secuencia más extensa: más exportaciones, desarrollo económico y un rol mayor del interior del país. “Es un camino quizás más largo de lo que todos quisiéramos”, reconoció.

Baja de la pobreza

Cuando la pregunta se enfocó en los sectores más golpeados, Ravier volvió a colocar el eje en los indicadores. “Si hablamos de los más necesitados, creo que es importante volver a destacar que la pobreza y la indigencia vienen cayendo fuerte”, afirmó.

Para respaldar esa afirmación, el vocero no se limitó a los números oficiales. Señaló que “no es un dato del INDEC solamente” y agregó que también lo muestran la Universidad Católica Argentina y UNICEF, a las que atribuyó mediciones en la misma dirección, incluida una caída de la pobreza infantil.

Aun con ese respaldo, admitió que el cuadro no está resuelto. “Yo también escucho en mi entorno que hay personas que no están bien y es una realidad”, concedió.

En el mismo sentido, señaló que “es muy difícil decir que la gente está mal o generalizar”; fue una introducción para pasar a describir escenarios provinciales con desempeños distintos.

Entre esos ejemplos mencionó a Neuquén, donde ubicó el desempleo “apenas arriba del 2%“. También citó a Catamarca y San Juan como provincias que reciben inversiones mineras “muy grandes”.

El vocero llegó a mencionar que escuchó hablar de “una posible migración de la provincia de Buenos Aires hacia el interior”, en alusión a la disparidad entre regiones. Con esa enumeración, buscó reforzar la idea de que el impacto del plan económico no puede leerse de forma homogénea en todo el país.

Sobre el cierre, insistió en que el Gobierno aspira a que la mejora estadística se transforme en percepción concreta. “Nos encantaría que sea generalizada la sensación que algunos tenemos, que muestran los datos también en términos genéricos, de que estamos bien, pero bueno, falta”, concluyó.

Temas Relacionados

Manuel AdorniCasa RosadaCustodia OficialAdrián Ravieri

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un gobernador peronista apoyó la idea del Gobierno para derogar las PASO: “No le sirven a la sociedad”

Raul Jalil, de Catamarca, calificó las primarias como “una encuesta muy cara”. También descartó la restitución de las colectoras. Sin embargo, aclaró: “Tendría que ser un acuerdo amplio con la mayoría de los gobernadores”

Un gobernador peronista apoyó la idea del Gobierno para derogar las PASO: “No le sirven a la sociedad”

El PRO respaldó las reformas económicas del Gobierno nacional, pero pidió alivio fiscal para la producción

El senador provincial Pablo Petrecca sostuvo que la macroeconomía avanza en la dirección correcta, pero advirtió que ese proceso todavía no se refleja en las familias ni en el sector productivo. También cuestionó la presión tributaria y la gestión bonaerense

El PRO respaldó las reformas económicas del Gobierno nacional, pero pidió alivio fiscal para la producción

La Academia Nacional de Ciencias alertó por la “fuga de cerebros” y cuestionó las políticas del Gobierno para el sector

La entidad expresó solidaridad con los trabajadores de la CNEA y los becarios posdoctorales del CONICET. También denunció un deterioro del sistema científico

La Academia Nacional de Ciencias alertó por la “fuga de cerebros” y cuestionó las políticas del Gobierno para el sector

La crisis política en Misiones generó un parteaguas en el oficialismo: el gobernador Passalacqua suma adhesiones y Rovira pierde referentes

Funcionarios que asumieron con una sola lealtad ahora deben elegir entre dos alternativas. La mayoría eligió continuar en el cargo. El nuevo partido del caudillo provincial pierde referentes y afiliaciones

La crisis política en Misiones generó un parteaguas en el oficialismo: el gobernador Passalacqua suma adhesiones y Rovira pierde referentes

Un informe reveló que la droga incautada en Argentina aumentó un 500% y que el tráfico tiene a Europa como destino final

La fuerzas federales secuestraron 14.946 kilos de esa droga, y una fuerte aceleración desde 2024. La fundación FININT analizó 44 operativos de gran escala entre enero de 2024 y junio de 2026

Un informe reveló que la droga incautada en Argentina aumentó un 500% y que el tráfico tiene a Europa como destino final

DEPORTES

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

Argentina confirmó la formación para enfrentar a Egipto en los octavos de final del Mundial: Scaloni hará tres cambios

Los Pumitas quedaron a las puertas de la hazaña tras caer con Inglaterra en el Mundial Juvenil

La solitaria imagen de Roger Federer en las tribunas de Wimbledon durante un partido que recorre el mundo

La crítica más despiadada a Cristiano Ronaldo en Portugal tras la eliminación del Mundial: “Es hora de que se aparte”

Veinte amigos alquilaron una casa para vivir juntos el Mundial: home office y visitas familiares

TELESHOW

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Con la camiseta puesta y jet privado: así llegaron las mujeres de la selección a Atlanta para alentar a Argentina

Mica Viciconte y Daniela Celis volvieron al aire después de la polémica: “No somos amigas”

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

El nuevo pasatiempo de Antonela Roccuzzo que revela su pasión literaria en pleno Mundial 2026

Diego Leuco habló del saludo viral de Lionel Messi a Sofi Martínez

INFOBAE AMÉRICA

Giro macabro en el caso del ataque al oligarca ucraniano en Mónaco: hallaron muerta a la sospechosa

Giro macabro en el caso del ataque al oligarca ucraniano en Mónaco: hallaron muerta a la sospechosa

Pitones birmanas invasoras bajo la lupa: científicos extraen huevos para salvar el ecosistema de los Everglades en Florida

El Gobierno de Paraguay repudió los dichos de una senadora opositora hacia Mbappé y expresó su respeto al pueblo francés

Aumentan las muertes relacionadas con el calor tras la histórica ola de calor del 4 de julio que azotó el este de Estados Unidos

La Policía dominicana suspende a cinco agentes que acompañaban al cabo responsable de la muerte de Darlin Mercado