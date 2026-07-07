El Gobierno confirmó que Manuel Adorni mantiene custodia oficial a pesar de que ya no es funcionario

En su segunda conferencia como portavoz presidencial, Adrián Ravier hizo un extenso repaso de los planes económicos del gobierno nacional y, al abrie el juego a las pregunta s de la prensa, reconoció que Manuel Adorni mantiene custodia oficial a pesar de que ya no es funcionario.

Al respecto, el vocero señaló que en el caso del ex Jefe de Gabinete el protocolo se mantiene “por motivos de seguridad”.

Ante la repregunta sobre la posibilidad de que la administración nacional esté realizando una auditoría interna para encontrar nuevas irregularidades en la gestión de Adorni, el portavoz dijo que el tema “está claramente en la Justicia”, por lo cual no existe un mecanismo paralelo dentro del Gobierno.

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“No es que tenemos nosotros internamente en Casa Rosada un mecanismo aparte del que ya está llevando adelante la Justicia. No hay un mecanismo aparte nuestro”, enfatizó.

El vocero presidencial Adrián Ravier habla en Casa Rosada (Foto: Presidencia)

El plan del Gobierno

En la misma rueda de prensa, Ravier defendió el rumbo económico luego de ser consultado sobre una reciente frase del jefe de Gabinete Diego Santilli, quien días después de asumir habló de la situación social y dijo que “falta que el crecimiento llegue a los ciudadanos de a pie, al comercio de la esquina”.

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En ese sentido, el portavoz sostuvo que la Argentina está en "récord de consumo" y que la pobreza cae, aunque reconoció que esa mejora no se percibe de manera uniforme: . “Las realidades son heterogéneas. Sabemos que hay personas que están mejor y personas que no. Todavía no estamos donde queremos estar”.

Para fundamentarlo, Ravier se apoyó en una comparación con el arranque de la actual gestión: “Han pasado apenas dos años y medio. Yo creo que ya es otra Argentina, porque si vamos a datos de diciembre del 23, como economista les podría citar un centenar de indicadores, todos eran rojos".

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El vocero también proyectó la apuesta del oficialismo más allá del corto plazo y dijo que espera que el plan pueda fortalecerse hasta 2027 y, “si el presidente Milei es reelecto hasta 2031”, profundizar la estabilización, la desregulación y las inversiones en salud, capital humano y digitalización.

La tensión quedó planteada entre una mejora que el Gobierno presenta como verificable en las estadísticas y una percepción social que la mejoría no llega a vastos sectores. Ravier no anunció una medida puntual para acelerar ese traslado al bolsillo, sino que insistió en que el camino pasa por “ordenar la macro”, tener “una moneda sana”, abrir la economía y reducir trabas estatales.

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En esa explicación, el vocero presentó el crecimiento como resultado de una secuencia más extensa: más exportaciones, desarrollo económico y un rol mayor del interior del país. “Es un camino quizás más largo de lo que todos quisiéramos”, reconoció.

Baja de la pobreza

Cuando la pregunta se enfocó en los sectores más golpeados, Ravier volvió a colocar el eje en los indicadores. “Si hablamos de los más necesitados, creo que es importante volver a destacar que la pobreza y la indigencia vienen cayendo fuerte”, afirmó.

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Para respaldar esa afirmación, el vocero no se limitó a los números oficiales. Señaló que “no es un dato del INDEC solamente” y agregó que también lo muestran la Universidad Católica Argentina y UNICEF, a las que atribuyó mediciones en la misma dirección, incluida una caída de la pobreza infantil.

Aun con ese respaldo, admitió que el cuadro no está resuelto. “Yo también escucho en mi entorno que hay personas que no están bien y es una realidad”, concedió.

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En el mismo sentido, señaló que “es muy difícil decir que la gente está mal o generalizar”; fue una introducción para pasar a describir escenarios provinciales con desempeños distintos.

Entre esos ejemplos mencionó a Neuquén, donde ubicó el desempleo “apenas arriba del 2%“. También citó a Catamarca y San Juan como provincias que reciben inversiones mineras “muy grandes”.

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El vocero llegó a mencionar que escuchó hablar de “una posible migración de la provincia de Buenos Aires hacia el interior”, en alusión a la disparidad entre regiones. Con esa enumeración, buscó reforzar la idea de que el impacto del plan económico no puede leerse de forma homogénea en todo el país.

Sobre el cierre, insistió en que el Gobierno aspira a que la mejora estadística se transforme en percepción concreta. “Nos encantaría que sea generalizada la sensación que algunos tenemos, que muestran los datos también en términos genéricos, de que estamos bien, pero bueno, falta”, concluyó.

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