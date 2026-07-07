Ecuador lanzó una campaña para prevenir incendios forestales antes del inicio de la temporada de mayor riesgo

Fotografía de un incendio forestal en Quito en 2024 (Ecuador). EFE/José Jácome

Con el inicio de la temporada seca en buena parte del territorio ecuatoriano, el Gobierno puso en marcha una campaña nacional de prevención de incendios forestales con la que busca reducir el número de emergencias asociadas al fuego y reforzar las acciones de educación ambiental antes de que comiencen los meses de mayor riesgo. La estrategia, presentada este 7 de julio, contempla actividades de capacitación, difusión y coordinación entre distintas instituciones públicas para evitar que las quemas no controladas se conviertan en incendios de gran magnitud.

La campaña, denominada “El fuego en buenas manos”, forma parte de la política nacional de manejo integral del fuego y estará enfocada principalmente en las provincias donde históricamente se registra un mayor número de incendios durante la época de estiaje. Las autoridades señalaron que la mayoría de estos eventos tiene origen humano y puede prevenirse mediante cambios en las prácticas agrícolas, un manejo responsable de los residuos y una mayor conciencia sobre los riesgos de utilizar fuego en zonas de vegetación.

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El Ministerio del Ambiente y Energía explicó que durante los próximos meses se desarrollarán más de 120 actividades de educación y sensibilización dirigidas a comunidades rurales, estudiantes, productores agrícolas y población en general. Las jornadas incluirán charlas, capacitaciones y campañas informativas para promover medidas de prevención y fortalecer la respuesta temprana ante cualquier conato de incendio.

25/09/2024, Ecuador, Quito: Un helicóptero de extinción de incendios es desplegado durante los graves incendios forestales en las afueras de la capital. Foto: Juan Diego Montenegro/dpa SOCIEDAD INTERNACIONAL Juan Diego Montenegro/dpa

La iniciativa cuenta con la participación de varias entidades del Estado, entre ellas la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el ECU 911, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, los cuerpos de bomberos y los gobiernos autónomos descentralizados, que trabajarán de manera coordinada tanto en labores preventivas como en la atención de posibles emergencias.

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Las autoridades señalaron que julio marca el comienzo del periodo en que aumentan las condiciones propicias para la propagación del fuego debido a la disminución de las lluvias, la acumulación de vegetación seca y el incremento de actividades agrícolas que incluyen el uso de quemas para preparar terrenos. A ello se suma una mayor presencia de visitantes en áreas naturales durante la temporada vacacional, un factor que también puede incrementar el riesgo de incendios accidentales.

Como parte de la campaña, el Gobierno difundió una serie de recomendaciones dirigidas a la ciudadanía. Entre ellas se encuentra evitar la quema de basura y residuos vegetales, abstenerse de realizar quemas agrícolas sin autorización y no encender fogatas en bosques, páramos o áreas protegidas. Asimismo, se exhortó a no arrojar colillas de cigarrillos encendidas ni abandonar botellas o fragmentos de vidrio en espacios naturales, ya que estos pueden actuar como concentradores de calor y favorecer el inicio de incendios.

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Fotografía de un incendio forestal el martes 25 de septiembre de 2024, en Quito (Ecuador). EFE/ Santiago Fernández

Las autoridades también insistieron en la importancia de reportar de inmediato cualquier columna de humo o foco de incendio al ECU 911 para facilitar una respuesta oportuna de los organismos de emergencia. Según el Gobierno, una intervención rápida durante las primeras etapas de un incendio incrementa significativamente las posibilidades de controlar el fuego antes de que alcance mayores dimensiones.

El Ejecutivo recordó que los incendios forestales representan una amenaza para los ecosistemas, la biodiversidad, las fuentes de agua y las actividades productivas de las comunidades cercanas a las zonas afectadas. Además de destruir cobertura vegetal, estos eventos pueden alterar hábitats naturales, afectar la calidad del aire y generar pérdidas económicas para agricultores y poblaciones rurales.

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La campaña también pretende fortalecer la cultura de prevención en el país mediante la incorporación de contenidos educativos en instituciones escolares y espacios comunitarios. El objetivo es que la población identifique las principales causas de los incendios forestales y adopte prácticas que contribuyan a disminuir el riesgo durante los meses de mayor susceptibilidad.