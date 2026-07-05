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Brasil vs. Noruega en el Mundial 2026: cómo ver el partido desde una aplicación sin delay o demoras

Limitar el uso de dispositivos conectados al internet y ajustar la resolución del streaming son claves para evitar spoilers de goles

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Brasil es liderada por Vinícius Júnior y Noruega por Erling Haaland. (Foto: Europa Press)
Brasil es liderada por Vinícius Júnior y Noruega por Erling Haaland. (Foto: Europa Press)

Este 5 de julio, la emoción de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 reúne a millones de espectadores alrededor del mundo. Uno de los encuentros más esperados enfrenta a las selecciones de Brasil y Noruega, dos selecciones que buscan avanzar a la siguiente fase tras una fase de grupos exigente.

Para los fanáticos, seguir el encuentro en tiempo real se ha convertido en un desafío. Muchos experimentan el grito de gol de los vecinos antes de que la jugada aparezca en pantalla, tanto en televisores tradicionales como en dispositivos móviles.

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Este fenómeno, conocido como “delay” en la transmisión, puede arruinar la autenticidad del festejo y generar frustración en momentos clave del partido. En este sentido, si se va a ver el partido desde una aplicación streaming, estos son algunos pasos que se deben seguir para mejorar la transmisión.

Qué prácticas ayudan a evitar el spoiler del gol en el Mundial 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mejor forma de evitar demoras es desconectando todos los dispositivos conectados al WiFi y dejar solo el transmisor del partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desconectar todos los dispositivos que estén usando internet durante el partido, sobre todo los que consumen gran ancho de banda, es una de las estrategias más eficaces para evitar spoilers. Consolas de videojuegos o descargas automáticas pueden afectar la velocidad y aumentar el delay en la señal principal.

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Otra pauta importante es proteger la red WiFi con una contraseña robusta para impedir que extraños utilicen el ancho de banda del internet. Cerrar y volver a abrir la aplicación si el desfase persiste suele reiniciar la conexión y reducir el retraso.

En el caso de seguir el partido desde un navegador web en un celular o una computadora, borrar la caché puede contribuir a mejorar la sincronización.

Cómo ajustar la calidad de transmisión para mejorar la experiencia de video

Vista sobre el hombro de una persona sosteniendo un smartphone en horizontal, viendo un partido de fútbol con jugadores y un balón en la pantalla iluminada.
Las aplicaciones permiten ajustar la calidad de la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas plataformas streaming permiten modificar manualmente la resolución de la imagen. Reducir la calidad de 4K a 1080p o 720p puede disminuir el uso de datos y favorecer la estabilidad de la señal, sobre todo cuando aparecen interrupciones o demoras.

Actualizar la aplicación streaming y el sistema operativo del dispositivo es otra medida que ayuda a evitar fallos, delay o errores de sincronización. Las actualizaciones periódicas suelen incorporar mejoras de rendimiento y parches de seguridad necesarios para el funcionamiento óptimo de la transmisión en vivo.

Qué otras pautas técnicas se pueden aplicar al ver el partido

Antes del inicio del partido entre Brasil y Noruega, conviene realizar una verificación general del sistema. Reiniciar el router y los dispositivos conectados, y asegurarse de que no existan descargas programadas o procesos activos en segundo plano, libera recursos y garantiza el máximo rendimiento de la red.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un método útil es reiniciar el router antes de comenzar el encuentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que persista el delay, algunos usuarios optan por seguir la transmisión a través de fuentes oficiales de radio digital, que suelen mostrar menor desfase que las imágenes de video.

No existe una solución definitiva para eliminar el delay por completo, pero aplicar estos consejos permite reducirlo al mínimo y disfrutar el partido con la emoción auténtica del fútbol en tiempo real.

Por qué ocurre el delay en la transmisión de los partidos del Mundial 2026

Los retrasos dependen de qué tecnología se use para ver el juego. (Foto: REUTERS/Jean Carniel)
Los retrasos dependen de qué tecnología se use para ver el juego. (Foto: REUTERS/Jean Carniel)

El retraso o “delay” en la señal se produce por las tecnologías usadas para distribuir la transmisión del partido. La televisión digital, el cable y las plataformas streaming procesan la imagen y el audio a velocidades distintas, generando una diferencia de varios segundos entre una fuente y otra.

Las aplicaciones streaming, en particular, suelen tener un mayor desfase por los procesos de codificación, envío y decodificación de datos por internet.

Asimismo, en eventos de alta demanda como el Mundial 2026, millones de conexiones simultáneas pueden sobrecargar los servidores y aumentar la latencia, profundizando la brecha entre la acción en vivo y la visualización a distancia.

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