Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio, la película que los junta por primera vez

Guillermo Francella y Adrián Suar presentan Un funeral y medio

Por primera vez en la historia del cine nacional, Guillermo Francella y Adrián Suar se unen como protagonistas en la pantalla grande. El rodaje de Un funeral y medio, la nueva comedia negra dirigida por Ariel Winograd, llegó a su fin y ya se perfila como uno de los grandes lanzamientos del 2027. La película, que cuenta con producción de Argentina Sono Film, Hillcrest Films Inc. y Sony Pictures International, y será distribuida por Buena Vista International, promete reunir en las salas de todo el país a dos de las figuras más queridas y convocantes del espectáculo argentino.

El anuncio oficial del cierre de rodaje fue recibido como un verdadero acontecimiento en la industria local. La expectativa por ver juntos a Francella y Suar en cine venía creciendo desde que circularon los rumores de este primer protagónico compartido, que sella una dupla largamente esperada por el público. Referentes indiscutidos de la comedia, colaboraron en distintos proyectos a lo largo de sus respectivas trayectorias, incluyendo recordados protagónicos en teatro, pero nunca antes habían compartido créditos principales en una producción cinematográfica.

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Dirigida por Winograd, Un funeral y medio se presenta como una comedia negra cargada de enredos, secretos familiares y situaciones que bordean el absurdo. La trama sigue a una familia disfuncional que intenta despedir al patriarca, pero el funeral, lejos de ser solemne, se convierte en una jornada fuera de control. Entre alucinaciones, viejos conflictos, la aparición de un misterioso personaje dispuesto a develar un secreto y un cadáver que parece negarse a quedarse quieto, los protagonistas deberán atravesar el día más insólito de sus vidas.

El film no solo reúne por primera vez a Francella y Suar, sino que suma a un elenco de lujo: Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y “Coco” Portillo aportan sus talentos a una historia coral, donde cada personaje suma una cuota de caos y humor a la trama.

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El elenco completo de "Un funeral y medio", el proyecto encabezado por Francella y Suar (Gentileza de prensa)

La producción destacó la labor de Winograd, uno de los directores más prolíficos y reconocidos de los últimos años, que vuelve a apostar por el género de la comedia negra tras varios éxitos de taquilla. Fernando Castets, responsable del guion adaptado, aporta su sello de diálogos filosos y situaciones inesperadas, garantizando tanto carcajadas como momentos de genuina sorpresa. En la ficha técnica se destaca la producción general de Luis Scalella y el propio Guillermo Francella, con Hugo Lauria a cargo de la dirección de producción y Emiliano Alfonsin como jefe de producción.

Aunque actualmente Francella y Suar no comparten escenario en teatro, ambos mantienen una colaboración constante como figuras destacadas del espectáculo local. En paralelo a la filmación, Francella protagoniza la obra Desde el Jardín en el Teatro Metropolitan, con producción general de Suar y Pablo Kompel, consolidando una sociedad artística que ahora suma un hito en la pantalla grande. También comparten la producción en la versión actual de La cena de los tontos, otro de los sucesos de la cartelera porteña, y obra que protagonizaron a comienzos de los 2000.

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Los reconocidos actores se unen para un proyecto en la pantalla grande que promete diversión y entusiamos (Gentileza de prensa)

Con estos pergaminos, Un funeral y medio se perfila como la gran apuesta del cine argentino para el próximo año, con todos los condimentos para conquistar tanto a los fanáticos de la dupla como a nuevos públicos. El filme combina humor negro, enredos familiares y una puesta en escena que promete tanto carcajadas como reflexiones sobre los vínculos y los secretos que atraviesan a cualquier familia.

De esta manera, la industria argentina celebra una unión largamente esperada y se prepara para recibir en cines una comedia negra que promete ser el gran evento de la temporada. La invitación ya está hecha: en marzo de 2027, Un funeral y medio llega para demostrar que el humor y el caos pueden ir de la mano, y que las grandes figuras siguen apostando por el cine nacional.

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