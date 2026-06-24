Menos de 300 dólares: precio de las nuevas gafas inteligentes de Meta y Kylie Jenner

Meta Glasses integra inteligencia artificial y diseño personalizable con precio base de 299 dólares

Meta Glasses, la última apuesta tecnológica de Meta y EssilorLuxottica, llegan al mercado con la promesa de integrar inteligencia artificial, diseño personalizable y funciones avanzadas en un solo dispositivo portátil. El precio de entrada se fija en 299 dólares, abriendo una nueva etapa en la convergencia entre moda y tecnología.

La combinación de asistente inteligente, audio inmersivo, cámara y conectividad hace de estas gafas una opción destacada para quienes buscan experiencias digitales más fluidas y sin depender del teléfono. La variedad de estilos y puntos de venta facilita su acceso a usuarios de diferentes perfiles y regiones.

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Precios y disponibilidad: desde cuánto se pueden adquirir

La colección ofrece alternativas solares, polarizadas, Transitions y transparentes, con posibilidad de incorporar prescripción tras la compra, un enfoque que apunta a usuarios que buscan tecnología portátil sin renunciar a personalización - crédito Meta

El precio base de las Meta Glasses es de 299 dólares. Este valor corresponde a los modelos estándar con funciones de inteligencia artificial, captura de fotos y videos, y audio abierto. La gama incluye opciones con lentes solares, polarizadas, Transitionsy transparentes, así como la posibilidad de incorporar lentes graduadas gracias al sistema Rx Lens Swap, que permite añadir la prescripción sin afectar la garantía.

La colección también incluye una edición especial diseñada junto a Kylie Jenner, orientada a quienes buscan un estilo más personalizado y actual. Las gafas están disponibles en una paleta de colores que abarca desde el negro clásico hasta tonos como merlot, caoba, carey y arena.

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Estilos para cada usuario: monturas y combinaciones

Meta Glasses se lanzan con tres estilos principales:

Meta Adventurer: Montura rectangular, versátil y atemporal, en dos tamaños distintos.

Meta Fury: Un diseño audaz para quienes prefieren marcar tendencia con un accesorio llamativo.

Meta Glasses by Kylie: Una silueta ovalada y delgada inspirada en el estilo de Kylie Jenner.

Con 26 combinaciones posibles entre colores y tipos de lentes, la colección permite a los usuarios elegir el par que mejor se adapte a su rostro, preferencias y necesidades diarias.

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Tecnología integrada: IA, audio y privacidad

Las Meta Glasses incorporan Meta AI, el asistente inteligente que responde a comandos de voz y realiza tareas como buscar información, gestionar la agenda, traducir en tiempo real o recomendar lugares cercanos. Un botón físico dedicado facilita el acceso rápido al asistente o a otras funciones favoritas.

La propuesta incluye carga portátil para prolongar el uso durante la jornada y una base Meta Glasses Charging Stand compatible con varios modelos, pensada para recarga más cómoda y un formato que se integra en casa u oficina - crédito Meta

El sistema de audio emplea altavoces abiertos que ofrecen sonido de alta calidad sin aislar al usuario del entorno. Una matriz avanzada de micrófonos y una tecnología de reducción de ruido por viento aseguran llamadas y comandos de voz claros en cualquier situación. El dispositivo permite tomar fotos y videos con manos libres, y cuenta con opciones de privacidad que facilitan controlar qué contenido se comparte y qué información permanece protegida.

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La batería ofrece más de 8 horas de uso continuo, y el estuche de carga portátil incluido aporta hasta 40 horas adicionales de autonomía. Además, la nueva base de carga Meta Glasses Charging Stand, compatible con la mayoría de los modelos de la marca, simplifica el proceso de recarga y añade un toque de diseño al espacio personal.

Dónde comprar las Meta Glasses

Las Meta Glasses ya están disponibles para su compra en diversos canales, tanto en tiendas físicas como en línea:

Meta.com: Portal oficial de la compañía, con información detallada de cada modelo y estilo.

Lenscrafters y Sunglass Hut: Especialistas en óptica y accesorios.

Best Buy, Amazon y minoristas seleccionados: Amplía la disponibilidad y permite comparar precios y promociones.

Meta Labs: Espacios de experiencia para probar los diferentes estilos antes de realizar la compra.

Los usuarios pueden consultar la disponibilidad por modelo y color directamente en la web de Meta o en los puntos de venta asociados.

Meta Glasses cuentan con actualizaciones periódicas de software, que añaden funciones como captura dinámica de imágenes, navegación para peatones sin pantalla y traducción en vivo en más de 20 idiomas. Estas mejoras garantizan que el dispositivo se mantenga actualizado y que la experiencia de usuario evolucione continuamente.

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El lanzamiento de Meta Glasses refuerza la tendencia hacia dispositivos inteligentes que se integran en la vida diaria de forma natural y personalizable. El equilibrio entre tecnología avanzada, diseño y accesibilidad de precios marca el inicio de una nueva generación de productos portátiles que buscan posicionarse como aliados indispensables en el día a día digital.