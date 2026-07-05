Estos cuatro juegos de Steam son gratis por tiempo limitado: descárgalos antes de que desaparezcan

Steam regala cuatro juegos por tiempo limitado y amplía tu biblioteca sin pagar

Steam ofrece una oportunidad única para ampliar tu biblioteca sin costo, gracias a la promoción temporal de cuatro juegos gratuitos que cubren géneros muy variados. Este tipo de iniciativas se ha convertido en una de las estrategias más efectivas de la plataforma de Valve, permitiendo a los usuarios descubrir propuestas independientes, ahorrar dinero y experimentar con nuevas mecánicas sin riesgos.

El fin de semana es el momento ideal para explorar la tienda y aprovechar las promociones activas. Si alguno de estos títulos despierta tu interés, añadirlo a tu colección ahora garantiza que podrás conservarlo para siempre, incluso después de que finalice la oferta.

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Entre las opciones hay una historia con puzles, un reto de precisión, una mezcla de acción con gestión y una experiencia de suspense, disponibles para añadir a la colección mientras el precio figure en cero - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro juegos gratis para descargar en Steam

The Light that Binds Us

Una aventura narrativa que combina exploración y puzles ambientales. La luz es el eje central tanto en la jugabilidad como en la historia. El jugador recorre escenarios misteriosos, resuelve enigmas y descubre los secretos que rodean este mundo. Una opción ideal para quienes buscan una experiencia inmersiva y pausada.

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Upward

Un desafiante juego de plataformas enfocado en la precisión y el movimiento. Cada nivel exige superar obstáculos cada vez más complejos, utilizando el entorno para ascender. Perfecto para quienes disfrutan poniendo a prueba su habilidad y buscan retos progresivos en cada partida.

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Lord Of The Trough

Propuesta independiente que mezcla acción y estrategia. El jugador debe administrar recursos, enfrentarse a enemigos y mejorar sus posibilidades de supervivencia a medida que avanza. Su estilo desenfadado y originalidad lo convierten en una experiencia distinta dentro del catálogo de Steam, ideal para quienes desean algo diferente.

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Eyes of the Forest

Un juego de terror psicológico que invita a explorar un bosque inquietante, repleto de misterios y peligros. La tensión y la atmósfera son protagonistas en todo momento, apostando por el suspense más que por los sobresaltos. Es una propuesta recomendada para quienes disfrutan el género y buscan una aventura intensa y envolvente.

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Cómo descargar los juegos gratuitos en Steam

El formato digital cambia el coleccionismo, en Steam la compra es una licencia de uso - crédito Valve

Aprovechar estas promociones es sencillo si sigues estos pasos:

Accede a tu cuenta de Steam desde la aplicación para PC o en store.steampowered.com .

Busca los juegos gratuitos usando la barra de búsqueda o explorando la sección de juegos gratuitos y novedades.

Añade cada título a tu biblioteca haciendo clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” en la página del juego, siempre que el precio figure como 0,00 euros o dólares.

Confirma la adquisición para que el juego quede guardado permanentemente en tu biblioteca, disponible para instalar en cualquier momento, incluso después de que finalice la promoción.

La distribución digital ha revolucionado la industria del videojuego. Steam lidera este cambio gracias a su catálogo ilimitado, actualizaciones constantes y la posibilidad de experimentar títulos de todo el mundo en cuestión de minutos. La inmediatez y accesibilidad global han cambiado los hábitos de consumo, permitiendo que el usuario pueda predescargar, actualizar o eliminar juegos según sus preferencias.

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Sin embargo, el formato digital también impone sus propias reglas. Al adquirir un título digital, el usuario obtiene una licencia de uso y no la propiedad física. Si la tienda cierra, pierde la licencia o la cuenta es baneada, la biblioteca desaparece. Tampoco existe posibilidad de reventa y la preservación depende de los servidores y políticas de la plataforma.

La publicación frecuente de juegos gratuitos apoya a estudios independientes y fomenta la experimentación entre los jugadores. Reclamar estos títulos es una forma inteligente de diversificar tu catálogo y mantener siempre viva la experiencia gaming.

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Steam sigue consolidándose como referencia para quienes buscan variedad, creatividad y acceso global. Revisar periódicamente la tienda y aprovechar las promociones permite disfrutar de nuevas aventuras sin gastar dinero y descubrir joyas ocultas que, de otro modo, podrían pasar desapercibidas.

Si quieres renovar tu biblioteca y explorar propuestas variadas, descarga estos cuatro juegos gratuitos antes de que terminen las ofertas. Steam continúa siendo el punto de encuentro para los entusiastas del gaming que valoran la innovación, el ahorro y la diversidad de experiencias.

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