La crítica más despiadada a Cristiano Ronaldo en Portugal tras la eliminación del Mundial: “Es hora de que se aparte”

Cristiano Ronaldo se despidió del Mundial 2026 (Reuters)

La prensa portuguesa ha intensificado la crítica hacia Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial de 2026. El reconocido diario deportivo A Bola publicó un editorial firmado por el periodista Francisco Vaz de Miranda titulado “No queremos matarte, pero ya basta”, en el que sostiene que “es imprescindible poner fin, de una vez por todas, a la etapa del capitán, que ya ha durado mucho más de lo que debería”. El medio puso el foco en la influencia del delantero en la estructura del equipo nacional y en la gestión del seleccionador Roberto Martínez.

Según A Bola, la decisión de no incluir a Goncalo Ramos en el partido frente a España, en el que Portugal terminó acorralado en la segunda mitad, representó el punto culminante de lo que define como “el circo de horrores de Roberto Martínez”. El análisis sostuvo que el entrenador fue designado por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) con el objetivo de evitar conflictos internos y mantener una imagen positiva, aun cuando los resultados deportivos no acompañaron.

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El editorial recordó que, durante los partidos del Mundial, Ramos promedió un gol o una asistencia cada 37 minutos, mientras que en el encuentro ante Croacia su entrada fue determinante con un cabezazo a Bernardo Silva en los minutos finales. A Bola describió que la apuesta por mantener la titularidad de Cristiano Ronaldo se convirtió en una “obsesiva obligación” que limitó las alternativas tácticas y afectó el rendimiento colectivo.

La publicación atribuyó la responsabilidad de los resultados tanto al entrenador como al propio capitán. “La obsesión por no querer alterar el statu quo de CR7 y Bruno Fernandes”, pone a Martínez como el gran responsable de esta derrota.

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El artículo de A Bola

De acuerdo con el análisis de A Bola, la campaña de Portugal en el Mundial estuvo marcada por dos partidos considerados “absolutamente decepcionantes”, ante la República Democrática del Congo y Colombia. Pese al alto nivel individual de varios futbolistas, la publicación señaló que el equipo nunca logró consolidar su funcionamiento. “A pesar de que abundaba la calidad individual, el equipo seguía sin funcionar”, remarcó el artículo.

El cierre del texto de A Bola es categórico: “Es hora de que Cristiano Ronaldo dé un paso al lado porque, ya lo hemos visto, su ego no le permite ser suplente de un jugador que, a día de hoy, ofrece un rendimiento incomparable.”. El medio insistió en que la permanencia del delantero en el once titular ha condicionado el rendimiento colectivo y planteó la necesidad de un recambio generacional para que Portugal aspire a consolidarse como una potencia internacional. “Siempre quedará en el terreno de lo desconocido cómo habría sido este Mundial sin la obsesiva obligación de tener a Cristiano Ronaldo en el campo los 90/90/90”, sentenció.

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En otro de sus textos, A Bola también abordó el rendimiento histórico de Cristiano Ronaldo en los Mundiales y detalló que el delantero solo superó los octavos de final en dos ocasiones, en 2006 y 2022, y que en seis ediciones de la Copa del Mundo acumuló nueve partidos sin marcar ni asistir en las fases eliminatorias. “En nueve partidos de octavos de final o posteriores, CR7 acumuló 659 minutos sin marcar ni dar asistencias”, resaltó el medio. Añadió además que, de esos encuentros, Portugal solo ganó dos, precisamente aquellos en los que el capitán tuvo menor participación.

La publicación apuntó que, pese a la eliminación, Cristiano Ronaldo se marcha del Mundial de 2026 con varios récords en su haber. Superó a Eusébio como máximo goleador nacional en torneos finales y se consolidó como el segundo jugador con más apariciones en fases finales, solo por detrás de Lionel Messi. Además, igualó el récord de seis presencias en mundiales, compartido con el portero mexicano Guillermo Ochoa.

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Sin embargo, A Bola destacó que estos logros individuales no logran compensar la falta de títulos colectivos ni el rendimiento en fases decisivas. “A pesar de ser el segundo con más partidos jugados, ni siquiera figura entre los 10 máximos goleadores de todos los tiempos”, subrayó el diario, ubicándolo en el undécimo puesto con 11 goles en 27 partidos. El podio lo lidera Lionel Messi con 20 goles en 30 y lo completan Kylian Mbappé con 19 en 19 partidos y Miroslav Klose con 16 en 24.

La crítica también se extendió a la gestión de Roberto Martínez, a quien el medio describió como un entrenador “tímido, incapaz de tomar las riendas del juego y con un discurso evasivo”. “Es hora de, de una vez por todas, pasar página. El ciclo de Roberto Martínez va a llegar, afortunadamente, a su fin, sin brillo ni gloria, y pasará a la historia una insípida Liga de las Naciones”, reflexionaron. El editorial anticipó que la llegada de Jorge Jesus como posible sucesor debe marcar el inicio de una nueva etapa, en la que la selección pueda aprovechar su potencial y dejar atrás los condicionamientos del pasado.

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