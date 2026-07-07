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Jugar Mario Kart en YouTube y sin una consola es posible gracias a este experimento

Esta experiencia funciona dentro de un solo video y se puede elegir el personaje entre Mario, Peach, Toad y más

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Mario Kart Tour recibe la clasificación +18 en Brasil, dejando de ser un juego familiar.
Mario Kart llegó a YouTube con una versión interactiva de la pista Senda Arcoíris creada por Atlas Arcade y Animates Subtitles.(Nintendo)

El clásico de Nintendo, Mario Kart, llegó a un lugar inesperado: YouTube. Gracias al proyecto de los canales Atlas Arcade y Animates Subtitles, es posible vivir parte de esa experiencia sin tener una consola o instalar una aplicación en el computador.

La propuesta consiste en una versión jugable de la mítica pista Senda Arcoíris, conocida como Rainbow Road, desarrollada para ser interactiva dentro de un solo vídeo.

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Cómo funciona el juego de Mario Kart en YouTube

Para hacer posible esta experiencia, los creadores han aprovechado varias funciones de la plataforma. El corazón técnico del proyecto reside en la combinación de HTML, JavaScript y recursos adicionales generados con Python mediante la biblioteca Manim. Este conjunto permite transformar lo que sería un simple video en una experiencia parcialmente interactiva.

El vídeo utiliza la tecnología de videos en 360 grados, lo que, junto con un sistema de subtítulos personalizados y el uso de atajos de teclado, permite a los jugadores controlar su personaje a lo largo de la pista.

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Mario Kart llegó a YouTube con una versión interactiva de la pista Senda Arcoíris creada por Atlas Arcade y Animates Subtitles.
Mario Kart llegó a YouTube con una versión interactiva de la pista Senda Arcoíris creada por Atlas Arcade y Animates Subtitles.

El recorrido avanza de izquierda a derecha durante menos de un minuto, todo dentro del entorno de YouTube.

Cómo se juega Mario Kart en YouTube

El método para elegir personaje es uno de los aspectos más originales del experimento. En vez de un menú tradicional, cada piloto disponible está vinculado a una variante regional del inglés en la configuración de idioma de los subtítulos de YouTube.

Por ejemplo, seleccionar “English (Australia)” convierte al jugador en Toad, mientras que “English (India)” lo transforma en Peach y “English (Canada)” en Yoshi. El idioma por defecto permite controlar a Mario. En total, hay siete personajes diferentes: Mario, Toad, Yoshi, Peach, Luigi, Wario y Bowser.

Una vez seleccionado el personaje, el usuario se encarga de mantenerlo sobre la pista usando las teclas W, A y D. El objetivo es recorrer la Senda Arcoíris y cruzar la meta esquivando obstáculos y trampas que aparecen en el camino. No existen elementos tradicionales como ítems o competidores, pero la experiencia resulta igualmente divertida y desafiante por el uso que hace de las herramientas de la propia plataforma.

El experimento incluye siete personajes, entre ellos Mario, Toad, Yoshi, Peach, Luigi, Wario y Bowser, y se controla con las teclas W, A y D.
El experimento incluye siete personajes, entre ellos Mario, Toad, Yoshi, Peach, Luigi, Wario y Bowser, y se controla con las teclas W, A y D.

Como detalle adicional que incrementa la dificultad, el vídeo permite ajustar la velocidad de reproducción de YouTube para simular distintos niveles de exigencia. De esta manera, quienes buscan un reto mayor pueden aumentar la velocidad y enfrentarse a un recorrido aún más vertiginoso.

Usuarios de YouTube hacen viral esta experiencia

El experimento ha capturado la atención de la comunidad con rapidez. En apenas once días, el vídeo superó las 700.000 visualizaciones, y los comentarios no tardaron en asociar la experiencia con la época dorada de los juegos Flash. En ese periodo, internet estaba repleto de pequeñas recreaciones de clásicos de consola, accesibles desde cualquier navegador sin necesidad de instalar nada.

Muchos usuarios han pedido a Atlas Arcade una versión extendida que incluya un circuito completo y más opciones de juego. La nostalgia por los juegos sencillos e inmediatos, que caracterizaba a la era Flash, se mezcla aquí con el asombro por la creatividad y el potencial de las nuevas tecnologías de plataformas como YouTube.

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El video de Mario Kart en YouTube superó las 700.000 visualizaciones en once días y reavivó entre los usuarios el recuerdo de los juegos Flash.

Aunque este Mario Kart de YouTube está lejos de igualar la complejidad de un videojuego tradicional, el proyecto evidencia el potencial de las herramientas actuales para desarrollar experiencias interactivas cada vez más sofisticadas. Los propios creadores consideran que la tecnología podría emplearse en el futuro para desarrollar formatos más avanzados, tanto en el ámbito narrativo como en el experimental.

Atlas Arcade no es nuevo en este tipo de iniciativas. El canal ya había presentado versiones interactivas inspiradas en juegos como Flappy Bird y Five Nights at Freddy’s, atrayendo miles de suscriptores y cientos de miles de reproducciones.

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