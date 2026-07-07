El Insivumeh pronostica una semana con neblina, calor y lluvias en Guatemala

Un mapa de Guatemala indica las condiciones climáticas de lluvia y calor pronosticadas por el Insivumeh para una semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala tendrá entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio una semana de neblina, calor y lluvias, con actividad eléctrica por la tarde y noche, según el boletín meteorológico semanal del Insivumeh, que atribuye esas condiciones al paso de ondas del este, la inestabilidad en el Pacífico, el ingreso de humedad desde ambos litorales y las altas temperaturas.

Las zonas más calurosas serán la región del Motagua y los valles del Oriente, donde se prevén máximas de 37 a 39 °C, mientras que en el Norte, especialmente en Petén, los valores estarán entre 36 y 38 °C. En ambas áreas también se esperan lloviznas o lluvias dispersas con actividad eléctrica al finalizar la jornada.

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El pronóstico responde de forma directa a la pregunta sobre cómo estará el clima en Guatemala esta semana: habrá niebla o neblina en varias regiones durante la mañana, ambiente cálido y húmedo durante el día y precipitaciones vespertinas y nocturnas en distintos puntos del país.

La capital y la meseta central tendrán mañanas con neblina y tardes con lluvias dispersas

En la meseta central, incluida la ciudad capital, el instituto prevé áreas con niebla o neblina en las primeras horas del día, poca nubosidad alternando con cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo. Para la tarde y la noche se espera un aumento de nubosidad, con posibilidad de lloviznas o lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica.

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En la capital, las temperaturas máximas podrían ubicarse entre 27 y 29 °C. En el altiplano central y occidental, el termómetro oscilaría entre 23 y 30 °C.

El boletín también indica que el viento en la capital soplará del nordeste, de ligero a moderado, con posibilidad de cambiar al sur durante la tarde.

Un mapa de Guatemala con símbolos meteorológicos muestra el pronóstico del Insivumeh para una semana de neblina, calor y lluvias en distintas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pacífico, el Caribe y el norte del país combinarán humedad, nubosidad y tormentas eléctricas

En la región del Pacífico se mantendrán condiciones cálidas y húmedas, con nubosidad variable durante el día y mayor desarrollo de nubes hacia la tarde y la noche. En esa franja se podrían registrar lluvias con actividad eléctrica y temperaturas máximas entre 34 y 36 °C.

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Para Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, el pronóstico contempla niebla o neblina por la mañana y la noche, además de ambiente cálido y húmedo. En esas zonas también se anticipan lluvias con actividad eléctrica en horas de la tarde y la noche.

En Alta Verapaz se esperan máximas de 28 a 36 °C, mientras que en el Caribe podrían alcanzar entre 34 y 36 °C. En la región Norte, el medio oficial ubica el inicio de las mañanas con niebla o neblina, seguido de un ambiente parcialmente nublado antes de las precipitaciones vespertinas.

El Insivumeh recomendó mantenerse informado por sus canales oficiales, tomar precauciones ante las lluvias con actividad eléctrica y atender las indicaciones de las autoridades locales en áreas vulnerables a crecidas de ríos, inundaciones o deslizamientos.

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El MAGA recomienda medidas para proteger cultivos y ganado por el pronóstico de calor

Ante el pronóstico de altas temperaturas y baja humedad en gran parte del país, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) recomendó esta semana medidas preventivas para reducir riesgos en cultivos y ganado, a partir del análisis agrometeorológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH).

El MAGA informó que mantiene un monitoreo permanente en 18 departamentos y 133 municipios para anticipar riesgos y promover prácticas de prevención orientadas a proteger la producción agropecuaria.

Entre las acciones sugeridas figuran evitar labores agrícolas durante las horas de mayor calor, vigilar los cultivos ante señales de estrés hídrico y presencia de plagas, y no realizar quemas agrícolas. Para la actividad pecuaria, pidió garantizar agua, sombra y alimentación adecuada.

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Según el pronóstico citado por el MAGA, se prevén temperaturas elevadas en Alta Verapaz, El Progreso, Escuintla, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa, Petén y Zacapa, donde se producen maíz, frijol, hortalizas, café, caña de azúcar, plátano, tabaco, piña, cardamomo, banano, melón y pastos.

El reporte también anticipa acumulados de lluvia superiores a los 100 milímetros en áreas de San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz, Sololá, Quiché, Totonicapán y Sacatepéquez, por lo que se recomendó dar seguimiento constante a los cultivos para prevenir afectaciones.