Tecno

El nuevo proyecto de Mark Zuckerberg, CEO de Meta: crear la “carne de res de la más alta calidad del mundo”

El ganado de su finca en Hawái se alimenta con nueces de macadamia tostadas y cerveza artesanal para potenciar el desarrollo y la calidad de la carne

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Mark Zuckerberg dirige un experimento ganadero en Hawái enfocado en cruzar razas wagyu y angus para obtener carne premium.
Mark Zuckerberg dirige un experimento ganadero en Hawái enfocado en cruzar razas wagyu y angus para obtener carne premium.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha emprendido un proyecto alejado de la industria tecnológica y su rol al frente de una compañía valorada en 1,5 billones de dólares.

Zuckerberg busca desarrollar la carne de res de la más alta calidad del mundo en su propiedad de Hawái, una iniciativa revelada durante su participación en el pódcast ‘Idea Generation’.

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El interés de Zuckerberg por la ganadería comenzó en 2024, cuando decidió cruzar razas de ganado wagyu y angus en terrenos adquiridos en la isla de Kauai. El empresario afirmó: “En el rancho, uno de mis proyectos es intentar crear la carne de res de mayor calidad del mundo. No tengo intención de venderla, pero me fascina la genética del ganado”.

El rancho Ko’olau, propiedad de Zuckerberg, destina parte de su terreno al cultivo de macadamias para alimentar a las reses. (Reuters)
El rancho Ko’olau, propiedad de Zuckerberg, destina parte de su terreno al cultivo de macadamias para alimentar a las reses. (Reuters)

El rancho Ko’olau: tecnología y tradición

La propiedad, conocida como Ko’olau Ranch, abarca al menos 2.300 hectáreas (unas 5.683 acres) y alcanza un valor aproximado de 300 millones de dólares según informó Wired. El complejo incluye dos mansiones, gimnasio, cancha de tenis y varias casas para invitados. Un túnel conecta con un refugio subterráneo del tamaño de una cancha de baloncesto. Parte del terreno se utiliza para cultivar árboles de macadamia, cuya producción forma parte esencial de la dieta del ganado.

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Los frutos de macadamia, ricos en nutrientes, pasan por un proceso de tostado antes de ser suministrados a las reses, con el objetivo de aumentar su masa corporal en poco tiempo. Además, Zuckerberg ha incorporado la cerveza a la alimentación de los animales, que pueden elegir entre agua a temperatura ambiente y cerveza fría, bebida que él mismo elabora.

Una búsqueda personal por la excelencia alimentaria

El interés del CEO de Meta por la alimentación trasciende este proyecto. Zuckerberg tiene antecedentes en la producción y consumo de alimentos propios. Según relató el exdirector ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, el empresario lo invitó a cenar cabra, producto de un año dedicado a consumir únicamente animales que él mismo sacrificara.

Cada vaca del proyecto consume entre 2.268 y 4.536 kilos de alimento anualmente, según datos del propio empresario. (Reuters)
Cada vaca del proyecto consume entre 2.268 y 4.536 kilos de alimento anualmente, según datos del propio empresario. (Reuters)

En el pódcast, Zuckerberg reconoció que la naturaleza de su proyecto ganadero es de bajo riesgo para su carrera, pero representa una motivación personal: “Nunca voy a detenerme, sin importar lo importante que parezca lo que hago. Haré proyectos que tal vez no tengan relevancia, pero me apasionan”.

Un enfoque familiar y colaborativo

La actividad agrícola en Ko’olau Ranch también involucra a la familia del empresario. Según lo expuesto en el pódcast, las hijas mayores de Zuckerberg participan en la siembra de árboles y el cuidado de los animales. El CEO mencionó que una de sus hijas comparte su inclinación por actividades creativas, lo que refuerza el carácter colaborativo de la iniciativa.

Zuckerberg considera fundamental equilibrar distintos proyectos y actividades para evitar el agotamiento profesional. “Hay cosas que uno quiere aportar al mundo, así soy yo. Es importante tomarse tiempo para recargar energías y conversar con diferentes personas para mantener perspectivas variadas. Si te enfocas demasiado en una sola cosa, la creatividad puede verse afectada”, sostuvo el empresario.

El fundador de Meta mantiene su apuesta por la innovación fuera del entorno tecnológico. (Reuters)
El fundador de Meta mantiene su apuesta por la innovación fuera del entorno tecnológico. (Reuters)

Una tendencia entre multimillonarios

La compra de extensas propiedades y el desarrollo de actividades fuera del ámbito empresarial no es exclusiva de Zuckerberg. Otros empresarios tecnológicos como Marc Benioff y Peter Thiel han adquirido grandes extensiones de tierra en Hawái. Igualmente, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, es conocido por su afición a la navegación y la creación de la liga de vela SailGP, mientras que Sergey Brin, de Google, ha invertido más de 250 millones de dólares en una compañía dedicada al desarrollo de dirigibles avanzados.

El proyecto de Zuckerberg incluye la atención al detalle en la alimentación y el bienestar del ganado. Cada vaca consume entre 2.268 y 4.536 kilogramos (5.000 y 10.000 libras) de alimento al año, según cifras compartidas por el propio empresario en 2024. La dieta, compuesta principalmente por nueces de macadamia y complementada con cerveza, busca optimizar el crecimiento y la calidad cárnica de las reses.

Para Zuckerberg, el desarrollo de este proyecto no responde a intereses comerciales inmediatos. Según sus declaraciones, la motivación surge de su interés por la genética, la experimentación y el deseo de involucrar a su familia en actividades alejadas de la rutina tecnológica. El enfoque en la excelencia alimentaria y la innovación genética sitúa este emprendimiento como una de las apuestas personales más singulares del fundador de Meta.

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