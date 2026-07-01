Meta empezará a cobrar por funciones exclusivas en sus gafas con IA

Meta prueba un plan mensual para sus gafas de IA con acceso a funciones como Conversation Focus. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

Meta prueba una suscripción mensual para sus gafas con inteligencia artificial que desbloquea funciones avanzadas como Conversation Focus, una herramienta que aísla y amplifica la voz de la persona a la que el usuario mira en entornos ruidosos.

El plan, denominado Meta One Premium, también incluye soporte técnico prioritario para el dispositivo, según la empresa fundada por Mark Zuckerberg.

La compañía aclaró que la suscripción no es obligatoria: todos los propietarios de las gafas conservan acceso gratuito a las funciones de inteligencia artificial dentro de un límite de uso mensual.

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Meta One Premium suma atención técnica preferencial para las gafas. (Ray-Ban / Meta)

Si el usuario agota ese límite, puede optar por contratar el plan pago o esperar a que el cupo se renueve al inicio del siguiente mes calendario. En el caso de los suscriptores de pago, el límite se reinicia al comienzo de cada ciclo de facturación.

Límites de uso y condiciones del plan

Conversation Focus está disponible de forma gratuita durante tres horas mensuales. Los suscriptores de Meta One Premium acceden a 15 horas por mes.

Meta precisó que el saldo no utilizado no se acumula ni se traslada al ciclo siguiente, y que los detalles del uso restante no están disponibles por el momento en la interfaz de las gafas.

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Cabe señalar que la prueba de la suscripción mensual de las gafas de Meta se encuentra limitada a algunos países.

Conversation Focus es gratuita hasta tres horas al mes. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Las gafas con IA de Meta no son el único servicio en recibir las suscripciones

Las gafas con IA no son el único servicio de la compañía fundada por Mark Zuckerberg en abrir las puertas a las suscripciones: Meta lanzó globalmente planes de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp bajo la denominación Plus.

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Instagram Plus y Facebook Plus tienen un precio de USD 3,99 por mes; WhatsApp Plus cuesta USD 2,99.

Los tres planes son opcionales: la experiencia gratuita de cada aplicación no registra cambios para quienes no se suscriban, y ninguno de los planes elimina la publicidad.

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Meta lanzó planes de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp.REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Instagram Plus concentra sus funciones en las Historias y la personalización del perfil.

Los suscriptores pueden ver cuántas veces se reprodujo una Historia, crear listas de audiencia ilimitadas más allá de la opción de Amigos Cercanos, extender la duración de una Historia a 48 horas, previsualizar Historias de otros usuarios sin aparecer como espectadores y destacar una Historia por semana para ampliar su alcance.

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También pueden publicar directamente en su perfil o en sus destacados sin que el contenido aparezca en el feed de sus seguidores, usar reacciones animadas Super Heart, elegir íconos personalizados para la aplicación, cambiar la tipografía de la biografía del perfil y fijar hasta seis publicaciones en la parte superior de su perfil.

WhatsApp Plus se enfoca en personalizar la experiencia de chat. (WhatsApp)

Facebook Plus ofrece un conjunto de funciones similar al de Instagram Plus, con herramientas de expresión social, personalización del perfil e información sobre la audiencia.

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WhatsApp Plus, por su parte, apunta a la personalización de la mensajería: incluye temas visuales para la aplicación, tonos de llamada exclusivos, stickers premium, hasta 20 chats fijados, frente a los tres que permite la versión gratuita, y opciones ampliadas de personalización de listas.

Los planes Plus conviven con una capa superior de suscripciones bajo la marca Meta One. El plan Essential, a USD 14,99 por mes, ofrece verificación de identidad, protección contra suplantación y un perfil de enlace ampliado para promocionar la presencia en otras plataformas.

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El plan Advanced, a USD 49,99, suma mayor visibilidad en el feed de Facebook y en los resultados de búsqueda de Facebook e Instagram, un botón de seguimiento destacado en Reels, análisis avanzados, herramientas de programación de contenido, gestión de moderadores sin compartir contraseña y alertas cuando otros usuarios reutilizan contenido original.