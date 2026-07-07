510 minutos de gloria: El histórico récord de Costa Rica en los Mundiales que EE. UU. no logra alcanzar

Jorge Luis Pinto llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. (Agencias)

El debate histórico en la CONCACAF se ha reactivado con fuerza. Tras la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica el día de ayer, 6 de julio, las comparaciones sobre el verdadero techo de la región en la era moderna de los Mundiales vuelven a estar sobre la mesa.

Si bien la tabla histórica le otorga a los norteamericanos un meritorio cuarto de final en Corea-Japón 2002, e incluso un tercer lugar en la lejana era antigua de Uruguay 1930, un análisis cualitativo y estadístico demuestra que lo hecho por Costa Rica en Brasil 2014 se mantiene como la gesta más pura, eficiente y espectacular en la historia del fútbol de la región.

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El sueño estadounidense volvió a chocar contra la realidad europea en este certamen. Y es precisamente en la víspera de estos desenlaces donde la epopeya de la escuadra costarricense adquiere un valor gigantesco. No se trata solo de la ronda alcanzada, sino del “cómo”, del contexto y de una resistencia que parece sacada de un guion cinematográfico, liderada por nombres que ya son leyendas eternas del balompié de Centroamérica.

Para entender la superioridad de la hazaña costarricense, la primera gran diferencia radica en la consistencia dentro de la cancha. En Corea-Japón 2002, Estados Unidos firmó un torneo histórico, pero sumamente irregular. Los norteamericanos disputaron cinco encuentros en los que encajaron dos derrotas contundentes: un doloroso 3-1 ante Polonia en la fase de grupos y el definitivo 1-0 ante Alemania en los cuartos de final.

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La Sele solo permitió dos goles en 510 minutos. Una consistencia defensiva y eficiencia (60%) que superan con creces el registro de EE. UU. en 2002.

En contraste, la Costa Rica dirigida por Jorge Luis Pinto se despidió de Brasil 2014 con la frente en alto y con una etiqueta que muy pocos pueden presumir en la historia de los Mundiales: completamente invicta. En sus cinco compromisos, los ticos jamás se marcharon derrotados en el tiempo reglamentario ni en la prórroga.

Cosecharon dos victorias magistrales y tres empates, resolviendo su destino en dos tandas de penales (una a favor ante Grecia y otra en contra ante los Países Bajos). Terminar un Mundial entre los ocho mejores del planeta sin perder un solo partido es un privilegio reservado para la élite absoluta, sostenido por la columna vertebral de un equipo inolvidable.

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Héroes de negro y oro en el verdadero “Grupo de la Muerte”

El contexto de los rivales dignifica el resultado. El camino de Estados Unidos en 2002 fue sumamente respetable, compartiendo un sector accesible junto al anfitrión Corea del Sur, una Portugal herida y Polonia. Avanzaron como segundos de grupo raspando la clasificación.

Lo de Costa Rica en 2014, en cambio, fue una misión suicida de la cual salieron victoriosos. El sorteo los ubicó en el grupo más difícil de la historia contemporánea del fútbol, compartiendo zona con tres gigantes que sumaban siete títulos mundiales en sus vitrinas: Uruguay, Italia e Inglaterra. El mundo entero daba a los ticos por eliminados antes de patear el primer balón.

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¿La respuesta de la Sele? Clasificar como líderes invictos de grupo, venciendo con autoridad a los uruguayos (3-1) con goles de Joel Campbell, Óscar Duarte y Marco Ureña. Posteriormente, asfixiaron a la tetracampeona Italia (1-0) con un legendario cabezazo del capitán Bryan Ruiz, y amarraron el liderato con un empate estratégico ante Inglaterra (0-0). Una auténtica proeza que empequeñece cualquier otro antecedente en la región.

Revive una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2014™, en la que Costa Rica firmó una remontada inolvidable para derrotar a Uruguay. Después de que Edinson Cavani adelantara a los uruguayos desde el punto de penal, los goles de Joel Campbell, Óscar Duarte y Marco Ureña sellaron una histórica victoria por 3-1 para Los Ticos.

Un muro infranqueable y el récord de resistencia física

La campaña de Costa Rica también se construyó desde la solidez defensiva y la genialidad bajo los tres palos. Aquel equipo ostenta con orgullo el récord de la CONCACAF como la defensa más sólida en un mundial moderno, permitiendo únicamente dos goles en 510 minutos de juego (un promedio microscópico de 0.4 goles por partido).

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Detrás de ese muro comandado por Giancarlo “Pipo” González, emergió la figura gigante de Keylor Navas, cuyas monumentales atajadas ante atacantes de la talla de Edinson Cavani, Mario Balotelli y de la delantera griega en octavos de final, lo catapultaron a la cúspide del fútbol mundial. A modo de comparación, la zaga de EE.UU., en 2002 fue castigada con 7 goles en la misma cantidad de juegos.

Liderados por las atajadas de Keylor Navas y la genialidad de Bryan Ruiz, Costa Rica firmó en Brasil 2014 una campaña perfecta e invicta que sigue siendo el verdadero techo cualitativo de la región (Cortesía: Revista Atenas).

Finalmente, el desgaste físico eleva a los ticos a un altar de resistencia. Debido a los agónicos tiempos extra jugados en octavos y cuartos de final, Costa Rica posee el récord absoluto de la confederación con más minutos disputados en una sola edición mundialista (510 minutos).

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Mientras EEUU, asimila una nueva eliminación en el panorama actual, el espejo de Brasil 2014 sigue brillando con fuerza. No cabe duda: la calidad, la épica, los nombres propios y la perfección estadística coronan a Costa Rica como el verdadero gigante de las hazañas mundialistas en la CONCACAF.