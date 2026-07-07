Costa Rica

510 minutos de gloria: El histórico récord de Costa Rica en los Mundiales que EE. UU. no logra alcanzar

Mientras Estados Unidos procesa la dura realidad de su reciente eliminación ante Bélgica en este Mundial, el eterno debate sobre quién ha firmado la campaña más brillante en la historia de la CONCACAF se ha encendido nuevamente

Guardar
Google icon
Jorge Luis Pinto llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. (Agencias)
Jorge Luis Pinto llevó a Costa Rica hasta los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014. (Agencias)

El debate histórico en la CONCACAF se ha reactivado con fuerza. Tras la eliminación de Estados Unidos ante Bélgica el día de ayer, 6 de julio, las comparaciones sobre el verdadero techo de la región en la era moderna de los Mundiales vuelven a estar sobre la mesa.

Si bien la tabla histórica le otorga a los norteamericanos un meritorio cuarto de final en Corea-Japón 2002, e incluso un tercer lugar en la lejana era antigua de Uruguay 1930, un análisis cualitativo y estadístico demuestra que lo hecho por Costa Rica en Brasil 2014 se mantiene como la gesta más pura, eficiente y espectacular en la historia del fútbol de la región.

PUBLICIDAD

El sueño estadounidense volvió a chocar contra la realidad europea en este certamen. Y es precisamente en la víspera de estos desenlaces donde la epopeya de la escuadra costarricense adquiere un valor gigantesco. No se trata solo de la ronda alcanzada, sino del “cómo”, del contexto y de una resistencia que parece sacada de un guion cinematográfico, liderada por nombres que ya son leyendas eternas del balompié de Centroamérica.

Para entender la superioridad de la hazaña costarricense, la primera gran diferencia radica en la consistencia dentro de la cancha. En Corea-Japón 2002, Estados Unidos firmó un torneo histórico, pero sumamente irregular. Los norteamericanos disputaron cinco encuentros en los que encajaron dos derrotas contundentes: un doloroso 3-1 ante Polonia en la fase de grupos y el definitivo 1-0 ante Alemania en los cuartos de final.

PUBLICIDAD

La Sele solo permitió dos goles en 510 minutos. Una consistencia defensiva y eficiencia (60%) que superan con creces el registro de EE. UU. en 2002.
La Sele solo permitió dos goles en 510 minutos. Una consistencia defensiva y eficiencia (60%) que superan con creces el registro de EE. UU. en 2002.

En contraste, la Costa Rica dirigida por Jorge Luis Pinto se despidió de Brasil 2014 con la frente en alto y con una etiqueta que muy pocos pueden presumir en la historia de los Mundiales: completamente invicta. En sus cinco compromisos, los ticos jamás se marcharon derrotados en el tiempo reglamentario ni en la prórroga.

Cosecharon dos victorias magistrales y tres empates, resolviendo su destino en dos tandas de penales (una a favor ante Grecia y otra en contra ante los Países Bajos). Terminar un Mundial entre los ocho mejores del planeta sin perder un solo partido es un privilegio reservado para la élite absoluta, sostenido por la columna vertebral de un equipo inolvidable.

Héroes de negro y oro en el verdadero “Grupo de la Muerte”

El contexto de los rivales dignifica el resultado. El camino de Estados Unidos en 2002 fue sumamente respetable, compartiendo un sector accesible junto al anfitrión Corea del Sur, una Portugal herida y Polonia. Avanzaron como segundos de grupo raspando la clasificación.

Lo de Costa Rica en 2014, en cambio, fue una misión suicida de la cual salieron victoriosos. El sorteo los ubicó en el grupo más difícil de la historia contemporánea del fútbol, compartiendo zona con tres gigantes que sumaban siete títulos mundiales en sus vitrinas: Uruguay, Italia e Inglaterra. El mundo entero daba a los ticos por eliminados antes de patear el primer balón.

¿La respuesta de la Sele? Clasificar como líderes invictos de grupo, venciendo con autoridad a los uruguayos (3-1) con goles de Joel Campbell, Óscar Duarte y Marco Ureña. Posteriormente, asfixiaron a la tetracampeona Italia (1-0) con un legendario cabezazo del capitán Bryan Ruiz, y amarraron el liderato con un empate estratégico ante Inglaterra (0-0). Una auténtica proeza que empequeñece cualquier otro antecedente en la región.

Revive una de las mayores sorpresas de la Copa Mundial de la FIFA 2014™, en la que Costa Rica firmó una remontada inolvidable para derrotar a Uruguay. Después de que Edinson Cavani adelantara a los uruguayos desde el punto de penal, los goles de Joel Campbell, Óscar Duarte y Marco Ureña sellaron una histórica victoria por 3-1 para Los Ticos.

Un muro infranqueable y el récord de resistencia física

La campaña de Costa Rica también se construyó desde la solidez defensiva y la genialidad bajo los tres palos. Aquel equipo ostenta con orgullo el récord de la CONCACAF como la defensa más sólida en un mundial moderno, permitiendo únicamente dos goles en 510 minutos de juego (un promedio microscópico de 0.4 goles por partido).

Detrás de ese muro comandado por Giancarlo “Pipo” González, emergió la figura gigante de Keylor Navas, cuyas monumentales atajadas ante atacantes de la talla de Edinson Cavani, Mario Balotelli y de la delantera griega en octavos de final, lo catapultaron a la cúspide del fútbol mundial. A modo de comparación, la zaga de EE.UU., en 2002 fue castigada con 7 goles en la misma cantidad de juegos.

Liderados por las atajadas de Keylor Navas y la genialidad de Bryan Ruiz, Costa Rica firmó en Brasil 2014 una campaña perfecta e invicta que sigue siendo el verdadero techo cualitativo de la región (Cortesía: Revista Atenas).
Liderados por las atajadas de Keylor Navas y la genialidad de Bryan Ruiz, Costa Rica firmó en Brasil 2014 una campaña perfecta e invicta que sigue siendo el verdadero techo cualitativo de la región (Cortesía: Revista Atenas).

Finalmente, el desgaste físico eleva a los ticos a un altar de resistencia. Debido a los agónicos tiempos extra jugados en octavos y cuartos de final, Costa Rica posee el récord absoluto de la confederación con más minutos disputados en una sola edición mundialista (510 minutos).

Mientras EEUU, asimila una nueva eliminación en el panorama actual, el espejo de Brasil 2014 sigue brillando con fuerza. No cabe duda: la calidad, la épica, los nombres propios y la perfección estadística coronan a Costa Rica como el verdadero gigante de las hazañas mundialistas en la CONCACAF.

Temas Relacionados

Costa RicaMundial 2026Mundial 2014CONCACAFDeportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Del espacio a la tierra: El Salvador monitorea su agricultura en tiempo real con tecnología de Google

La combinación de monitoreo satelital, infraestructura protegida y sistemas de riego ha permitido a agricultores y ganaderos salvadoreños asegurar mejores cosechas y precios estables frente a escenarios climáticos adversos, aseguró el viceministro de Agricultura y Ganadería

Del espacio a la tierra: El Salvador monitorea su agricultura en tiempo real con tecnología de Google

El Insivumeh pronostica una semana con neblina, calor y lluvias en Guatemala

El reporte semanal del instituto prevé nubosidad variable, humedad elevada y tormentas vespertinas y nocturnas entre el lunes 6 y el viernes 10 de julio por ondas del este e inestabilidad en el Pacífico

El Insivumeh pronostica una semana con neblina, calor y lluvias en Guatemala

Esposa denunció la desaparición y un mes después confesó el asesinato junto a un empresario: ambos fueron condenados en El Salvador.

La resolución judicial estableció que el dueño de una empresa de repuestos participó junto a Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga en el asesinato ocurrido el 7 de junio de 2025 y en su ocultamiento

Esposa denunció la desaparición y un mes después confesó el asesinato junto a un empresario: ambos fueron condenados en El Salvador.

La pena máxima vuelve a imponerse en Panamá por un crimen cometido a balazos

La legislación panameña establece que ninguna persona puede cumplir más de 50 años efectivos de prisión, aunque un tribunal imponga penas acumulativas superiores.

La pena máxima vuelve a imponerse en Panamá por un crimen cometido a balazos

Dos ondas tropicales traerán un alivio a la sequía en Honduras con lluvias durante la semana

Este panorama representa un respiro para las regiones que enfrentan una emergencia hídrica debido a la prolongada falta de lluvias.

Dos ondas tropicales traerán un alivio a la sequía en Honduras con lluvias durante la semana

TECNO

Mucho cuidado si recibes este mensaje de texto sobre un supuesto corte de servicio en tu casa: nueva modalidad de fraude

Mucho cuidado si recibes este mensaje de texto sobre un supuesto corte de servicio en tu casa: nueva modalidad de fraude

Jugar Mario Kart en YouTube y sin una consola es posible gracias a este experimento

Epic Games regala dos juegos por tiempo limitado para PC: pasos para descargarlos

Un error en Windows 11 está robándote 500 GB de almacenamiento: cómo saber si tu PC está afectado

Así puedes conseguir Dragon Ball Xenoverse 2 casi gratis en Steam por tiempo limitado

ENTRETENIMIENTO

Así llegó el vestido de Zendaya a la premiere de ‘La Odisea’: un jet privado y una carrera contra el tiempo

Así llegó el vestido de Zendaya a la premiere de ‘La Odisea’: un jet privado y una carrera contra el tiempo

Tilly Norwood, la actriz generada por IA, tendrá su primera película

La última aparición de Rob Reiner en televisión fue filmada un mes antes de su muerte

La película “Toy Story 5″ recauda USD 764 millones y consolida su éxito en la taquilla mundial

“Parece que a todos les gusta”, Mick Jagger sobre la recepción de Foreign Tongues, el nuevo disco de los Rolling Stones

MUNDO

Zelensky instó a la Unión Europea a desarrollar con urgencia un sistema de defensa aérea propio ante la amenaza rusa

Zelensky instó a la Unión Europea a desarrollar con urgencia un sistema de defensa aérea propio ante la amenaza rusa

Emmanuel Macron le ofreció a Siria ayuda francesa para convertirse en un nodo regional de energía y logística

La OTAN anunció inversiones en sistemas de vigilancia y contratos de armamento para reforzar la defensa europea ante la amenaza de Rusia

Italia desarticuló una red de espionaje que operaba a favor de Rusia

La Justicia francesa condenó a Marine Le Pen a 15 meses de inhabilitación, pero podrá ser candidata a presidenta