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Epic Games anuncia 2 nuevos juegos que podrás obtener gratis desde el 9 de julio

Los usuarios pueden añadir los nuevos títulos a su biblioteca de forma permanente durante la promoción

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Interfaz de la Epic Games Store mostrando carátulas de juegos como Mandir Gods Untouched, Playa Golf y Chrono, con filtros de precio y opciones de descarga
Epic Games renovará su oferta de juegos gratuitos el 9 de julio. (Epic Games)

Epic Games mantiene su estrategia de fidelización con los usuarios de PC a través de la distribución semanal de títulos gratuitos en su tienda virtual. Esta política, que ha permitido a millones de jugadores ampliar sus bibliotecas digitales sin coste alguno, continúa con la adición de dos nuevos juegos que estarán disponibles para reclamar a partir del 9 de julio: Nova Lands y Tattoo Tycoon.

Próximos títulos gratuitos: Nova Lands y Tattoo Tycoon

A partir del 9 de julio, los usuarios de la Epic Games Store podrán obtener sin coste alguno Nova Lands, un juego que combina mecánicas de construcción, automatización y exploración. En esta propuesta, los jugadores aterrizan en un planeta desconocido donde deben recolectar recursos naturales, construir cadenas productivas y expandir su base con la ayuda de robots.

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La progresión permite desbloquear tecnologías y explorar nuevas islas, cada una con biomas, criaturas, cuevas y secretos diferentes. El enfoque en la automatización y la gestión de recursos hace de Nova Lands una experiencia ideal para quienes disfrutan de los títulos de simulación y aventura.

Nova Lands
Nova Lands propone construir, explorar y automatizar bases en un planeta desconocido. (Epic Games)

Por su parte, Tattoo Tycoon ofrece una dinámica completamente distinta. El jugador asume el control de un estudio de tatuajes en Tattuga Bay, con el objetivo de revitalizar la escena local del tatuaje.

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La gestión abarca desde la atención a los clientes y la creación de diseños personalizados, hasta la contratación y supervisión de empleados, la decoración y ampliación del local, y la adquisición de nuevo equipamiento. Las decisiones diarias influyen en la evolución del negocio, haciendo de Tattoo Tycoon una propuesta orientada a la simulación empresarial y la creatividad.

Ambos títulos podrán canjearse de forma gratuita durante una semana. Una vez añadidos a la biblioteca personal durante el periodo de la promoción, permanecerán disponibles de manera permanente para el usuario.

Tattoo Tycoon
Tattoo Tycoon permite gestionar un estudio de tatuajes y expandir el negocio en Tattuga Bay. (Epic Games Store)

Juegos actualmente disponibles sin coste

Hasta el 9 de julio, la plataforma permite reclamar I Have No Mouth, and I Must Scream y River City Girls 2. El primero es una aventura narrativa de culto basada en el relato de Harlan Ellison, en la que una supercomputadora mantiene cautivos a los últimos sobrevivientes de la humanidad. La obra destaca por su narrativa psicológica y adulta, centrada en la exploración, el diálogo y la resolución de situaciones complejas que reflejan los traumas de los personajes.

En contraste, River City Girls 2 apuesta por la acción cooperativa y el ritmo frenético. Los jugadores acompañan a Misako y Kyoko en una ciudad repleta de enemigos, peleas callejeras y desafíos. El título ofrece gráficos coloridos, humor y un sistema de combate accesible, ampliando el contenido respecto a la entrega original y permitiendo partidas tanto en solitario como en modo cooperativo.

Recompensa adicional para jugadores móviles

Epic Games amplía su oferta promocional más allá de la plataforma de PC, ya que también ha puesto a disposición de los usuarios de dispositivos móviles el juego Sophia the Traveler. Los interesados pueden reclamarlo sin coste, sumando una opción más a la lista de títulos gratuitos de la semana.

Sophia the Traveler
Sophia the Traveler también se encuentra gratis para quienes juegan desde dispositivos móviles. (Epic Games Store)

La política de juegos gratuitos de Epic Games se ha consolidado como una de las estrategias más reconocidas del sector, facilitando el acceso a títulos de diversos géneros y estilos. La rotación semanal asegura una oferta variada, incentivando a los usuarios a visitar regularmente la tienda digital y a ampliar su biblioteca.

El próximo ciclo de promoción, que comienza el 9 de julio, permitirá a los jugadores experimentar tanto la gestión creativa de un estudio de tatuajes como la construcción automatizada en un planeta alienígena, reafirmando la apuesta de Epic Games por la diversidad de propuestas.

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