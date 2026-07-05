Vozinha llegó al Mundial 2026 con 50 mil seguidores y se retira con más de 25 millones en Instagram

Vozihna llevó a su país a pasar a las eliminatorias del Mundial en un grupo con España y Uruguay. (Foto: REUTERS/Paul Childs)

La participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 se consolidó como una de las mayores sorpresas del certamen, tanto por el desempeño colectivo de la selección en su debut como por el fenómeno social que rodeó a su arquero, Josimar Dias, conocido como Vozinha.

El guardameta llegó a Estados Unidos como un integrante más de la plantilla africana, casi desconocido para el público global, y culminó el torneo convertido en una figura destacada dentro y fuera de la cancha. La cuenta de Instagram de Vozinha pasó de 50.000 seguidores a más de 25 millones durante el torneo.

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El arquero de 40 años protagonizó momentos clave en el debut mundialista de Cabo Verde, manteniendo su valla invicta ante la selección de España, vigente campeona de Europa, y deteniendo remates de figuras como Lionel Messi en los 16vos de final.

Por qué Vozinha se convirtió en una sensación en redes durante el Mundial 2026

Las atajadas de Vozinha en el primer partido del Mundial causaro revuelo en redes sociales. (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

La historia de Vozinha adquirió dimensión internacional luego del empate sin goles frente a España en el Atlanta Stadium. La imagen del arquero, de rodillas y cubriéndose el rostro con las manos tras el pitido final, recorrió el mundo.

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Vozinha explicó a medios que sus lágrimas respondían a motivos personales: “Lloré porque me criaron mis abuelos. Pero ellos no están aquí porque murieron hace algunos años. Ellos eran todo para mí, todo en mi vida”.

El impacto de su actuación no solo se reflejó en la cancha. Siete atajadas decisivas ante España y la capacidad de liderazgo dentro de un país debutante le valieron comparaciones con referentes históricos del fútbol, como Pat Jennings

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Cómo fue el crecimiento de Vozinha en las redes sociales

La cuenta de Instagram de Vozinha batió records en incremento de número de seguidores. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

El eco viral de la historia de Vozinha se expandió de manera acelerada tras el debut. Su cuenta de Instagram superó los 15 millones de seguidores en cuestión de horas y terminó el torneo por encima de los 25 millones.

El crecimiento exponencial fue producto en gran parte a la difusión de imágenes y videos que mostraron la emoción del arquero y la conexión con los aficionados.

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Durante el torneo, las redes sociales reflejaron el interés global por la historia personal del guardameta y el desempeño inédito de Cabo Verde. Los contenidos que mostraron el reencuentro con su madre en Estados Unidos y las celebraciones tras los partidos impulsaron la interacción en sus plataformas digitales.

Qué papel jugó la familia en el recorrido de Vozinha

La madre del jugador estuvo en varios partidos del Mundial 2026. (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

La presencia —y la ausencia— de la familia de Vozinha fue otro de los elementos que captaron la atención en rede sociales. Su madre, Ana Cândida Évora, no pudo estar presente en el debut por problemas de visado.

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El problema se resolvió con la intervención de la Federación Caboverdiana y el Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que permitió que la madre del arquero llegara a Miami antes del segundo encuentro.

El reencuentro fue registrado y difundido en redes sociales, donde se vio a madre e hijo abrazándose después de días de tensión. Ana Cândida Évora agradeció el apoyo en un video que sumó miles de visualizaciones, añadiendo una dimensión humana a la campaña de Cabo Verde.

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Cómo era la trayectoria profesional de Vozinha antes del Mundial 2026

El último partido de Vozihna en el Mundial fue contra Leo Messi. (Foto: REUTERS/Amanda Perobelli)

La carrera de Vozinha es representativa de la perseverancia frente a la adversidad. Nacido en Cabo Verde, el portero relató que, a pesar de ser considerado el mejor de su isla, su estatura limitó sus oportunidades. “Incluso cuando jugaba muy bien, no me seleccionaban por mi estatura”.

La búsqueda de una oportunidad lo llevó a emigrar a Portugal, país donde inició su camino profesional, y más tarde a clubes de Angola, Eslovaquia, Moldova y Chipre.

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El debut profesional de Vozinha fue tardío, porque comenzó su carrera a los 25 años, en 2012. El propio arquero reconoció: “Yo sí pensé en dejar la selección, pero decidí continuar porque tenía este sueño”. Su ficha actual pertenece al Chaves, club de la segunda división de Portugal, y su pase está valorado en 60.000 dólares.