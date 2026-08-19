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Qué es “farmear aura”, el fenómeno digital que la generación Z usa para expresarse en las calles

Las competencias presenciales premian la actitud, la originalidad y la capacidad de sostener la compostura ante la audiencia

La tendencia de farmear aura se volvió viral en redes sociales con batallas en las que los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma.
La tendencia de farmear aura se volvió viral en redes sociales con batallas en las que los gestos, las poses y la actitud definen quién suma más carisma.
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Las redes sociales han dado origen a nuevas formas de interacción y competencia entre jóvenes, y una de las más recientes es “farmear aura”, una tendencia que trasciende el entorno digital y toma fuerza en plazas y calles de ciudades de Argentina, Bolivia, Brasil, México, Paraguay y Perú. Este fenómeno pone en el centro la creatividad, la actitud y el carisma, desplazando el protagonismo tradicional de la destreza física o el talento musical en los desafíos juveniles.

“Farmear aura” es una expresión que alude a ejecutar acciones, gestos o actitudes que incrementan de forma simbólica el carisma y la admiración que otros perciben, tanto en escenarios reales como virtuales.

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El origen de “farmear aura”: un cruce entre videojuegos y redes sociales

El término surge de la combinación de dos conceptos clave para la generación Z. Por un lado, “farmear” proviene del inglés “to farm” y tiene su raíz en el universo de los videojuegos. Juegos como League of Legends, Honor of Kings y Pokémon Unite popularizaron la idea de repetir acciones para acumular recursos, experiencia o puntos con el objetivo de fortalecer a un personaje. Esta lógica de esfuerzo continuo y mejora progresiva se trasladó al lenguaje cotidiano de los jóvenes en el espacio digital.

Tres fotos: un joven con gorra tocando su barbilla; otro joven con sudadera, dedo en los labios; un tercer joven posando en grupo con manos unidas
Jóvenes de Perú exhiben gestos y poses en una competencia de batallas de aura, una tendencia que se populariza en Lima con premios en efectivo. (Composición: Infobae Perú)

Por otro lado, la palabra “aura” se utiliza en el ámbito digital para describir el conjunto de atributos simbólicos que una persona proyecta, como carisma, presencia, seguridad, energía, estilo y magnetismo. No se refiere a una cualidad espiritual, sino a la impresión que alguien deja en su entorno, tanto en escenarios reales como virtuales. La fusión de ambos términos dio lugar a una expresión que significa ejecutar acciones, gestos o actitudes que incrementan simbólicamente el carisma y la admiración que otros perciben.

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“Farmear aura”, entonces, describe situaciones en las que alguien parece acumular “puntos” de presencia o prestigio ante los ojos del público, ya sea en la vida cotidiana o a través de una pantalla.

El fenómeno en redes sociales: puntuación simbólica y viralización

La expansión de “farmear aura” en plataformas como TikTok, Instagram y X fue rápida y alcanzó dimensiones virales. Usuarios de estas redes empezaron a utilizar el término en memes y comentarios, donde frases como “+1000 de aura”, “+10.000 de aura” o “perdió aura” funcionan como medidores informales de reputación digital. Bajo esta lógica, cada acción puede sumar o restar puntos de aura, casi como si existiera un marcador invisible que evalúa la actitud de cada persona.

“Farmear aura” se instaló en redes sociales y memes como una tendencia impulsada por la Generación Z.
“Farmear aura” se instaló en redes sociales y memes como una tendencia impulsada por la Generación Z.

Una respuesta ingeniosa, una pose desafiante o un movimiento inesperado pueden interpretarse como formas de “ganar aura”. En cambio, situaciones vergonzosas, errores o pérdida de compostura suelen asociarse con la pérdida de aura. El sistema de valoración es inmediato y público: comentarios, reacciones y viralización amplifican el efecto de cada gesto, reforzando la lógica de competencia simbólica.

“Farmear aura” como competencia callejera

Durante 2026, el fenómeno comenzó a salir del espacio virtual para tomar forma en encuentros presenciales en diversos países sudamericanos. En plazas y espacios públicos, jóvenes organizan “batallas de farmear aura” que convocan a decenas de espectadores. En estos duelos, dos participantes se enfrentan cara a cara intentando proyectar la mayor presencia posible a través de poses, gestos, movimientos, caminatas, bailes o referencias a memes y figuras deportivas.

La dinámica es sencilla: cada participante debe mantener la compostura, evitar reírse o perder el personaje y lograr que el público reaccione positivamente. El reconocimiento se mide a través de aplausos, vítores y gritos, que funcionan como una votación informal. En algunos encuentros, se suman jueces, rondas de eliminación y premios en efectivo para quien logre “farmear” más aura durante la competencia.

Colombia se suma a la tendencia mundial de farmear aura - crédito Facebook
Colombia se suma a la tendencia mundial de farmear aura - crédito Facebook

No se trata de una competencia física ni de demostrar habilidades atléticas. El eje está en la actitud y la capacidad de sostener una imagen de seguridad y carisma frente a la audiencia. En esa lógica, una simple mirada o una pose en el momento adecuado pueden definir el resultado de la batalla.

Gestos para “farmean aura”

Entre los gestos más característicos de estas competencias sobresale el “six-seven”, que implica levantar ambas palmas y moverlas alternadamente. Vinculado al rapero Skrilla y difundido por memes de la NBA, dicho gesto se convirtió en una de las señas de identidad de quienes participan en estas batallas. También forman parte del repertorio las poses “sigma”, miradas fijas, referencias a celebraciones deportivas de Lionel Messi, movimientos de “mewing” (técnica facial que define la mandíbula) y caminatas deliberadas conocidas como “aura walk”.

Estos elementos, sumados a la creatividad de cada participante, contribuyen a construir una competencia en la que la reputación se mide en tiempo real y el carisma se convierte en la principal herramienta para destacar. La proyección simbólica y la interacción con el público reafirman a “farmear aura” como una de las tendencias más representativas de la generación Z en el espacio público.

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